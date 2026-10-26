Gli agenti invisibili sono già arrivati sul tuo sito

Attualmente, gli agenti invisibili Meta Muse e Instinct funzionano così. OpenAI Dots aggiunge una svolta: firma il suo accesso nel cloud, ma è invisibile quando ritorna al computer del cliente. OpenAI dice ai clienti: "Se un sito web blocca il browser nel cloud, chiedi al tuo dot di provare il computer connesso". È questo il problema. Se gli agenti non firmano le loro richieste, un agente che acquista un paio di sneaker per un cliente umano e il bot di un rivenditore che imita un agente possono sembrare molto simili tra loro.

L'ecosistema agentico si sta evolvendo rapidamente e le aziende se ne sono accorte rapidamente. Amazon ha rimosso Muse dal suo store il 20 settembre dopo che Meta aveva rifiutato di rimuovere Amazon dall'agente. Amazon ha dichiarato che Muse non si era identificato e sembrava che memorizzasse le credenziali dei clienti. Il13 ottobre, JPMorgan ha impedito agli agenti esterni di accedere ai conti dei suoi clienti, come hanno fatto anche Citi, Schwab e Bank of America nella stessa settimana.

Axios ha riferito che le banche stanno rilevando la presenza di agenti di terze parti all'interno dei conti dei loro clienti e che alcuni di questi agenti sembrano agire al di là di quanto richiesto dal cliente. I retailer hanno riscontrato un problema diverso: gli acquirenti lamentano che un agente non è riuscito a concludere un acquisto, in genere perché i controlli antibot lo hanno considerato uno strumento automatizzato piuttosto che bloccare intenzionalmente quel particolare agente.

Finora, questo problema è stato risolto effettuando due operazioni:

Bloccare completamente gli agenti al momento dell'accesso e durante lo spostamento di denaro Fornire l'accesso al conto in sola lettura, rendendolo visibile ad un agente, ma impedendogli di poter agire su di esso

Queste risposte al problema sono sensate, ma nessuna delle due rappresenta una vera strategia, perché entrambe sono basate sul concetto di bloccare o consentire l'accesso ad un agente, quando, invece, la questione è stabilire quali azioni può effettuare un agente.