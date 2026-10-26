Brent Maynard
Brent Maynard is the Senior Director, Security Technology and Strategy at Akamai.
Los agentes silenciosos que compran, reservan e inician sesión en nombre de los clientes humanos llegan sin identificarse. Bloquearlos a todos ellos le cuesta un cliente. Si los permite a todos, se expone a un riesgo significativo. En esta entrada de blog se describe una tercera opción: la acción selectiva.
Agentes: ¿sí o no? La mayor parte de los problemas derivados del tráfico de agentes de IA se deben a que las empresas aplican una única respuesta a esa pregunta en todo su sitio web. Casi ninguna empresa debería utilizar una de las dos respuestas en todas partes.
La acción selectiva es un enfoque mejor que bloquearlo o permitirlo todo. Con la acción selectiva puede:
Descubrir quién está accediendo ya a su empresa
Establecer una política basada en su definición de uso aceptable
Hacer que la verificación sea la ruta al "sí"
Mantener la puerta de navegación abierta mientras la identidad se pone al día
Un agente silencioso es una automatización que actúa a través de un navegador normal o de una sesión de cliente sin proporcionar una identidad de agente verificable. Puede tratarse de un asistente legítimo que actúe en nombre del cliente, un agente no autorizado que vaya más allá de lo que le hayan ordenado o una automatización maliciosa que imita el comportamiento del agente.
Cuando se produce actividad humana y automatizada dentro de la misma sesión autenticada, distinguir entre ambas se vuelve más difícil. Sin la identificación explícita de los agentes, las empresas deben confiar en señales técnicas y de comportamiento que no siempre cuentan la historia completa: si relaja la detección para dejar entrar a los agentes legítimos, corre el riesgo de exponer su empresa a una automatización maliciosa; si la refuerza, se arriesga a bloquear la actividad autorizada por el cliente.
Los agentes silenciosos Meta Muse e Instinct funcionan de esta manera hoy en día. OpenAI Dots añade un giro de guión: se ha firmado en la nube, pero se mantiene en silencio cuando vuelve al propio ordenador del cliente. OpenAI les dice a sus clientes: "Si un sitio web bloquea el navegador en la nube, pida a su dot que pruebe con su ordenador conectado". Y ahí está el desafío. Cuando los agentes no firman sus solicitudes, un agente de compras que está adquiriendo unas zapatillas de deporte para un cliente humano real y un bot de un distribuidor que imita a uno pueden parecerse bastante.
El ecosistema agéntico está evolucionando rápidamente y las empresas se han dado cuenta enseguida. Amazon retiró a Muse de su tienda el 20 de septiembre después de que Meta se negara a retirar Amazon del agente. Amazon dijo que Muse no se identificaba y que parecía almacenar las credenciales de los clientes. JPMorgan bloqueó a los agentes externos de las cuentas de los clientes el 13 de octubre, y Citi, Schwab y Bank of America tomaron acciones similares en la misma semana.
Axios informa de que los bancos están encontrando agentes de terceros dentro de las cuentas de los clientes, y que algunos de esos agentes parecen actuar más allá de lo que el cliente le ha pedido. Los retailers se han enfrentado a un problema diferente: los clientes se quejan de que un agente no ha podido finalizar una compra, normalmente porque los controles antibot lo han calificado como automatización en lugar de bloquear intencionadamente a ese agente específico.
La mayoría de las respuestas hasta ahora se dividían en dos grupos:
Bloquear a los agentes directamente en el inicio de sesión y en el movimiento de dinero
Proporcionar acceso de solo lectura, permitiendo que un agente vea una cuenta sin actuar en ella
Ambas respuestas son posiciones razonables, pero ninguna de ellas es una estrategia, porque ambas responden a una pregunta de sí o no cuando la verdadera pregunta es qué acciones se debe permitir tomar a un agente.
Nuestra postura es que el tráfico automatizado debe regirse por lo que vino a hacer y por lo que el sitio puede verificar al respecto, no por si se aplica o no la palabra "agente". Esto requiere una secuencia de tres elementos:
Visibilidad: Ver el tráfico agéntico separado por finalidad en lugar de meterlo en una sola categoría
Información: Saber qué agentes se han declarado ellos mismos y cuáles se han inferido por el comportamiento
Acción selectiva: Permitir que un agente examine el catálogo mientras se puntúa cada intento de pago por riesgo de automatización
De ello se derivan cuatro imperativos que se detallan al final de esta entrada de blog: Sepa lo que ya le está llegando, decida por terminal en lugar de por sitio, trate la verificación como la forma de decir que sí y mantenga abierta la puerta de la navegación mientras el sector crea la identidad de agentes.
Durante la mayor parte de la historia de la gestión de bots, cualquier automatización que mereciera la pena se daba a conocer por sí misma. Los rastreadores de búsqueda publicaban sus agentes de usuario y sus rangos de IP. Por ejemplo, un sitio podía buscar Googlebot, confirmarlo y tratarlo de forma diferente a un rastreador anónimo. Este acuerdo funcionaba porque el operador de bots quería ser reconocido.
Los agentes de consumo rompieron involuntariamente el acuerdo. Se crearon para utilizar la web de la manera en que una persona lo hace, de manera que manejan un navegador, hacen clic en las páginas, rellenan formularios y sortean las dificultades como un humano lo haría.
Muse se ejecuta en una máquina virtual en la nube de Meta con un navegador integrado.
Instinct mantiene un escritorio en la nube persistente y lo gestiona con las credenciales almacenadas del usuario, incluidos los datos de correo electrónico y pago.
Dots se ejecuta como un agente de nube de OpenAI.
Desde el punto de vista del servidor, cada una de ellas es una sesión de navegador: la cadena User-Agent dice navegador; su comportamiento dice automatización.
El agente está en la sesión legítimamente, utilizando las credenciales que el cliente le entregó. Nada en la solicitud dice lo contrario.
Esto es importante por lo que hay al otro lado de esa sesión. Un agente navegando por un catálogo de productos es una cuestión de privacidad como mucho. Un agente que ha iniciado sesión con las credenciales de un cliente es algo completamente diferente. Los propios términos de Instinct lo designan como el agente del usuario para transacciones vinculantes y su aviso de privacidad menciona los pagos no deseados y la manipulación a través de instrucciones ocultas como riesgos de su uso. Los primeros investigadores que hicieron pruebas documentaron ambos: uno de ellos introdujo instrucciones en un correo electrónico y observó que el agente las seguía, mientras que otro recibió un correo electrónico enviado en su nombre sin aprobación.
Por lo tanto, cuando los bancos dicen que no pueden saber si una acción dentro de una cuenta fue dirigida por el usuario, están describiendo una brecha real, no un fallo de detección del que puedan salir airosos pagando. El agente está en la sesión legítimamente, utilizando las credenciales que el cliente le entregó. Nada en la solicitud dice lo contrario.
Las notificaciones de casos llegan en dos versiones dependiendo de si el agente aparece en la banca o en el comercio.
En la banca, la preocupación son las acciones dentro de una sesión autenticada. Axios notificó que las principales instituciones bancarias de EE. UU. están detectando agentes de terceros que operan en cuentas de clientes y que algunos parecen dar pasos más allá de lo que el cliente les solicitó. Las declaraciones públicas de los bancos han sido coherentes desde mediados de octubre:
JPMorgan mantiene a los agentes externos fuera de las cuentas de retail.
Citi los está restringiendo.
Schwab afirma que detiene a los agentes que intentan mover el dinero del cliente.
Bank of America requiere la aprobación humana antes de que el dinero salga de una cuenta.
Chase ha pedido a sus clientes que no entreguen sus credenciales a terceros.
Varios bancos están adoptando el acceso de solo lectura como solución de compromiso.
La actual trayectoria de los agentes de IA autónomos refleja los primeros días de la agregación de cuentas financieras: una fase desordenada, no autorizada y de scraping de la interfaz de usuario impulsada por la demanda de los consumidores que inevitablemente obliga a las plataformas a pasar de la resistencia activa a protocolos estandarizados. En la década de 2010, agregadores como Plaid, Yodlee y Mint sorteaban la falta de API bancarias mediante la recopilación de credenciales de usuario, la creación de scripts sin interfaz para imitar las sesiones humanas, la extracción de datos y la omisión de comprobaciones de seguridad.
Hoy en día, los bots y los agentes autónomos siguen exactamente el mismo guión.
En el comercio, el problema es un cliente que no puede completar una compra. Amazon bloqueó a Muse en septiembre y ahora notifica a los clientes cuando el agente intenta comprar algo en su cuenta. Los informes de TechCrunch enumeran Yelp, eBay, Zillow, Pizza Hut, Adidas y varias aerolíneas entre los sitios donde los usuarios dicen que los agentes han sido rechazados. A veces esto es el resultado de una política intencionada. En otros casos, los controles antibots existentes detectan el comportamiento de compra automatizado y responden de la manera para la que fueron diseñados.
Detrás de la banca y el comercio hay un volumen que ya era grande antes de que se lanzara cualquiera de estos agentes. El informe sobre el estado de Internet de julio de 2026 de Akamai reveló que casi la mitad (el 47,9 %) de todo el tráfico de bots de IA en la red global de Akamai entre julio de 2025 y diciembre de 2025 se encontraba en el sector del comercio. También desveló que las organizaciones comerciales habían clasificado más del 90 % de la actividad de bots de IA en la categoría de solo supervisión y habían permitido aproximadamente tres cuartas partes de la actividad restante sin restricciones.
En otras palabras, la mayoría de las empresas observaban el tráfico de IA en lugar de controlarlo, mucho antes de que los agentes empezaran a llegar al botón de pago.
Bloquear a todos los agentes es la respuesta más rápida y la más fácil de defender internamente. Para los inicios de sesión y el movimiento de dinero, el bloqueo también puede ser la decisión de seguridad más adecuada por ahora. Sin embargo, si se aplica a todo un sitio, el bloqueo deja de ser una decisión de seguridad y se convierte en una decisión comercial. El agente actúa en nombre de un cliente que quiere comprar algo y el bloqueo recae sobre ese cliente. Los clientes que se encuentran con el bloqueo no llegan a la conclusión de que su agente necesita mejores credenciales; simplemente se van a un sitio que les funcione.
El acceso de solo lectura es una versión que se tiene más en cuenta y que se mantiene mejor, aunque responde a una pregunta más restringida de lo que parece. Leer una cuenta no está exento de riesgos cuando el agente actúa en función de lo que lee en algún otro sistema, y muchas acciones valiosas no son ni una lectura ni una transferencia de dinero, como una reserva, una reprogramación, un cambio de dirección o el canje de una recompensa. Una estrategia de solo lectura gana tiempo en lugar de establecer una política.
Deje de preguntarse si dar permiso a los agentes y comience a decidir qué acciones permitir.
La tercera respuesta, permitir el acceso de un agente porque es reconocido, es la que tácitamente conlleva el mayor riesgo. El reconocimiento hoy en día significa sobre todo hacer coincidir una firma: el patrón de encabezados, huellas digitales y comportamientos que un agente conocido suele producir. Las firmas se pueden imitar. Cualquier exención escrita contra una firma es heredada por aquello que sea que la imite lo suficientemente bien, y el tráfico que más se pretende que evite a un agente de compras es el tráfico que cualquier retailer menos desea encontrarse en el proceso de pago durante un lanzamiento.
Hay está la trampa. El bloqueo generalizado significa perder ingresos, los permisos generalizados también dan luz verde a lo siguiente que tenga el mismo aspecto y la opción de solo lectura pospone la decisión. Deje de preguntarse si dar permiso a los agentes y comience a decidir qué acciones permitir.
Una única categoría de "bots de IA" no puede conllevar una política, porque el tráfico que contiene quiere cosas opuestas. Un rastreador que recopila las descripciones de sus productos para entrenar un modelo, un rastreador de búsqueda que indexa su sitio para que su marca aparezca en una respuesta de IA y un asistente que recupera una sola página porque su cliente hizo una pregunta son tres transacciones fundamentalmente diferentes.
En agosto de 2026, dividimos en tres esa categoría en Akamai Bot Directory:
Rastreadores de entrenamiento de IA: recopilan contenido a escala para entrenar modelos (p. ej., GPTBot, ClaudeBot y Meta-ExternalAgent).
Rastreadores de búsqueda de IA: sitios de índice para búsquedas de IA y citas de fuentes (p. ej., OAI-SearchBot, Claude-SearchBot y PerplexityBot).
Agentes y recuperadores de IA: acceden a una página en tiempo real para responder a una pregunta o completar una tarea (p. ej., usuario de ChatGPT, agente de ChatGPT, agente de GoogleAgent-Mariner y presuntos agentes silenciosos).
Esta división proporciona a las empresas un control más detallado sobre las acciones que, de otro modo, se contradicen entre sí: restringir los rastreadores de entrenamiento para proteger el contenido para el que la organización no ha concedido licencia; dar la bienvenida a los rastreadores de búsqueda para que el contenido permanezca visible en las respuestas de IA, y tratar a los agentes en tiempo real como al tráfico generado por los clientes: una política por categoría, establecida por la empresa.
La visibilidad también debe extenderse más allá del catálogo. El tráfico que preocupa a un banco no está simplemente navegando; ha iniciado sesión. La supervisión de la actividad de los agentes en sesiones autenticadas es una medida diferente a la del seguimiento en páginas de contenido, y las empresas necesitan ambos puntos de vista antes de empezar a gestionar su exposición.
Las categorías revelan qué tipo de tráfico ha llegado. La siguiente pregunta es cómo se sabe lo que se sabe sobre cada agente, y hay dos respuestas muy diferentes.
Algunos agentes se identifican de una manera que se puede comprobar. Publican una clave, firman sus solicitudes y se pueden verificar en el Edge en lugar de tener que creer en su palabra. Estos agentes son conocidos y un agente conocido puede llevar su propia política, incluso al realizar el pago, porque el reconocimiento no depende de nada que se pueda copiar.
Todo lo demás es inferido. Clasificamos a los agentes a partir de las características observadas y los etiquetamos como sospechosos, por lo que en el informe se muestra una entrada del tipo “Agente de Muse (sospechoso)” en lugar de una identidad confirmada. Esa etiqueta es realmente útil; le informa de que un agente está llegando a su sitio, aproximadamente en qué medida y hacia dónde se dirige. No le indica que la siguiente solicitud con el mismo patrón proviene del mismo agente, y una política redactada como si así fuera finalmente concederá acceso a quién no era su intención.
La puntuación de riesgo de comportamiento es lo que permanece cuando la clasificación no está disponible, y es el control que sigue funcionando cuando los agentes utilizan técnicas de engaño. Al analizar cómo se mueve una sesión en lugar de lo que dice ser, el análisis de comportamiento se opone a un agente diseñado para parecer un navegador y a un bot de un distribuidor diseñado para parecer un cliente.
También es por eso que a veces se detiene a los agentes legítimos cuando van a proceder al pago. El resultado es que el sistema funciona según lo previsto: Hasta que los agentes puedan autenticarse, parte del tráfico de agentes legítimo irá a la categoría de no verificados.
La consecuencia práctica para un equipo de seguridad es interpretar conjuntamente las dos señales: categoría/etiqueta y comportamiento. La categoría y la etiqueta le dicen quién está accediendo y en qué medida. El comportamiento le indica lo que está haciendo esa sesión en ese momento. Ninguna de ellas por sí sola es suficiente para definir la política.
Una página de catálogo y una página de pago conllevan diferentes riesgos. Un agente que lee descripciones de productos para un cliente está haciendo algo que los navegadores estándar siempre han hecho. Las empresas suelen querer ese tráfico porque genera ventas y porque los asistentes de IA se están convirtiendo en una ruta de detección.
Sin embargo, el mismo agente que hace un pedido está haciendo algo que mueve inventario y dinero, y que merece el mismo escrutinio que se aplica a cualquier automatización. El inicio de sesión está más cerca del pago que del catálogo. Lo mismo ocurre con cualquier cosa que cambie una cuenta.
Esto es lo que significa la acción selectiva en la práctica:
Una política para el contenido, en la que se puede supervisar o permitir la mayor parte del tráfico de IA
Una política diferente en la transacción, en la que cada solicitud se puntúa para su automatización, independientemente de cómo se denomine a sí misma
Una tercera política de autenticación, en la que la pregunta no es si la sesión está automatizada, sino si la persona detrás de ella es el titular de la cuenta y si se trata de una acción reconocible
Dicho esto, el resultado es similar al que ya ven la mayoría de los retailers: un agente puede buscar en el catálogo en nombre de un cliente, pero se le detiene cuando intenta comprar. Esto mantiene abierta la ruta de detección, se aplican los controles existentes allí donde se encuentra el dinero y se deja a la empresa libertad para cambiar de opinión respecto a cualquier terminal individual sin tener que revisar toda la política.
La misma lógica responde a la pregunta que oímos con más frecuencia, que es cómo dejar que un agente específico complete una compra. El movimiento que funciona no es una exención escrita contra una firma, ya que cualquier cosa que imite esa firma la hereda. Lo que funciona es la autenticación y la verificación. Una vez que un agente demuestra quién es, puede tener su propia política, incluso al completar una compra, y la empresa puede conceder acceso a una parte verificada en lugar de a un patrón.
Cada parte de este problema se origina con la misma pieza que falta. Un agente no puede demostrar quién es o para quién trabaja, por lo que los sitios se basan en la inferencia, y la inferencia no puede respaldar la toma de decisiones que las empresas pretenden hacer.
Esa pieza se está construyendo ahora. Web Bot Auth, un borrador del Grupo de trabajo de ingeniería de Internet con el que colaboramos, permite a un agente firmar sus solicitudes para que un sitio pueda verificar el origen criptográficamente en lugar de confiar en un encabezado.
El protocolo de agentes de confianza de Visa se basa en el mismo enfoque de firma para los pagos, y lo integramos para que los comerciantes puedan saber si un agente está navegando o pagando y conectar a ese agente con el cliente al que representa. Know Your Agent, de Skyfire, añade la capa de identidad que vincula un agente a una organización o usuario verificados, y nos unimos al ecosistema Experian Agent Trust junto con él. En junio de 2026, combinamos todo esto en un marco de seguridad agéntica que abarcaba la identidad, la capacidad de observación, la confianza y la aplicación en el Edge.
Los operadores de agentes también desempeñan un papel en todo esto. Cualquier operador puede registrarse en Akamai y verificar su tráfico, lo que convierte una firma inferida en una identidad declarada contra la que los comerciantes pueden escribir políticas. Los agentes a los que se detiene hoy en el proceso de pago son, en su mayor parte, agentes que aún no han hecho esto. A los agentes silenciosos no se les puede dejar pasar de forma segura hasta que lo hagan.
El trabajo todavía está en curso, y las empresas tienen que gestionar sus sitios mientras tanto. Ese es el caso de controlar ahora mediante la acción y permitir que la identidad suba el listón a medida que llegue. Una empresa que ya haya separado el contenido de pago del inicio de sesión podrá decir "sí" a los agentes verificados cuando la verificación aparezca en el Edge. Una empresa que todavía esté decidiendo entre "bloquear todo" y "permitir todo" tendrá que comenzar desde cero.
Los cuatro pasos que puede dar ahora son:
Descubrir quién está accediendo ya a su empresa
Definir la política por terminal
Hacer que la verificación sea la ruta al "sí"
Mantener la puerta de navegación abierta mientras la identidad se pone al día
Extraiga su tráfico de IA por categoría y observe dónde llega: páginas de contenido, inicio de sesión, proceso de pago o cambios en la cuenta. La mayoría de los equipos se sorprenden por el volumen y por cuánto de él se sigue supervisando sin tomar ninguna decisión. No puede establecer políticas sobre el tráfico que no haya medido antes.
Tome decisiones por separado acerca de la navegación, las transacciones y las sesiones autenticadas. Si la respuesta es la misma en los tres casos, debería ser una conclusión a la que ha llegado en lugar de un ajuste que haya heredado.
Cuando un partner o un operador de agentes le pide acceso al proceso de pago, la respuesta debe ser el registro y la identidad verificada, no una exención para una firma. Dirija a los operadores al proceso de registro. Una exención escrita contra un patrón es una exención para cualquier cosa que pueda copiar el patrón.
Los agentes que actúan en nombre de clientes reales son una ruta creciente hacia su negocio, y el coste de excluirlos de la detección se paga en ventas en lugar de en incidentes. Mantenga el límite donde se mueva el dinero y deje el catálogo accesible.
Las empresas que gestionen bien esto no serán los que adivinaron correctamente en qué agentes confiar. Serán los que supieron ver lo que llegaba, cuánto eran capaces de verificar y los que pudieron actuar sobre un terminal sin molestar al resto.
Para hablar sobre sus políticas de transacciones y categorías de tráfico de IA actuales, póngase en contacto con un experto de Akamai.
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Brent Maynard is the Senior Director, Security Technology and Strategy at Akamai.