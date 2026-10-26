Brent Maynard
Brent Maynard is the Senior Director, Security Technology and Strategy at Akamai.
Agentes silenciosos que fazem compras, reservam serviços e efetuam login em nome de clientes humanos estão surgindo sem se identificar. Bloquear todos eles fará você perder um cliente. Permitir todos eles expõe você a um risco significativo. Este artigo do blog apresenta uma terceira opção: a ação seletiva.
Agentes: sim ou não? A maior parte dos problemas causados pelo tráfego de agentes de IA decorre do fato de as empresas aplicarem uma única resposta a essa pergunta em todo o seu site. Quase nenhuma empresa deveria usar qualquer uma dessas respostas em todas as situações.
Uma ação seletiva é uma abordagem melhor do que bloquear tudo ou permitir tudo. Com uma ação seletiva, você pode:
Descobrir o que já está chegando até você
Definir a política com base na sua definição de uso aceitável
Fazer da verificação o caminho para o "sim"
Manter a navegação ativa enquanto a verificação de identidade é concluída
Um agente silencioso é uma automação que atua por meio de um navegador comum ou de uma sessão de cliente, sem fornecer uma identidade de agente verificável. Pode ser um assistente legítimo que atua em nome do cliente, um agente não autorizado que excede suas atribuições ou uma automação maliciosa que imita o comportamento de um agente.
Quando atividades humanas e automatizadas ocorrem na mesma sessão autenticada, torna-se mais difícil distinguir entre as duas. Sem a identificação explícita do agente, as empresas precisam recorrer a sinais comportamentais e técnicos que nem sempre revelam o quadro completo: ao flexibilizar a detecção para acomodar agentes legítimos, você corre o risco de expor seu negócio a automações maliciosas; ao torná-la mais rigorosa, corre o risco de bloquear atividades autorizadas pelos clientes.
Atualmente, os agentes silenciosos Meta Muse e Instinct funcionam dessa maneira. O OpenAI Dots traz um toque especial: a assinatura é feita na nuvem, mas não emite alerta quando a operação volta para o computador do próprio cliente. A OpenAI informa aos seus clientes: "Se um site bloquear o navegador em nuvem, peça ao seu dot para tentar usar o seu computador conectado." Esse é o desafio. Quando os agentes não assinam suas solicitações, um agente de compras que adquire tênis para um cliente humano real e um bot de revenda que o imita podem parecer muito semelhantes.
O ecossistema de agentes está evoluindo rapidamente, e as empresas logo perceberam isso. A Amazon removeu o Muse de sua loja em 20 de setembro, depois que a Meta se recusou a excluir a Amazon da lista de agentes. A Amazon afirmou que o Muse não se identificou e parecia armazenar as credenciais dos clientes. O J.P. Morgan bloqueou o acesso de agentes externos às contas de clientes em 13 de outubro, e o Citi, a Schwab e o Bank of America adotaram medidas semelhantes na mesma semana.
O Axios noticiou que os bancos estão identificando agentes terceirizados nas contas dos clientes e que alguns desses agentes parecem agir além do que foi solicitado pelo cliente. Os varejistas se depararam com um problema diferente: os clientes estão reclamando que um agente não conseguiu concluir uma compra, geralmente porque os controles antibot a classificaram como automação, em vez de bloquearem intencionalmente aquele agente específico.
A maioria das respostas até agora se divide em duas categorias:
Bloquear agentes por completo no momento do login e em qualquer movimentação financeira
Fornecer acesso no modo "somente leitura", permitindo que um agente visualize uma conta sem poder realizar alterações nela
Ambas as respostas representam posições defensáveis, mas nenhuma delas constitui uma estratégia, pois ambas respondem a uma pergunta de "sim ou não", quando a questão real é quais ações um agente deveria ter permissão para realizar.
Nossa posição é que o tráfego automatizado deve ser regido pelo seu propósito e pelo quanto o site consegue verificar a seu respeito, e não pelo fato de o termo "agente" ser aplicável ou não. Isso exige três coisas em sequência:
Visibilidade: Visualizar o tráfego agêntico separado por finalidade, em vez de agrupado em uma única categoria
Informação: Saber quais agentes se declararam e quais foram inferidos a partir do comportamento
Ação seletiva: Permitir que um agente navegue pelo seu catálogo, ao mesmo tempo que cada tentativa de finalização de compra seja avaliada quanto ao risco de automação
Quatro imperativos decorrem disso, e eles são detalhados ao final deste artigo: Saiba o que já está chegando até você, tome decisões por endpoint e não por site, encare a verificação como a forma de dar o aval e mantenha a porta de navegação aberta enquanto o setor desenvolve a identidade do agente.
Durante a maior parte da história do gerenciamento de bots, qualquer automação que valesse a pena ser adotada se identificava por si mesma. Os crawlers de pesquisa publicaram seus usuários-agentes e seus intervalos de IP. Por exemplo, um site poderia identificar o Googlebot, confirmá-lo e tratá-lo de forma diferente de um scraper anônimo. Esse acordo funcionou porque o operador do bot queria ser reconhecido.
Os agentes de atendimento ao cliente violaram o acordo sem intenção. Eles foram desenvolvidos para usar a web da mesma forma que uma pessoa o faz; assim, eles operam um navegador, navegam entre páginas, preenchem formulários e contornam as dificuldades da mesma maneira que um ser humano faria.
O Muse é executado em uma máquina virtual na nuvem da Meta, com um navegador integrado.
O Instinct mantém uma área de trabalho em nuvem persistente e a opera usando as credenciais armazenadas do próprio usuário, incluindo dados de e-mail e informações de pagamento.
O Dots funciona como um agente em nuvem da OpenAI.
Do ponto de vista do servidor, cada um é uma sessão do navegador: a string do usuário-agente indica um navegador, mas o comportamento indica automação.
O agente está na sessão de forma legítima, usando as credenciais fornecidas pelo cliente. Nada na solicitação indica o contrário.
Isso é importante devido ao que está do outro lado dessa sessão. Um agente navegando em um catálogo de produtos é, no máximo, uma questão de privacidade. Um agente que acessa o sistema com as credenciais de um cliente é algo completamente diferente. Os próprios termos do Instinct o designam como agente do usuário para a realização de transações vinculativas, e seu aviso de privacidade aponta pagamentos não intencionais e manipulação por meio de instruções ocultas como riscos associados ao seu uso. Os primeiros testadores documentaram ambos: uma pessoa incluiu instruções em um e-mail e observou o agente segui-las, enquanto outra teve um e-mail enviado em seu nome sem autorização.
Portanto, quando os bancos afirmam que não conseguem determinar se uma ação realizada dentro de uma conta foi iniciada pelo usuário, eles estão descrevendo uma lacuna real, e não uma falha de detecção que possa ser resolvida simplesmente com a aquisição de soluções tecnológicas. O agente está na sessão de forma legítima, usando as credenciais fornecidas pelo cliente. Nada na solicitação indica o contrário.
Os relatórios são disponibilizados em duas modalidades, dependendo de o agente constar no setor de serviços bancários ou no setor comercial.
No setor bancário, a preocupação são as ações realizadas dentro de uma sessão autenticada. O Axios noticiou que grandes bancos dos EUA estão detectando agentes terceirizados atuando em contas de clientes e que alguns parecem tomar medidas que vão além do solicitado pelo cliente. As declarações públicas dos próprios bancos têm sido consistentes desde meados de outubro:
O J.P. Morgan está impedindo que agentes externos tenham acesso a contas de varejo.
O Citi está restringindo-os.
A Schwab afirma que isso impede que agentes tentem movimentar o dinheiro dos clientes.
O Bank of America exige aprovação humana antes que o dinheiro seja retirado de uma conta.
O Chase orientou os clientes a não fornecerem suas credenciais a terceiros.
Vários bancos estão adotando o acesso no modo "somente leitura" como solução de compromisso.
A trajetória atual dos agentes autônomos de IA espelha os primórdios da agregação de contas financeiras: uma fase caótica, não autorizada e de extração de dados da interface do usuário, impulsionada pela demanda do consumidor, que inevitavelmente força as plataformas a migrarem da resistência ativa para protocolos padronizados. Na década de 2010, agregadores como Plaid, Yodlee e Mint contornaram a ausência de APIs bancárias coletando credenciais de usuários, executando scripts automatizados (sem interface gráfica) para simular sessões humanas, extraindo dados e driblando verificações de segurança.
Hoje, bots e agentes autônomos estão seguindo exatamente o mesmo roteiro.
No comércio, a preocupação é com o cliente que não consegue concluir uma compra. A Amazon bloqueou o Muse em setembro e agora notifica os clientes quando o agente tenta comprar algo usando a conta deles. Uma reportagem do TechCrunch menciona Yelp, eBay, Zillow, Pizza Hut, Adidas e diversas companhias aéreas entre os sites nos quais, segundo usuários, agentes foram impedidos de atuar. Às vezes, esse é o resultado de uma política intencional. Em outros casos, os controles existentes contra bots detectam comportamentos de compra automatizados e reagem da maneira para a qual foram projetados.
Tanto no setor de serviços bancários quanto no setor comercial, há um volume que já era expressivo antes mesmo do lançamento de qualquer um desses agentes. O relatório State of the Internet de julho de 2026 da Akamai constatou que quase metade (47,9%) de todo o tráfego de bots de IA na rede global da Akamai, entre julho de 2025 e dezembro de 2025, ocorreu no setor comercial. Também constatou que organizações comerciais classificaram mais de 90% da atividade de bots de IA em uma categoria apenas de monitoramento e permitiram, sem restrições, cerca de três quartos da atividade restante.
A maioria das empresas, em outras palavras, estava apenas observando o fluxo da IA, em vez de controlá-lo, muito antes de os agentes começarem a clicar no botão de finalização de compra.
Bloquear todos os agentes é a resposta mais rápida e a mais fácil de justificar internamente. No momento do login e para a movimentação de recursos, o bloqueio também pode ser a decisão de segurança mais adequada por ora. Ao ser aplicado a um site inteiro, no entanto, o bloqueio deixa de ser uma decisão de segurança e passa a ser uma decisão comercial. O agente atua em nome de um cliente que deseja comprar algo, e o bloqueio recai sobre esse cliente. Os consumidores que se deparam com o bloqueio não concluem que seu agente precisa de credenciais melhores; eles recorrem a um site que funciona.
O acesso no modo "somente leitura" é uma versão mais bem ponderada e que se sustenta melhor, embora responda a uma questão mais restrita do que parece. A leitura de uma conta não é isenta de riscos quando o agente, com base no que leu, realiza ações em outro sistema; além disso, muitas operações importantes não se limitam à leitura de dados nem a transferências financeiras — exemplos disso incluem fazer uma reserva, reagendar um compromisso, alterar um endereço ou resgatar uma recompensa. O modo "somente leitura" ganha tempo, em vez de definir a política.
Pare de se perguntar se deve permitir que os agentes ajam e comece a decidir quais ações permitir.
A terceira resposta, que permite a passagem de um agente por ser reconhecido, é aquela que, tacitamente, envolve o maior risco. Hoje, o reconhecimento significa, em grande parte, a correspondência com uma assinatura: um padrão de cabeçalhos, impressões digitais e comportamento que um agente conhecido tende a produzir. Assinaturas podem ser imitadas. Qualquer isenção associada a uma assinatura é herdada por tudo o que a imite com precisão suficiente; e o tipo de tráfego mais motivado a imitar um agente de compras é justamente aquele que o varejista menos deseja na finalização da compra durante um lançamento.
Essa é a armadilha. O bloqueio irrestrito acarreta perda de receita; a concessão de uma isenção — permitindo que outros casos sob a mesma roupagem prossigam — apenas adia a decisão; e o modo "somente leitura" posterga a tomada de uma decisão definitiva. Pare de se perguntar se deve permitir que os agentes ajam e comece a decidir quais ações permitir.
Uma única categoria de "bots de IA" não pode servir de base para uma política, pois o tráfego nela contido busca objetivos opostos. Um crawler que coleta as descrições dos seus produtos para treinar um modelo, um crawler de busca que indexa o seu site para que a sua marca apareça em uma resposta gerada por IA, e um assistente que acessa uma página específica porque um cliente fez uma pergunta — essas são três transações fundamentalmente diferentes.
Em agosto de 2026, dividimos essa categoria no Akamai Bot Directory em três:
Crawlers para treinamento de IA — Coletam conteúdo em grande escala para treinar modelos (por exemplo, GPTBot, ClaudeBot e Meta-ExternalAgent).
Crawlers de busca por IA — Indexam sites para fins de busca por IA e citação de fontes (por exemplo, OAI-SearchBot, Claude-SearchBot e PerplexityBot).
Crawlers e agentes de IA — Acessam uma página em tempo real para responder a uma pergunta ou realizar uma tarefa (por exemplo, ChatGPT-User, ChatGPT Agent, GoogleAgent-Mariner e agentes silenciosos suspeitos).
Essa divisão proporciona às empresas um controle mais granular sobre ações que, de outra forma, seriam contraditórias entre si: restringir crawlers usados para treinamento, a fim de proteger conteúdos para os quais a organização não concedeu licença; permitir o acesso de robôs de mecanismos de busca, garantindo que o conteúdo permaneça visível em respostas geradas por IA; e tratar agentes em tempo real como o tráfego orientado pelo cliente que, na prática, eles representam — estabelecendo uma política específica para cada categoria, definida pela própria organização.
A visibilidade também deve ir além do catálogo. O tráfego que preocupa um banco não é a navegação; ele está conectado. O monitoramento da atividade do agente em sessões autenticadas é uma medida diferente do monitoramento em páginas de conteúdo, e uma empresa precisa de ambas as visualizações antes de poder começar a gerenciar sua exposição.
As categorias revelam que tipo de tráfego chegou. A próxima questão a se levantar é como você sabe o que sabe sobre cada agente, e existem duas respostas bem diferentes.
Alguns agentes se declaram de uma maneira que pode ser verificada. Eles publicam uma chave, assinam suas solicitações e podem ser verificados na edge, em vez de terem suas declarações aceitas apenas com base em sua palavra. Esses agentes são conhecidos, e um agente conhecido pode portar sua própria política — inclusive no momento de finalização da compra —, uma vez que o reconhecimento não depende de nada que possa ser copiado.
Todo o resto é inferido. Atribuímos agentes com base em características observadas e os classificamos como "suspeitos"; é por isso que, nos relatórios, aparece uma entrada como "Agente Muse (suspeito)" em vez de uma identidade confirmada. Esse rótulo é genuinamente útil; ele indica que um agente está chegando ao seu site, informa, de modo aproximado, o volume disso e para onde esse fluxo se dirige. O sistema não lhe informa que a próxima solicitação, que apresenta o mesmo padrão, provém do mesmo agente; por isso, uma política elaborada como se ele informasse isso acabará, eventualmente, concedendo acesso a algo que você não pretendia liberar.
A pontuação de risco comportamental é o que resta quando a atribuição não está disponível, e é o mecanismo de controle que continua funcionando quando os agentes usam técnicas enganosas. Ao analisar como uma sessão se desenvolve, em vez de se basear no que ela alega ser, a análise comportamental mostra-se eficaz tanto contra um agente projetado para simular um navegador quanto contra um bot de revenda configurado para se passar por um comprador.
É também por isso que agentes legítimos, às vezes, são barrados no momento do pagamento. Esse resultado é o sistema funcionando conforme projetado: até que os agentes consigam se autenticar, parte do tráfego legítimo proveniente deles acabará sendo classificada como não verificada.
A consequência prática para uma equipe de segurança é interpretar os dois sinais — categoria/rótulo e comportamento — em conjunto. A categoria e o rótulo informam quem está chegando e em que volume. O comportamento indica o que aquela sessão está fazendo neste momento. Nenhum dos dois, isoladamente, é suficiente para definir uma política.
Uma página de catálogo e uma página de finalização de compra apresentam riscos diferentes. Um agente que lê descrições de produtos para um cliente está fazendo algo que os navegadores padrão sempre fizeram. As empresas geralmente desejam esse tráfego porque ele gera vendas, e porque os assistentes de IA estão se tornando um meio de descoberta.
O mesmo agente que envia um pedido, contudo, realiza uma ação que movimenta estoque e dinheiro; isso, portanto, exige o mesmo rigor que se aplica a qualquer automação. O login está mais próximo da finalização da compra do que do catálogo. O mesmo vale para qualquer coisa que altere uma conta.
É isto que a ação seletiva significa na prática:
Uma política de conteúdo, onde a maior parte do tráfego de IA pode ser monitorada ou permitida
Uma política diferenciada no momento da transação, na qual cada solicitação é avaliada para fins de automação, independentemente de como ela se autodenomina
Uma terceira política aplicada na autenticação, em que a questão não é se a sessão é automatizada, mas sim se a pessoa por trás dela é o titular da conta e se essa é uma ação reconhecível
Dessa forma, o resultado se assemelha ao que a maioria dos varejistas já observa: um atendente pode navegar pelo catálogo em nome de um cliente, mas é impedido ao tentar realizar a compra. Isso mantém o caminho de descoberta aberto, aplica controles existentes onde o capital está alocado e dá ao negócio a liberdade de mudar de ideia em relação a qualquer ponto de extremidade específico, sem a necessidade de reabrir toda a política.
A mesma lógica responde à pergunta que mais ouvimos: como permitir que um agente específico conclua uma compra. A medida que funciona não é uma isenção vinculada a uma assinatura, uma vez que qualquer coisa que imite essa assinatura a herda. O que funciona são a autenticação e a verificação. Uma vez que um agente comprova sua identidade, ele pode ter sua própria política — inclusive no momento de finalização da compra — e a empresa pode conceder acesso a uma parte verificada, em vez de a um padrão.
Cada parte deste problema tem origem no mesmo elemento que falta. Um agente não consegue comprovar quem é ou para quem trabalha; por isso, os sites recorrem a inferências — e inferências não são suficientes para sustentar a tomada de decisão pretendida pelas empresas.
Esse elemento está sendo construído agora. O Web Bot Auth, uma proposta em discussão no Internet Engineering Task Force que apoiamos, permite que um agente assine suas requisições, de modo que um site possa verificar a origem de forma criptográfica, em vez de confiar em um cabeçalho.
O Trusted Agent Protocol da Visa baseia-se na mesma abordagem de assinatura utilizada para pagamentos; nós o integramos de modo que os estabelecimentos comerciais consigam identificar se um agente está apenas navegando ou realizando um pagamento, vinculando esse agente ao consumidor que ele representa. O Know Your Agent da Skyfire adiciona a camada de identidade que vincula um agente a uma organização ou usuário verificado; além disso, passamos a integrar o ecossistema Experian Agent Trust. Em junho de 2026, combinamos esses elementos em uma estrutura de segurança baseada em agentes, abrangendo identidade, observabilidade, confiança e aplicação de políticas na edge.
Os operadores de agentes também têm um papel nisso. Qualquer operador pode se cadastrar na Akamai e ter seu tráfego verificado, o que transforma uma assinatura inferida em uma identidade declarada, com base na qual os comerciantes podem definir políticas. Os agentes que estão sendo parados no momento da finalização da compra hoje são, em sua maioria, agentes que ainda não fizeram isso. Agentes silenciosos não podem ter sua passagem permitida com segurança até que o façam.
Este trabalho ainda está em andamento, e as empresas precisam manter seus sites em funcionamento enquanto isso. Esse é o caso de governar por meio da ação agora e permitir que a identidade eleve o limite máximo à medida que se consolide. Uma empresa que já separou o conteúdo da finalização da compra do processo de login poderá confirmar a aprovação para agentes verificados quando a verificação for acionada em sua infraestrutura de edge. Uma empresa que ainda está decidindo entre "bloquear tudo" e "permitir tudo" terá que começar do zero.
Quatro medidas que você pode tomar agora incluem:
Descobrir o que já está chegando até você
Definir políticas por endpoint
Fazer da verificação o caminho para o "sim"
Manter a navegação ativa enquanto a verificação de identidade é concluída
Filtre o tráfego de IA por categoria e verifique em quais páginas ele chega: páginas de conteúdo, login, finalização de compra ou alterações na conta. A maioria das equipes se surpreende com o volume de informações e com o fato de que grande parte delas continua sendo monitorada sem que haja uma decisão associada. Não é possível definir políticas para um tráfego que você não mediu.
Decida separadamente para navegação, para transações e para sessões autenticadas. Se a resposta for a mesma nas três situações, ela deve ser uma conclusão à qual você chegou, e não uma configuração que você herdou.
Quando um parceiro ou um operador agente solicitar acesso ao seu sistema de finalização de compra, a resposta deve ser o registro e a verificação de identidade — e não uma exceção que dispense a assinatura. Encaminhe os operadores para o processo de cadastro. Uma exceção definida com base em um padrão é uma exceção para qualquer elemento que possa reproduzir esse padrão.
Agentes que atuam em nome de clientes reais são um canal cada vez mais importante para o seu negócio, e o custo de excluí-los do processo de descoberta reflete-se na perda de vendas, e não no aumento de incidentes. Mantenha o controle onde o dinheiro circula e deixe o catálogo acessível.
As empresas que lidam bem com isso não serão aquelas que acertaram o palpite sobre em quais agentes confiar. Serão aquelas que conseguiram enxergar o que estava chegando, sabiam que parcela disso podiam verificar e conseguiam agir em um endpoint sem interferir no restante.
Para discutir as suas categorias atuais de tráfego de IA e a sua política transacional, entre em contato com um especialista da Akamai.
Conheça os controles mais detalhados para o tráfego de bots de IA
Brent Maynard is the Senior Director, Security Technology and Strategy at Akamai.