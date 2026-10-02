[00:00–00:13] Auswirkungen von KI auf die Suche: Künstliche Intelligenz verändert grundlegend, wie Menschen das Internet nutzen: KI‑gestützte Bots rufen Antworten auf LLM‑Anfragen ab und machen heute 51 % der Webaktivität aus.

[00:13–00:23] Wechsel zu KI‑gestützter Entdeckung: Klassische digitale Strategien, die über Jahrzehnte funktioniert haben, greifen nicht mehr, wenn die Suche von menschlicher zu maschineller Entdeckung übergeht. Wenn Unternehmen ihre Website nicht für KI optimieren, riskieren sie, für Kunden unsichtbar zu werden.

[00:23–00:32] Anpassung bestehender Websites für KI: Während brandneue Unternehmen problemlos AI‑First-Websites erstellen können, müssen bestehende Websites, die bereits seit Langem bestehen, umgestaltet werden, um auch im KI‑Zeitalter effektiv zu funktionieren.

[00:32–00:50] Komponenten von AI Brand Presence: Auf Basis der Erfahrung, die Akamai über zwei Jahrzehnte im Bot-Management gewonnen hat, konzentriert sich AI Brand Presence auf zwei zentrale Komponenten: Sichtbarkeit (Anzeige in LLM‑gestützten Suchen) und Optimierung (Neuformatierung von Website-Inhalten, damit Bots sie schnell und einfach lesen, nutzen und verstehen können).

[00:50–02:06] Bewährte Ergebnisse und nachweislicher ROI: Als erster Kunde von AI Brand Presence konnte Akamai durch die Einführung einer Bot‑optimierten Website seine Markenpräsenz um 364 % steigern und Quellenangaben um 85 % erhöhen.