Ya hay agentes silenciosos en su sitio web

Las categorías revelan qué tipo de tráfico ha llegado. La siguiente pregunta es cómo se sabe lo que se sabe sobre cada agente, y hay dos respuestas muy diferentes.

Algunos agentes se identifican de una manera que se puede comprobar. Publican una clave, firman sus solicitudes y se pueden verificar en el Edge en lugar de tener que creer en su palabra. Estos agentes son conocidos y un agente conocido puede llevar su propia política, incluso al realizar el pago, porque el reconocimiento no depende de nada que se pueda copiar.

Todo lo demás es inferido. Clasificamos a los agentes a partir de las características observadas y los etiquetamos como sospechosos, por lo que en el informe se muestra una entrada del tipo “Agente de Muse (sospechoso)” en lugar de una identidad confirmada. Esa etiqueta es realmente útil; le informa de que un agente está llegando a su sitio, aproximadamente en qué medida y hacia dónde se dirige. No le indica que la siguiente solicitud con el mismo patrón proviene del mismo agente, y una política redactada como si así fuera finalmente concederá acceso a quién no era su intención.

La puntuación de riesgo de comportamiento es lo que permanece cuando la clasificación no está disponible, y es el control que sigue funcionando cuando los agentes utilizan técnicas de engaño. Al analizar cómo se mueve una sesión en lugar de lo que dice ser, el análisis de comportamiento se opone a un agente diseñado para parecer un navegador y a un bot de un distribuidor diseñado para parecer un cliente.

También es por eso que a veces se detiene a los agentes legítimos cuando van a proceder al pago. El resultado es que el sistema funciona según lo previsto: Hasta que los agentes puedan autenticarse, parte del tráfico de agentes legítimo irá a la categoría de no verificados.

La consecuencia práctica para un equipo de seguridad es interpretar conjuntamente las dos señales: categoría/etiqueta y comportamiento. La categoría y la etiqueta le dicen quién está accediendo y en qué medida. El comportamiento le indica lo que está haciendo esa sesión en ese momento. Ninguna de ellas por sí sola es suficiente para definir la política.