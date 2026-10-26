Stille Agenten nutzen bereits Ihre Website

Kategorien zeigen, welche Art von Traffic eingegangen ist. Als Nächstes stellt sich die Frage, woher Sie Ihr Wissen über jeden einzelnen Agenten beziehen – und darauf gibt es zwei sehr unterschiedliche Antworten:

Einige Agenten geben sich auf eine Weise zu erkennen, die überprüft werden kann. Sie veröffentlichen einen Schlüssel, signieren ihre Anfragen und können an der Edge verifiziert werden, statt ihnen einfach glauben zu müssen. Diese Agenten sind bekannt und ein bekannter Agent kann seine eigene Richtlinie erhalten – auch beim Bezahlvorgang –, da die Erkennung nicht von etwas abhängt, das kopiert werden kann.

Alles andere wird abgeleitet. Wir ordnen Agenten anhand beobachteter Merkmale zu und kennzeichnen sie als „verdächtig“. Deshalb enthalten Berichte Einträge wie „Muse‑Agent (verdächtig)“ anstelle einer bestätigten Identität. Diese Kennzeichnung ist wirklich nützlich: Sie verrät Ihnen, dass ein Agent Ihre Website erreicht, wie viel Traffic er ungefähr verursacht und wohin er navigiert. Sie sagt Ihnen jedoch nicht, dass die nächste Anfrage mit demselben Muster von demselben Agenten stammt – und eine Richtlinie, die auf dieser Annahme basiert, wird letztendlich Zugriff auf etwas gewähren, das Sie nicht beabsichtigt haben.

Verhaltensbasierte Risikobewertung ist das, was übrig bleibt, wenn keine Zuordnung möglich ist. Und sie ist die Kontrolle, die auch dann noch funktioniert, wenn Agenten Täuschungstechniken einsetzen. Indem die Bewertung untersucht, wie sich eine Sitzung verhält – statt als was sie sich ausgibt –, greift sie sowohl bei Agenten, die wie ein Browser wirken sollen, als auch bei Reseller-Bots, die wie ein Käufer wirken sollen.

Das ist auch der Grund, warum legitime Agenten manchmal an der Kasse gestoppt werden. Dieses Ergebnis entspricht der vorgesehenen Funktionsweise des Systems: Solange sich Agenten nicht authentifizieren können, landet ein Teil des legitimen Agententraffics in der Kategorie „Nicht verifiziert“.

Die logische Konsequenz für Sicherheitsteams besteht darin, die beiden Signale – Kategorie/Kennzeichnung und Verhalten – gemeinsam zu betrachten. Kategorie und Kennzeichnung geben Aufschluss darüber, wer in welchem Umfang auf die Seite zugreift, während das Verhalten Aufschluss darüber gibt, was diese Sitzung gerade tut. Keines von beiden reicht allein aus, um Richtlinien festzulegen.