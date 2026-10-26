Brent Maynard
Brent Maynard is the Senior Director, Security Technology and Strategy at Akamai.
Gli agenti invisibili che effettuano acquisti, prenotazioni e operazioni di accesso per i loro clienti umani arrivano senza identificarsi. Bloccare tutti questi agenti fa perdere un cliente, ma lasciarli entrare tutti significa esporsi a rischi significativi. Questo post del blog descrive una terza opzione: le azioni selettive.
Agenti: sì o no? La maggior parte dei problemi legati al traffico degli agenti AI deriva dalle aziende che applicano una sola risposta a questa domanda per tutte le loro risorse. In pratica, nessuna azienda dovrebbe utilizzare sempre né l'una o l'altra risposta.
Stabilire le azioni selettive è un approccio migliore rispetto alla decisione di bloccare o concedere l'accesso a tutti gli agenti. Stabilire le azioni selettive ti consente di:
Scoprire chi è già entrato nel tuo sito
Impostare le policy in base alla tua definizione di utilizzo accettabile
Considerare la verifica come un modo per dare il proprio consenso
Lasciare aperta la porta per la navigazione mentre si stabilisce l'identità degli agenti
Un agente invisibile implica un'operazione di automazione che viene effettuata tramite un normale browser o una sessione cliente senza fornire un'identità dell'agente verificabile. Può trattarsi di un assistente legittimo che agisce per conto di un cliente, un agente non autorizzato che oltrepassa il suo mandato o uno strumento automatizzato per scopi dannosi che imita il comportamento degli agenti.
Quando si svolgono attività umane e automatizzate all'interno della stessa sessione autenticata, distinguere le due attività diventa complicato. Senza un'identificazione esplicita degli agenti, le aziende devono fare affidamento su segnali comportamentali e tecnici che non sempre dicono tutta la verità: se allenti i controlli per consentire l'accesso agli agenti legittimi, rischi di esporre le tue attività aziendali agli strumenti automatizzati per scopi dannosi; se invece li rendi più rigorosi, rischi di bloccare le operazioni autorizzate dai clienti.
Attualmente, gli agenti invisibili Meta Muse e Instinct funzionano così. OpenAI Dots aggiunge una svolta: firma il suo accesso nel cloud, ma è invisibile quando ritorna al computer del cliente. OpenAI dice ai clienti: "Se un sito web blocca il browser nel cloud, chiedi al tuo dot di provare il computer connesso". È questo il problema. Se gli agenti non firmano le loro richieste, un agente che acquista un paio di sneaker per un cliente umano e il bot di un rivenditore che imita un agente possono sembrare molto simili tra loro.
L'ecosistema agentico si sta evolvendo rapidamente e le aziende se ne sono accorte rapidamente. Amazon ha rimosso Muse dal suo store il 20 settembre dopo che Meta aveva rifiutato di rimuovere Amazon dall'agente. Amazon ha dichiarato che Muse non si era identificato e sembrava che memorizzasse le credenziali dei clienti. Il13 ottobre, JPMorgan ha impedito agli agenti esterni di accedere ai conti dei suoi clienti, come hanno fatto anche Citi, Schwab e Bank of America nella stessa settimana.
Axios ha riferito che le banche stanno rilevando la presenza di agenti di terze parti all'interno dei conti dei loro clienti e che alcuni di questi agenti sembrano agire al di là di quanto richiesto dal cliente. I retailer hanno riscontrato un problema diverso: gli acquirenti lamentano che un agente non è riuscito a concludere un acquisto, in genere perché i controlli antibot lo hanno considerato uno strumento automatizzato piuttosto che bloccare intenzionalmente quel particolare agente.
Finora, questo problema è stato risolto effettuando due operazioni:
Bloccare completamente gli agenti al momento dell'accesso e durante lo spostamento di denaro
Fornire l'accesso al conto in sola lettura, rendendolo visibile ad un agente, ma impedendogli di poter agire su di esso
Queste risposte al problema sono sensate, ma nessuna delle due rappresenta una vera strategia, perché entrambe sono basate sul concetto di bloccare o consentire l'accesso ad un agente, quando, invece, la questione è stabilire quali azioni può effettuare un agente.
Noi riteniamo che sia necessario gestire il traffico automatizzato in base al suo scopo e in base a quanto il sito sia in grado di verificare al suo riguardo, indipendentemente se si tratti o meno di un agente. Questo approccio richiede la presenza di tre componenti consecutivi:
Visibilità: per individuare il traffico agentico suddiviso in base al suo scopo, anziché raggruppato in un’unica categoria
Informazioni dettagliate: per sapere quali agenti si sono dichiarati e quali sono stati dedotti dal loro comportamento
Azioni selettive: per consentire a un agente di consultare il catalogo dei tuoi prodotti, assegnando, al contempo, un punteggio a ogni tentativo di pagamento per individuare il rischio di automazione
Da questo approccio derivano quattro operazioni fondamentali, che vengono esplicitate alla fine del presente post: scoprire chi è già entrato nel tuo sito, stabilire una policy per ciascun endpoint anziché per ogni sito, considerare la verifica come un modo per dare il proprio consenso e lasciare aperta la porta per la navigazione mentre si stabilisce l'identità degli agenti.
Nella maggior parte della storia della gestione dei bot, ogni automazione veniva annunciata come un qualcosa che valeva la pena adottare. I crawler di ricerca hanno pubblicato i loro agenti utente e i loro intervalli IP. Ad esempio, un sito poteva cercare Googlebot, verificarne l'autenticità e trattarlo in modo diverso rispetto a uno scraper anonimo. Questo meccanismo funzionava perché l'operatore del bot desiderava essere riconosciuto.
Gli agenti destinati ai consumatori hanno involontariamente compromesso tale meccanismo perché sono stati progettati per utilizzare il web esattamente come farebbe una persona: gestiscono un browser, navigano tra le pagine, compilano moduli e superano gli ostacoli proprio come farebbe un essere umano.
Muse viene eseguito in una macchina virtuale nel cloud di Meta con un browser integrato.
Instinct mantiene un desktop cloud persistente e lo gestisce con le credenziali memorizzate dell'utente, inclusi i dettagli relativi ai programmi di e-mail e pagamento.
Dots viene eseguito come agente cloud di OpenAI.
Dal punto di vista del server, ciascuna sessione è una sessione del browser: La stringa User-Agent indica il browser, mentre il suo comportamento segnala se si tratta o meno di uno strumento automatizzato.
L'agente partecipa alla sessione in modo legittimo, utilizzando le credenziali fornite dal cliente. Nella richiesta non viene indicato nulla di diverso.
La questione è rilevante per ciò che si trova dall'altra parte di quella sessione. Un agente che consulta un catalogo di prodotti crea, al massimo, un problema di privacy. Un agente che ha effettuato l'accesso utilizzando le credenziali di un cliente è tutt'altra cosa. I termini propri di Instinct lo designano come agente dell'utente per la conclusione di transazioni, mentre la sua informativa sulla privacy indica, tra i rischi legati al suo utilizzo, la possibilità di effettuare pagamenti non intenzionali e di subire manipolazioni tramite istruzioni occulte. I primi tester hanno documentato entrambi i tipi di agenti: uno ha inserito le istruzioni in un'e-mail e ha osservato l'agente mentre le seguiva, mentre un altro ha visto un'e-mail inviata per suo conto senza alcuna approvazione.
Pertanto, quando le banche affermano di non essere in grado di stabilire se un'operazione all'interno di un conto sia stata disposta dall'utente, stanno descrivendo una lacuna reale, non un semplice problema di rilevamento che può essere risolto con un investimento economico. L'agente partecipa alla sessione in modo legittimo, utilizzando le credenziali fornite dal cliente. Nella richiesta non viene indicato nulla di diverso.
I rapporti vengono presentati in due modi, a seconda che l'agente operi nel settore bancario o in quello del commercio.
Nel settore bancario, l'attenzione è rivolta alle operazioni che avvengono all'interno di una sessione autenticata. Axios ha riferito che le principali banche statunitensi stanno rilevando la presenza di agenti di terze parti che operano sui conti dei clienti e che, in alcuni casi, sembrano compiere azioni che vanno oltre quanto richiesto dal cliente stesso. Le dichiarazioni pubbliche delle banche sono state coerenti fin da metà ottobre:
JPMorgan sta impedendo agli agenti esterni di accedere agli account di retail.
Citi li sta limitando.
Schwab afferma di impedire agli agenti di trasferire il denaro dei clienti.
Bank of America richiede l'approvazione di una persona prima di consentire il trasferimento di denaro da un conto.
Chase ha invitato i clienti a non fornire le proprie credenziali a terzi.
Molti istituti di credito hanno trovato un compromesso nel concedere l'accesso in sola lettura.
L'attuale traiettoria degli agenti AI autonomi rispecchia gli albori dell'aggregazione dei conti finanziari: una fase di scraping dell'interfaccia utente discontinua e non autorizzata, guidata dalla domanda dei consumatori, che inevitabilmente costringe le piattaforme a passare dalla resistenza attiva ai protocolli standardizzati. Negli anni 2010, Plaid, Yodlee, Mint e altri aggregatori di notizie hanno aggiravano la mancanza di API bancarie raccogliendo le credenziali degli utenti, avviando script headless per simulare le sessioni umane, estraendo i dati e bypassando i controlli di sicurezza.
Oggi, i bot e gli agenti autonomi stanno seguendo esattamente lo stesso copione.
Nel settore del commercio, un cliente che non riesce a completare un acquisto rappresenta un problema. A settembre, Amazon ha bloccato Muse a settembre e ora avvisa gli acquirenti quando l'agente tenta di acquistare qualcosa tramite il loro account. Secondo quanto riportato da TechCrunch, tra i siti in cui gli utenti segnalano che tali agenti sono stati respinti figurano Yelp, eBay, Zillow, Pizza Hut, Adidas e diverse compagnie aeree. A volte, questo è il risultato di una politica intenzionale. In altri casi, i controlli antibot già esistenti rilevano i comportamenti di acquisto automatizzati e reagiscono nel modo in cui sono stati progettati per rispondere.
Sia nel settore bancario che in quello del commercio, il volume delle attività era già elevato prima ancora del lancio di uno qualsiasi di questi agenti. Il rapporto sullo stato di Internet di luglio 2026 pubblicato da Akamai ha rilevato che quasi la metà (47,9%) di tutto il traffico dei bot basati sull'AI osservato sulla rete globale di Akamai da luglio 2025 a dicembre 2025 ha riguardato il settore del commercio. Inoltre, nel rapporto è emerso che le organizzazioni del settore del commercio avevano inserito oltre il 90% delle attività dei bot basati sull'AI in una categoria soggetta al solo monitoraggio, consentendo, al contempo, lo svolgimento di circa tre quarti delle restanti attività senza alcuna restrizione.
In altre parole, la maggior parte delle aziende si limitava a osservare il traffico generato dall'AI, anziché gestirlo, molto prima che tali agenti iniziassero ad interagire con il pulsante di pagamento.
Bloccare ogni agente è la risposta più rapida e più facile da difendere internamente. Al momento dell'accesso e per il trasferimento di denaro, anche il blocco può risultare la decisione più appropriata per garantire la sicurezza al momento. Se applicato a un intero sito, tuttavia, il blocco non è più una decisione per la sicurezza, ma acquista una valenza commerciale. Se l'agente sta agendo per un cliente che vuole acquistare qualcosa, il blocco finisce per ricadere su quel cliente. Gli acquirenti che si imbattono nel blocco non giungono alla conclusione che il loro agente abbia bisogno di credenziali migliori, ma si rivolgono, invece, a un sito che funziona.
L'accesso in sola lettura rappresenta una soluzione più ponderata e solida, sebbene risponda a un quesito più circoscritto di quanto possa sembrare. Accedere ad un account anche in sola lettura non è un'operazione priva di rischi se l'agente, basandosi su quanto ha letto, compie azioni in altri sistemi; esistono infatti numerose azioni utili che non rientrano né nella semplice lettura né nel trasferimento di denaro, come effettuare una prenotazione, modificare un appuntamento, cambiare un indirizzo o riscattare un premio. L'accesso in sola lettura consente di guadagnare tempo, senza però stabilire una policy definitiva in merito.
Non chiederti più se consentire o meno l'uso di agenti, ma inizia a decidere quali azioni possono fare.
La terza risposta, che consiste nel lasciar passare un agente perché viene riconosciuto, è quella che comporta tacitamente il rischio maggiore. Oggi, il riconoscimento equivale perlopiù alla corrispondenza con una "firma": un insieme di intestazioni, impronte digitali e comportamenti che un agente noto tende a produrre. Le firme possono essere imitate. Qualsiasi esenzione associata a una determinata "firma" viene ereditata da chiunque riesca a imitarla in modo sufficientemente efficace e il tipo di traffico più motivato a imitare un agente di acquisto è proprio quello che un retailer vorrebbe evitare almeno al momento del pagamento durante il lancio di un prodotto.
È questa la trappola. Il blocco globale comporta una perdita di ricavi, l'autorizzazione indiscriminata concede un'esenzione a chiunque si presenti con le stesse sembianze e la modalità di sola lettura non fa che rimandare la decisione. Non chiederti più se consentire o meno l'uso di agenti, ma inizia a decidere quali azioni possono fare.
Una singola categoria di bot basati sull'AI non può essere oggetto di una policy uniforme perché il traffico che vi rientra persegue obiettivi contrapposti. Un crawler che raccoglie le descrizioni dei tuoi prodotti per addestrare un modello, un crawler di ricerca che indicizza il tuo sito affinché il tuo brand appaia in una risposta generata dall'AI e un assistente che recupera una singola pagina perché un tuo cliente ha posto una domanda rappresentano tre tipologie di interazione fondamentalmente diverse.
Ad agosto 2026, abbiamo suddiviso questa categoria della nostra Akamai Bot Directory in tre sottocategorie:
Crawler di addestramento dell'AI: raccolgono contenuti su vasta scala per addestrare i modelli (ad es. GPTBot, ClaudeBot e Meta-ExternalAgent).
Crawler di ricerca basata sull'AI: siti di indicizzazione per la ricerca basata sull'AI e citazioni dell'origine (ad esempio, OAI-SearchBot, Claude-SearchBot e PerplexityBot).
Agenti e strumenti che raccolgono i dati dell'AI: raggiungono una pagina in tempo reale per rispondere a una domanda o completare un'attività (ad esempio, ChatGPT-User, ChatGPT Agent, GoogleAgent-Mariner e agenti invisibili sospetti).
Questa suddivisione offre alle aziende un controllo più granulare su azioni che, altrimenti, risulterebbero in contraddizione tra loro: limitare i crawler di addestramento per proteggere i contenuti che l'organizzazione non ha concesso in licenza; adottare i crawler di ricerca in modo che i contenuti rimangano visibili nelle risposte dell'AI; e trattare gli agenti in tempo reale come traffico generato dai clienti: una policy per ciascuna categoria, definita dall'azienda.
Anche la visibilità deve estendersi oltre il catalogo. Il traffico che preoccupa una banca non è quello relativo alla semplice navigazione, bensì quello che avviene dopo aver effettuato l'accesso. Monitorare le attività degli agenti nelle sessioni autenticate è un tipo di misurazione diverso rispetto al tracciamento di queste attività sulle pagine dei contenuti; un'azienda ha bisogno di entrambe queste prospettive per poter iniziare a gestire la propria esposizione al rischio.
Le categorie rivelano il tipo di traffico ricevuto. La questione successiva riguarda il modo con cui si ottengono informazioni su ciascun agente e, a tal proposito, esistono due risposte molto diverse.
Alcuni agenti si dichiarano in un modo che può essere controllato: pubblicano una chiave, firmano le proprie richieste e possono essere verificati sull'edge anziché limitarsi a far fede sulla loro parola. Questi agenti sono noti e, in quanto tali, possono portare con sé la propria policy (anche al momento del pagamento) poiché il loro riconoscimento non dipende da ciò che può essere copiato.
Tutto il resto viene invece dedotto. Attribuiamo una classificazione agli agenti basandoci su caratteristiche osservate e li etichettiamo come "sospetti"; ecco perché nei rapporti compare una dicitura del tipo "Muse Agent (sospetto)" anziché un'identità confermata. Questa etichetta è davvero utile perché indica che un agente sta accedendo al tuo sito, fornisce una stima del volume di tale traffico e mostra verso quali risorse è diretto. Tuttavia, non garantisce che una richiesta successiva, che presenta lo stesso schema, provenga dallo stesso agente; pertanto, basare una policy su un simile presupposto porterà, prima o poi, a concedere l'accesso a risorse che non intendevi rendere disponibili
La valutazione dei rischi comportamentali è ciò che resta quando non è possibile risalire all'identità dell'utente; si tratta di un meccanismo di controllo che rimane efficace anche quando gli agenti utilizzano tecniche ingannevoli. Analizzando le dinamiche di una sessione anziché le dichiarazioni fornite dall'agente, l'analisi comportamentale è in grado di smascherare sia un software progettato per simulare un browser, sia un bot creato per apparire come un normale acquirente.
È anche per questo motivo che, talvolta, gli agenti legittimi vengono bloccati al momento del pagamento. Questo risultato indica che il sistema funziona correttamente come previsto: finché gli agenti non saranno in grado di autenticarsi, una parte del loro traffico legittimo finirà nel gruppo dei dati non verificati.
La conseguenza pratica per un team addetto alla sicurezza è quella di considerare insieme i due segnali di categoria/etichetta e comportamento: la categoria e l'etichetta indicano chi sta effettuando l'accesso e con quale volume, mentre il comportamento rivela cosa sta facendo quella specifica sessione in un dato momento. Se, invece, vengono presi singolarmente, nessuno dei due sarà sufficiente per definire una policy.
La pagina di un catalogo e la pagina relativa ad un pagamento comportano rischi diversi. Un agente che legge le descrizioni dei prodotti per un cliente compie un'operazione che hanno sempre eseguito i browser standard. Solitamente, le aziende accettano questo traffico perché conduce ad una vendita e perché gli assistenti AI stanno diventando un canale attraverso cui individuare i prodotti.
Tuttavia, lo stesso agente che inoltra un ordine compie un'azione che comporta lo spostamento di prodotti nell'inventario e di denaro, il che richiede lo stesso livello di controllo che viene applicato a qualsiasi altra automazione. La fase di login è più vicina al check-out che al catalogo e lo stesso vale per qualsiasi operazione in grado di modificare un account.
Pertanto, le azioni selettive, in pratica, stabiliscono:
Una policy per i contenuti, in cui è possibile monitorare o consentire la maggior parte del traffico dell'AI
Una policy distinta a livello di transazione, in cui ogni richiesta viene valutata per determinare se sia automatizzata, a prescindere da come si definisce.
Una policy politica a livello di autenticazione, in cui la questione non è se la sessione sia automatizzata, bensì se la persona che la sta utilizzando sia effettivamente il titolare dell'account e se si tratti di un'azione riconoscibile
In questo modo, il risultato è simile a quello che la maggior parte dei retailer già vede: un agente può sfogliare un catalogo per un cliente, ma viene bloccato quando tenta di acquistare un prodotto. Questo approccio mantiene aperto il percorso di individuazione, applica i controlli esistenti laddove si trova il denaro e lascia all'azienda la libertà di cambiare idea su un endpoint, senza dover rimettere in discussione l'intera policy.
La stessa logica risponde all'interrogativo che ci viene posto più di frequente, ossia come consentire ad uno specifico agente di completare un acquisto. La soluzione efficace non consiste in un'esenzione basata su una firma, poiché chiunque in grado di imitare tale firma finirebbe per ereditare l'esenzione stessa. In questo caso, gli strumenti che funzionano sono solo l'autenticazione e la verifica: dopo aver dimostrato la propria identità, un agente potrà disporre di una propria policy (anche al momento del pagamento) e l'azienda potrà concedere l'accesso a un soggetto verificato, anziché a un semplice schema di comportamento.
Ogni aspetto di questo problema ha origine dallo stesso tassello mancante: un agente non è in grado di dimostrare chi è o per chi lavora, quindi, i siti si affidano a deduzioni; tuttavia, le deduzioni non sono una base solida per i processi decisionali che le aziende intendono mettere in atto.
È questo tassello che attualmente è in fase di costruzione. Web Bot Auth, una bozza della IETF (Internet Engineering Task Force) da noi supportata, consente a un agente di firmare le proprie richieste, in modo che un sito possa verificarne l'origine crittograficamente anziché affidarsi a un'intestazione..
Il protocollo TAP (Trusted Agent Protocol) di Visa si basa sullo stesso approccio di firma utilizzato per i pagamenti, che abbiamo integrato per consentire agli esercenti di stabilire se un agente sta navigando o effettuando un pagamento e di collegare tale agente al consumatore che rappresenta. Know Your Agent di Skyfire aggiunge il livello di identità che lega un agente a un'organizzazione o a un utente che sono stati verificati e a cui noi abbiamo aderito, entrando a far parte dell'ecosistema Experian Agent Trust. A giugno 2026, abbiamo integrato questi elementi in un sistema di sicurezza agentico, che include identità, osservabilità, fiducia e applicazione delle policy sull'edge.
Anche gli operatori degli agenti hanno una parte in tutto ciò. Qualsiasi operatore può effettuare la registrazione con Akamai per far verificare il proprio traffico; in questo modo, una firma dedotta si trasforma in un'identità dichiarata, sulla base della quale gli esercenti possono definire delle policy. Gli agenti che oggi vengono bloccati al momento del pagamento sono, nella maggior parte dei casi, quelli che non hanno ancora completato tale procedura. Finché non lo faranno, gli agenti invisibili non potranno accedere ai sistemi in tutta sicurezza.
Queste operazioni sono ancora in corso, ma, nel frattempo, le aziende devono comunque gestire i propri siti. Per questo motivo, l'approccio attuale consiste nel gestire le operazioni tramite azioni specifiche, lasciando che l'identità (man mano che viene definita) ne innalzi il livello di efficacia. Un'azienda che ha già separato i contenuti relativi ai pagamenti da quelli del login potrà dare il via libera agli agenti verificati non appena la verifica sarà disponibile sull'edge. Un'azienda che deve ancora decidere se "bloccare tutto" o "consentire tutto" è come se partisse da zero.
Le quattro operazioni che devi effettuare subito sono:
Scoprire chi è già entrato nel tuo sito
Impostare una policy per ciascun endpoint
Considerare la verifica come un modo per dare il proprio consenso
Lasciare aperta la porta per la navigazione mentre si stabilisce l'identità degli agenti
Analizza il traffico generato dall'AI per categoria e osserva cosa fa: se raggiunge pagine di contenuti, login o pagamenti oppure se apporta modifiche all'account. La maggior parte dei team rimane sorpresa dal volume di tale traffico e dal fatto che gran parte di esso continui a essere monitorato senza che ne consegua alcuna decisione. Non è possibile stabilire una policy per un traffico che non è stato valutato.
Valuta separatamente il traffico di navigazione, le transazioni e le sessioni autenticate. Se la risposta è la stessa in tutti e tre i casi, deve trattarsi di una conclusione raggiunta da te e non deve basarsi su un'impostazione che hai ereditato.
Quando un partner o un operatore di agenti richiede l'accesso al tuo sistema di pagamento, la risposta deve implicare la richiesta di registrazione e la verifica dell'identità, quindi non deve rappresentare un'esenzione all'obbligo di firma. Devi indirizzare gli operatori alla procedura di registrazione. Una deroga all'obbligo di firma basata su un determinato schema si traduce, di fatto, in un'esenzione per chiunque sia in grado di replicare tale schema.
Gli agenti che agiscono per conto di clienti reali rappresentano un canale di crescita per le attività aziendali; pertanto, bloccarli durante l'individuazione dei prodotti comporta un costo che si traduce in una perdita di vendite anziché in problemi operativi. Mantieni il controllo laddove avvengono le transazioni, ma lascia che il catalogo rimanga accessibile.
Le aziende che riusciranno a gestire bene questo aspetto non saranno quelle che avranno indovinato di quali agenti fidarsi, ma saranno invece quelle capaci di comprendere il tipo di traffico in arrivo, di stabilire quale parte di questo traffico sia possibile verificare e di intervenire su ciascun endpoint senza influire sulle altre attività aziendali.
Per discutere delle attuali categorie di traffico dell'AI e delle policy transazionali, contatta un esperto di Akamai.
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Brent Maynard is the Senior Director, Security Technology and Strategy at Akamai.