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Background

Akamai optimiert Inhalte für KI‑Suche

Akamai verbessert KI‑Markenpräsenz und -Transparenz mit seiner Lösung „AI Brand Presence“.

Akamai logo

Standort

Cambridge, Massachusetts, USA
akamai.com

Industry

Software und SaaS

Die wichtigsten Vorteile

  • Quellenangaben um 85 % gesteigert
  • Markenpräsenz um 364 % erhöht
  • KI‑Transparenz verbessert

Lösung

Sicherheit

Produkt

AI Brand Presence

[00:00–00:13] Auswirkungen von KI auf die Suche: Künstliche Intelligenz verändert grundlegend, wie Menschen das Internet nutzen: KI‑gestützte Bots rufen Antworten auf LLM‑Anfragen ab und machen heute 51 % der Webaktivität aus.

[00:13–00:23] Wechsel zu KI‑gestützter Entdeckung: Klassische digitale Strategien, die über Jahrzehnte funktioniert haben, greifen nicht mehr, wenn die Suche von menschlicher zu maschineller Entdeckung übergeht. Wenn Unternehmen ihre Website nicht für KI optimieren, riskieren sie, für Kunden unsichtbar zu werden.

[00:23–00:32] Anpassung bestehender Websites für KI: Während brandneue Unternehmen problemlos AI‑First-Websites erstellen können, müssen bestehende Websites, die bereits seit Langem bestehen, umgestaltet werden, um auch im KI‑Zeitalter effektiv zu funktionieren.

[00:32–00:50] Komponenten von AI Brand Presence: Auf Basis der Erfahrung, die Akamai über zwei Jahrzehnte im Bot-Management gewonnen hat, konzentriert sich AI Brand Presence auf zwei zentrale Komponenten: Sichtbarkeit (Anzeige in LLM‑gestützten Suchen) und Optimierung (Neuformatierung von Website-Inhalten, damit Bots sie schnell und einfach lesen, nutzen und verstehen können).

[00:50–02:06] Bewährte Ergebnisse und nachweislicher ROI: Als erster Kunde von AI Brand Presence konnte Akamai durch die Einführung einer Bot‑optimierten Website seine Markenpräsenz um 364 % steigern und Quellenangaben um 85 % erhöhen.

Highlights der Kundenreferenz

KI wird zur neuen Storefront:
Fast 60 % der Suchvorgänge werden heute ohne einen einzigen Klick abgeschlossen*, da Nutzer zusehends auf KI‑generierte Antworten setzen. Wenn diese KI‑Modelle Ihre Inhalte nicht finden, verstehen und in Quellen angeben können, besteht die Gefahr, dass Ihre Marke für Käufer unsichtbar wird.
Klassisches SEO reicht nicht mehr:
Eine gute Position in Suchergebnissen garantiert heute keine Sichtbarkeit mehr. Sie müssen auch sicherstellen, dass KI‑Systeme die Inhalte Ihrer Marke genau interpretieren, korrekt darstellen und in Antworten präsentieren können. Um erfolgreich zu sein, müssen Sie Websites heute also nicht mehr nur für menschliche Besucher, sondern auch für KI‑gestützte Erlebnisse optimieren.
Optimieren Sie Inhalte, um die Sichtbarkeit in agentischen Suchen zu erhöhen:
AI Brand Presence trägt dazu bei, dass KI‑Plattformen auf genaue, strukturierte und aktuelle Inhalte zugreifen können. Die Lösung arbeitet an der Edge und passt die Inhaltsbereitstellung in Echtzeit an – ganz ohne Änderungen am Backend. So verbessert sie die Sichtbarkeit, Interaktion und Konversion Ihrer Marke über KI‑gestützte Kanäle.

Umgestaltung der digitalen Präsenz für ein KI‑gestütztes Internet

Akamai ist ein globaler Anbieter für Cybersicherheit und Cloud Computing. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, dass seine Marke stets sichtbar bleibt und korrekt präsentiert wird, während KI‑Agenten die Art und Weise verändern, wie Käufer Lösungen bewerten.

Angesichts der Tatsache, dass KI‑gestützte Suche immer wichtiger wird, stand Akamai vor einer wachsenden Herausforderung: Seine Inhalt wurde nicht immer in KI‑generierten Antworten angezeigt. Um dieses Problem zu lösen, hat das Unternehmen AI Brand Presence entwickelt. Diese Lösung erkennt KI‑Agenten, übersetzt Inhalte, damit sie von Maschinen genutzt werden können, und stellt optimierte Erlebnisse an der Edge bereit. Das Ergebnis? Eine deutliche Steigerung von Quellenangaben, Erwähnungen und Sichtbarkeit auf sämtlichen KI‑Plattformen.

Der Wandel von SEO zu KI‑gestützter Entdeckung

Seit Jahren investiert Akamai viel Geld in SEO, um Kunden in den Bereichen Cloud Computing, Webbetrieb und Cybersicherheit zu erreichen. Doch das Verhalten der Käufer hat sich geändert.

Jessie Dawson, Senior Director of Web Strategy & Operations, und Annalisa Church, Vice President of Digital Technology, Insights & Operations, haben untersucht, wie die KI‑Suche die Customer Journey beeinflusst: „Wir haben erste Anzeichen dafür erkannt, dass sich die KI‑Suche zu einem wichtigen Einstiegspunkt entwickelt – und wir mussten herausfinden, wie wir es schaffen können, dass Akamai in diesen Suchen auftaucht“, erklärt Dawson.

Eine interne Überprüfung von Kundendaten bestätigte die schnelle Verbreitung der KI‑gestützten Entdeckung und zeigte neue Marktchancen – aber auch Risiken – für die Marke Akamai auf. Also hat CMO Kim Salem-Jackson eine neue Richtlinie erlassen.

„Akamai muss überall sichtbar sein, wo unsere Käufer Lösungen entdecken, bewerten und vergleichen. Und dazu gehört heute auch die KI‑Suche.“

Bewältigung fehlender Einblicke in KI‑Antworten

Als das Team tiefer ging, erkannte es, dass es keinen Überblick darüber hatte, wie Akamai in KI‑generierten Antworten präsentiert wurde – und wie es im Vergleich zu Mitbewerbern abschnitt. „Wir hatten keine Möglichkeit, Erwähnungen, Quellenangaben oder Positionierungen in KI‑Antworten zu verfolgen“, erinnert sich Church. „Wir haben im Grunde bei Null angefangen.“

Gleichzeitig erkannte das Team ein strukturelles Problem. KI nutzt das Internet nicht wie ein Mensch: Sie analysiert Inhalte und rekonstruiert sie. „Wenn Ihre Inhalte nicht für KI strukturiert sind, gehen sie verloren oder werden falsch dargestellt“, erklärt Dawson.

Manuelle Optimierung war keine Option. „Der Versuch, jede einzelne Seite für KI neu zu erstellen, lässt sich nicht skalieren“, fügt sie hinzu. „Die Lösung liegt in der Umstrukturierung, nicht in der Inhaltserstellung.“

Optimierung für KI‑Agenten mit AI Brand Presence

Um dieses Problem zu lösen, hat Akamai mit AI Brand Presence eine eigene Lösung entwickelt, die steuert, wie Inhalte für KI‑Systeme bereitgestellt werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Optimierungsansätzen arbeitet AI Brand Presence an der Edge und passt die Inhaltsbereitstellung in Echtzeit an – ganz ohne Änderungen am Backend, Unterbrechung von Workflows oder menschliche Beteiligung.

Die Lösung fängt KI‑Traffic ab, bevor er den Ursprung erreicht. Sie entfernt unnötigen Code und strukturiert Webseiten in maschinenlesbare Formate um, die für die KI‑Nutzung optimiert sind, ohne hierbei das Einkaufserlebnis für menschliche Nutzer zu beeinträchtigen.

„Wir haben ein duales Erlebnis geschaffen“, erklärt Church. „Menschen sehen die Website, wie sie es gewohnt sind, und KI‑Agenten erhalten strukturierte Inhalte, damit sie Informationen optimal interpretieren können.“

AI Brand Presence kombiniert zwei Kernfunktionen:

  • KI‑optimierte Kontextbereitstellung: Die Lösung wandelt Inhalte dynamisch um und stellt sie in strukturierten Formaten bereit, die KI‑Systeme leicht interpretieren können. Sie erfordert hierfür weder Änderungen an bestehenden CMS‑Plattformen, noch beeinträchtigt sie das Nutzererlebnis.
  • Transparenz und Erkenntnisse: Die Lösung bietet eine einheitliche Dashboard-Übersicht, die zeigt, welche KI‑Systeme auf Inhalte zugreifen und welche Inhalte sie nutzen. Sie verfolgt, wie diese Inhalte die Interaktion und den Weiterleitungstraffic beeinflussen.

„Jetzt können wir unsere Inhalte auf einfache Weise für KI‑Systeme optimieren, können überwachen, wie diese Inhalte genutzt werden, und können sicherstellen, dass sie in einem Format bereitgestellt werden, das KI genau interpretieren kann – und das alles an der Edge“, so Dawson.

Von fehlender Transparenz zu aussagekräftigen KI‑Einblicken und messbaren Vorteilen

Akamai hat sich zunächst auf eine kleinere Auswahl von Websites konzentriert, die mit seinem Akamai Inference Cloud-Angebot verbunden sind. Zu Beginn hat das Team die Performance anhand der wichtigsten Prompts gemessen. Dank AI Brand Presence konnte Akamai schnell einen tiefen Einblick in die KI‑gestützte Entdeckung gewinnen. Hierzu Dawson: „Zum ersten Mal konnten wir sehen, ob und wie wir in KI‑Antworten präsentiert werden.“

Doch der wahre Vorteil entsteht dadurch, dass das Team diese Einblicke umsetzen kann: „Wir sind schnell von der Messung zur Echtzeitoptimierung übergegangen“, betont Church. AI Brand Presence hat die entsprechenden Seiten optimiert, indem es die vorhandenen Akamai-Inhalte zusammengefasst hat, um sie KI-Agenten in einem Format bereitzustellen, das sie leicht interpretieren konnten.

Die ersten Ergebnisse waren beeindruckend:

  • 85 % mehr Quellenangaben bei optimierten Seiten
  • 38 % mehr Quellenangaben über eine breitere Auswahl von Prompts hinweg
  • 364 % mehr Markenpräsenz bei nicht markenbezogenen Prompts**
  • 133 % mehr Markenpräsenz als Wettbewerber in ChatGPT

„Dank Echtzeiteinblicken sind wir bei AEO [Answer Engine Optimization] und GEO [Generative Engine Optimization] einen Schritt voraus und können unsere Marke als die richtige Antwort positionieren“, fährt Dawson fort. „So tauchten wir plötzlich in KI‑Unterhaltungen auf, in denen wir vorher nicht erwähnt wurden.“

Skalierung von AI Brand Presence auf das gesamte Unternehmen

Nach dem Erfolg der ersten Bereitstellung plant Akamai, AI Brand Presence auf seine gesamte Website auszuweiten. Das Ziel: sicherstellen, dass jede Seite nicht nur für menschliche Besucher, sondern auch für KI‑Agenten optimiert ist, die zunehmend Kaufentscheidungen beeinflussen. „Das ist eine neue Ebene des Internets“, erklärt Dawson. „Und wir entwickeln Lösungen, um diese Ebene zu unterstützen.“

Während KI immer weiter verändert, wie Informationen entdeckt und genutzt werden, positioniert sich Akamai an vorderster Front dieser Transformation. „Wir übernehmen die Kontrolle darüber, wie unsere Marke in KI‑gestützten Erlebnissen präsentiert wird“, fügt Salem‑Jackson hinzu.

Unterstützung einer KI‑orientierten digitalen Präsenz

Die Erfahrung von Akamai unterstreicht einen breiteren Wandel: Der Erfolg hängt heute davon ab, wie gut Inhalte sowohl herkömmliche Suche als auch KI‑gestützte Entdeckung unterstützen können. Anstatt sich zwischen SEO und KI-Optimierung zu entscheiden, erstellt Akamai Inhalte, die in beiden Kontexten funktionieren – und stellt so sicher, dass sie nicht nur eine gute Position in Suchmaschinen-Ergebnissen erhalten, sondern auch präzise von KI‑Systemen interpretiert werden.

„Die Unternehmen, die diese neuen Anforderungen frühzeitig erfüllen, werden künftig einen echten Vorteil haben. Denn sobald diese Lücke in der Pipeline auftaucht, ist sie bereits messbar – und schwieriger zu beheben“, so Salem‑Jackson abschließend.

 

* Quelle: forbes.com

** Dieser Wert gibt an, wie oft KI Ihre Marke empfiehlt, wenn Kunden nicht direkt nach Ihnen fragen, z. B. „Welche Cloud kann sicherstellen, dass meine Echtzeit-KI‑Inferenz schneller und sicherer läuft?“

Über Akamai

Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full‑Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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