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Akamai optimisé pour la recherche par IA

Akamai améliore la visibilité et les citations générées par l'IA grâce à sa solution AI Brand Presence

Akamai logo

Localisation géographique

Cambridge, Massachusetts
akamai.com

Industry

Logiciels et SaaS

Principaux impacts

  • Augmentation de 85 % du nombre de citations
  • Hausse de 364 % de la présence de la marque
  • Amélioration de la visibilité dans les systèmes d'IA

Solution

Sécurité

Produit

AI Brand Presence

[00:00 - 00:13] L'impact de l'IA sur la recherche : l'intelligence artificielle transforme profondément la façon dont les internautes effectuent des recherches. Les bots basés sur l'IA récupèrent désormais les informations pour répondre aux requêtes adressées aux LLM, et sont à l'origine de 51 % de l'activité Web.

[00:13 - 00:23] Le passage à une découverte pilotée par les machines : des décennies de stratégies digitales traditionnelles sont remises en question face à l'évolution de la recherche d'un modèle centré sur l'humain vers un modèle piloté par les machines. Sans optimisation des sites Web pour l'ère de l'IA, les entreprises risquent de devenir invisibles.

[00:23 - 00:32] Adapter les sites existants à l'IA : si les nouvelles entreprises peuvent facilement concevoir des sites pensés dès le départ pour l'IA, les sites Web de longue date doivent être réarchitecturés afin de rester performants dans un environnement où l'IA occupe une place centrale.

[00:32 - 00:50] Composants d'Akamai AI Brand Presence : fort de plus de vingt ans d'expérience dans la gestion des bots, Akamai AI Brand Presence s'appuie sur deux piliers fondamentaux : la visibilité (le référencement dans les LLM) et l'optimisation (la mise en forme du contenu du site pour que les bots puissent le lire, le traiter et le comprendre rapidement et facilement).

[00:50 - 02:06] Des résultats concrets et un retour sur investissement démontré : en tant que premier utilisateur d'AI Brand Presence, Akamai a déployé une version de son site optimisée pour les bots et obtenu des résultats indéniables : une augmentation de 364 % de la visibilité de la marque et une hausse de 85 % du nombre de citations.

Points clés du témoignage

L'IA devient la nouvelle porte d'entrée
Près de 60 % des recherches se terminent désormais sans aucun clic*, car les utilisateurs s'appuient de plus en plus sur les réponses générées par l'IA. Si les modèles d'IA ne trouvent pas, ne comprennent pas et ne citent pas votre contenu, votre marque risque de passer inaperçue au moment décisif de l'achat.
Le référencement traditionnel ne suffit plus
Même figurer parmi les premiers résultats de recherche ne garantit plus la visibilité. Les entreprises doivent désormais s'assurer que les systèmes d'IA interprètent correctement leur contenu, représentent fidèlement leur marque et l'intègrent dans leurs réponses. Leur réussite dépend de leur capacité à optimiser leurs contenus, tant pour les visiteurs humains que pour les expériences basées sur l'IA.
Optimiser le contenu et renforcer la visibilité dans la recherche agentique
AI Brand Presence aide les plateformes d'IA à accéder à des contenus fiables, structurés et à jour. Fonctionnant en bordure de l'Internet, la solution adapte la diffusion du contenu en temps réel sans modifications du système back-end, ce qui améliore la visibilité de la marque, l'engagement des utilisateurs et le taux de conversion sur les canaux optimisés par l'IA.

Réinventer la présence digitale dans un monde centré sur l'IA

Akamai est une entreprise mondiale spécialisée dans la cybersécurité et le Cloud Computing. Elle souhaitait maintenir la visibilité de sa marque et garantir une représentation fidèle de celle-ci, dans un contexte où les agents d'IA transforment la manière dont les acheteurs évaluent les solutions.

Avec l'essor de la recherche assistée par l'IA, Akamai s'est trouvé confronté à un défi croissant : ses contenus n'apparaissaient pas systématiquement dans les réponses générées par l'IA. Pour y remédier, l'entreprise a développé AI Brand Presence, une solution qui détecte les agents d'IA, traduit les contenus dans un format adapté aux machines et offre des expériences optimisées en bordure de l'Internet. Le résultat ? Une amélioration significative du nombre de citations et mentions et de la visibilité concurrentielle sur les plateformes d'IA.

Prendre conscience de la mutation du SEO vers la découverte basée sur l'IA

Depuis des années, Akamai investit massivement dans le référencement naturel (SEO) afin d'atteindre de nouveaux clients dans les domaines du cloud, des opérations Web et de la cybersécurité. Mais le comportement des acheteurs a changé.

Jessie Dawson, Senior Director of Web Strategy & Operations, et Annalisa Church, Vice President of Digital Technology, Insights & Operations, ont commencé à étudier l'influence de la recherche par IA sur le parcours d'achat. « Nous observions déjà des signes avant-coureurs indiquant que la recherche par IA devenait un point d'entrée majeur. Nous devions donc comprendre comment notre marque y était représentée », déclare Jessie Dawson.

L'analyse des données utilisateurs a confirmé l'essor rapide de la découverte basée sur l'IA et mis en évidence de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux risques, pour la marque Akamai. C'est alors que la CMO Kim Salem-Jackson a établi une nouvelle orientation stratégique :

« Akamai doit être visible partout où nos acheteurs découvrent, évaluent et comparent des solutions. Cela inclut désormais la recherche par IA. »

Combler le déficit de visibilité dans les moteurs de réponses d'IA

En approfondissant ses analyses, l'équipe a constaté qu'elle ne disposait d'aucun moyen de mesurer la visibilité d'Akamai dans les réponses générées par l'IA ni de la comparer à celle de ses concurrents. « Nous n'avions aucun moyen de suivre les mentions, les citations ou le positionnement dans les réponses générées par l'IA », relate Annalisa Church. « Nous partions littéralement de zéro. »

Dans le même temps, l'équipe a identifié un problème structurel : l'IA ne navigue pas sur un site Web comme le ferait un utilisateur humain. Elle analyse et reconstruit le contenu. « Si votre contenu n'est pas structuré pour être compris par l'IA, il risque d'être ignoré ou mal interprété », explique Jessie Dawson.

L'optimisation manuelle n'était pas envisageable. « Reconcevoir chaque page une par une pour l'IA n'est pas viable à grande échelle », ajoute-t-elle. « Il s'agit d'un défi de structuration et non d'un problème de création de contenu. »

Développer AI Brand Presence pour optimiser la visibilité auprès des agents d'IA

Pour répondre à ce défi, Akamai a créé AI Brand Presence, une solution visant à contrôler la manière dont les contenus sont présentés aux systèmes d'IA. Contrairement aux approches traditionnelles d'optimisation, AI Brand Presence fonctionne en bordure de l'Internet et adapte la diffusion des contenus en temps réel, sans modification de l'infrastructure back-end, sans perturbation des flux de travail et sans intervention humaine.

La solution intercepte le trafic lié à l'IA avant qu'il n'atteigne les serveurs d'origine. Elle supprime le code superflu et restructure les pages Web dans des formats lisibles par les machines et optimisés pour la consommation par l'IA, sans altérer l'expérience utilisateur.

« Nous avons créé une expérience double », affirme Annalisa Church. « Les utilisateurs humains voient le site tel qu'il a été conçu. Les agents d'IA reçoivent quant à eux un contenu structuré selon leurs méthodes d'interprétation. »

AI Brand Presence combine deux fonctionnalités essentielles :

  • Diffusion de contexte optimisée par l'IA : transformation dynamique et diffusion du contenu dans des formats structurés faciles à interpréter pour les systèmes d'IA. Cette approche ne nécessite aucune modification des plateformes CMS existantes et n'affecte pas l'expérience des utilisateurs humains.
  • Visibilité et analyses : tableau de bord unifié qui indique quels systèmes d'IA consultent les contenus et ce qu'ils consomment. La solution permet également de mesurer l'impact de ces contenus sur l'engagement en aval et le trafic de référencement.

« Nous pouvons désormais optimiser facilement nos contenus pour les systèmes d'IA, surveiller la façon dont ils sont consommés et nous assurer qu'ils sont diffusés dans un format que l'IA peut interpréter avec efficacité, le tout de manière sécurisée en bordure de l'Internet », révèle Jessie Dawson.

De l'absence totale de visibilité à des informations exploitables par l'IA et à des résultats mesurables

Akamai a commencé par appliquer la solution à un sous-ensemble de pages liées à son offre Akamai Inference Cloud. L'équipe a d'abord mesuré les performances sur des requêtes stratégiques. Une fois AI Brand Presence déployé, l'entreprise a rapidement acquis une compréhension approfondie de la découverte basée sur l'IA. « Pour la première fois, nous pouvions voir précisément comment nous apparaissions dans les réponses générées par l'IA », indique Jessie Dawson.

Mais c'est surtout la mise en pratique de ces enseignements qui a fait la différence. « Nous sommes rapidement passés de la mesure à l'optimisation en temps réel », souligne Annalisa Church. AI Brand Presence a optimisé ces pages en synthétisant les contenus existants d'Akamai et en les transmettant directement aux agents d'IA dans un format facile à interpréter.

Les premiers résultats se sont révélés impressionnants :

  • 85 % de citations supplémentaires pour les pages optimisées
  • 38 % de citations supplémentaires sur un ensemble élargi de requêtes
  • Augmentation de 364 % de la présence de la marque sur les requêtes non associées à la marque**
  • Augmentation de 133 % de la présence de la marque par rapport aux concurrents dans ChatGPT

« Les analyses en temps réel nous permettent de garder une longueur d'avance en matière d'AEO [Optimisation pour les moteurs de réponse] et de GEO [Optimisation pour les moteurs génératifs], et ainsi de positionner notre marque comme la réponse de référence », poursuit Jessie Dawson. « Nous avons commencé à apparaître dans des conversations dont nous étions auparavant absents. »

Déployer AI Brand Presence à l'échelle de l'entreprise

Fort du succès de son déploiement initial, Akamai étend désormais AI Brand Presence à l'ensemble de son site Web. Son objectif ? Veiller à ce que chaque page soit optimisée non seulement pour les visiteurs humains, mais également pour les agents d'IA qui influencent de plus en plus les décisions d'achat. « Une nouvelle couche d'Internet est en train d'émerger », observe Jessie Dawson. « Et nous concevons déjà pour elle. »

Alors que l'IA redéfinit les modes de découverte et de consommation de l'information, Akamai entend participer activement à cette transformation. « Nous prenons le contrôle de la manière dont notre marque apparaît dans les expériences centrées sur l'IA », ajoute Kim Salem-Jackson.

Créer une présence digitale pensée pour l'IA

L'expérience d'Akamai illustre une évolution plus large : la réussite dépend désormais de la performance des contenus à la fois dans la recherche traditionnelle et dans la découverte basée sur l'IA. Plutôt que d'opposer SEO et optimisation pour l'IA, Akamai conçoit des contenus performants dans les deux contextes, afin qu'ils soient bien classés dans les moteurs de recherche tout en étant correctement interprétés par les systèmes d'IA.

« Les entreprises qui sauront maîtriser cette évolution rapidement bénéficieront d'un réel avantage concurrentiel. Une fois que ce déficit de visibilité se répercute sur le pipeline, il devient déjà mesurable… et beaucoup plus difficile à résoudre », conclut Kim Salem-Jackson.

 

* Source : forbes.com

** Mesure la fréquence à laquelle une IA recommande votre marque lorsque l'utilisateur ne la recherche pas explicitement, par exemple : « Quel fournisseur de services cloud peut garantir une inférence d'IA en temps réel plus rapide et plus sécurisée ? »

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise de cybersécurité et de Cloud Computing qui soutient et protège l'activité en ligne. Nos solutions de sécurité leaders du marché, nos informations avancées sur les menaces et notre équipe opérationnelle internationale assurent une défense en profondeur pour protéger les données et les applications des entreprises du monde entier. Les solutions de Cloud Computing complètes d'Akamai offrent des performances optimales à un coût abordable sur la plateforme la plus distribuée au monde. Les grandes entreprises du monde entier font confiance à Akamai pour bénéficier de la fiabilité, de l'évolutivité et de l'expertise de pointe nécessaires pour développer leur activité en toute sécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com et akamai.com/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

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