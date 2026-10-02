[00:00 - 00:13] L'impact de l'IA sur la recherche : l'intelligence artificielle transforme profondément la façon dont les internautes effectuent des recherches. Les bots basés sur l'IA récupèrent désormais les informations pour répondre aux requêtes adressées aux LLM, et sont à l'origine de 51 % de l'activité Web.

[00:13 - 00:23] Le passage à une découverte pilotée par les machines : des décennies de stratégies digitales traditionnelles sont remises en question face à l'évolution de la recherche d'un modèle centré sur l'humain vers un modèle piloté par les machines. Sans optimisation des sites Web pour l'ère de l'IA, les entreprises risquent de devenir invisibles.

[00:23 - 00:32] Adapter les sites existants à l'IA : si les nouvelles entreprises peuvent facilement concevoir des sites pensés dès le départ pour l'IA, les sites Web de longue date doivent être réarchitecturés afin de rester performants dans un environnement où l'IA occupe une place centrale.

[00:32 - 00:50] Composants d'Akamai AI Brand Presence : fort de plus de vingt ans d'expérience dans la gestion des bots, Akamai AI Brand Presence s'appuie sur deux piliers fondamentaux : la visibilité (le référencement dans les LLM) et l'optimisation (la mise en forme du contenu du site pour que les bots puissent le lire, le traiter et le comprendre rapidement et facilement).

[00:50 - 02:06] Des résultats concrets et un retour sur investissement démontré : en tant que premier utilisateur d'AI Brand Presence, Akamai a déployé une version de son site optimisée pour les bots et obtenu des résultats indéniables : une augmentation de 364 % de la visibilité de la marque et une hausse de 85 % du nombre de citations.