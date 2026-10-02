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Akamai、AI 検索に向けた最適化を実現

Akamai は、自社の AI Brand Presence ソリューションにより、AI 検索における自社ブランドの可視性と引用数を向上させました

Akamai logo

所在地

マサチューセッツ州ケンブリッジ
akamai.com

Industry

ソフトウェアおよび SaaS

主な効果

  • 引用数を 85% 増加
  • ブランド存在感を 364% 向上
  • AI 検索における可視性を改善

ソリューション

セキュリティ

製品

AI Brand Presence

[00:00–00:13] AI が検索に与える影響：人工知能（AI）は、人々のインターネット検索の方法を根本的に変えつつあります。AIを活用したボットがLLMのクエリに対する回答を取得しており、Webトラフィック全体の51%を占めています。

[00:13–00:23] 機械主導の情報発見への移行：検索が人間主導から機械主導の情報発見へと移行する中、従来のデジタル戦略は長年にわたって築き上げられてきた前提が崩れつつあります。AIを最優先としたWebサイトの最適化を行わなければ、企業が検索結果に表示されず、認知されなくなるリスクがあります。

[00:23–00:32] 既存サイトのAI対応：新興企業はAIファーストのWebサイトをゼロから容易に構築できますが、長年運用されてきた既存のWebサイトは、AIファースト時代においても効果を維持するために、再設計と再構築が必要です。

[00:32–00:50] Akamai Brand Presenceの構成要素：20年にわたるボット管理の経験を活かし、Akamai Brand Presenceは2つの主要な要素に重点を置いています。それは、LLMにブランドを表示させる「可視性」と、ボットがWebサイトのコンテンツを迅速かつ容易に読み取り、取得し、理解できるようにコンテンツを再構成する「最適化」です。

[00:50–02:06] 実証された成果とROI：Akamai Brand Presenceの初期導入顧客として、ボットに最適化されたWebサイトを公開した結果、ブランドの可視性が364%向上し、引用数も85%増加するという明確な成果が得られました。

事例のハイライト

AI が新たな「フロントドア（企業の入口）」になりつつある
AI が生成する回答への依存度が急速に高まる中、現在では検索の約 60% がクリックされずに終了（ゼロクリック）しています*AI モデルが貴社のコンテンツを「発見」、「理解」、「引用」できていなければ、購買者が意思決定を下すまさにその瞬間に、自社ブランドが認識されなくなるリスクがあります。
従来の SEO だけでは、もはや十分ではありません
検索結果で上位に表示されることだけでは、もはや可視性を確保することはできません。AI システムが自社ブランドのコンテンツを正確に解釈し、正しく提示した上で、回答内に確実に表示させるための仕組みが必要です。成功の鍵は、人間の訪問者と AI によるエクスペリエンスの双方に向けた最適化にあります。
コンテンツを最適化し、AI エージェント検索における可視性を向上
AI Brand Presence は、AI プラットフォームが正確かつ構造化された最新コンテンツに確実にアクセスできるように支援します。エッジで稼働するこのソリューションは、バックエンドの変更を伴わずにコンテンツ配信をリアルタイムで最適化し、AI チャネル全体において自社ブランドの可視性、エンゲージメント、コンバージョン率の向上を支援します。

AI ファーストなインターネット時代における、デジタルプレゼンスの再構築

Akamaiは、サイバーセキュリティとクラウドコンピューティングを提供するグローバル企業です。AI エージェントが購買者のソリューション選定プロセスを再定義する中、Akamai は自社ブランドの可視性を維持し、正確な情報として認識され続けることに注力しました。

AI 検索が広がりを見せる中、Akamai は増大する課題に直面していました。自社のコンテンツが、AI が生成する回答内に安定して表示されていないという問題です。この課題に対応するため、Akamai は AI Brand Presenceを開発しました。このソリューションは AI エージェントを検出し、機械が解釈しやすい形式へコンテンツを変換した上で、エッジ側で最適化されたエクスペリエンスを提供します。その結果、AI プラットフォーム全体において、引用数、言及数、そして競合に対する可視性が大幅に向上しました。

SEO から AI 駆動型の情報発見（ディスカバリー）へのシフトを察知

長年にわたり、Akamai はクラウドコンピューティング、Web オペレーション、サイバーセキュリティの各領域で購買層にアプローチするため、SEO に大規模な投資を行ってきました。しかし、購買層の行動様式は変化しました。

Web 戦略＆オペレーション担当シニアディレクターのJessie Dawsonと、デジタルテクノロジー・インサイト＆オペレーション担当バイスプレジデントのAnnalisa Churchは、AI 検索が購買旅程（バイヤージャーニー）にどのような影響を与えているかの調査に着手しました。「AI 検索が重要なコンタクトポイント（流入経路）になりつつあるという初期の兆候が見え始めており、当社がそこでどのように表示されているかを把握する必要がありました」と Dawson は語ります。

顧客データの社内調査により、AI 駆動型の情報発見（ディスカバリー）の急激な台頭が確認され、Akamai のブランドにとって新たな市場機会、そしてリスクが浮き彫りになりました。そこで、CMO の Kim Salem-Jackson は新たな方針を打ち出しました。

彼女は次のように語っています。「当社の購買層がソリューションを発見、評価、比較するあらゆる場所において、Akamai は常に可視性を確保しなければなりません。そして今や、そこには AI 検索も含まれています。」

AI 回答エンジンにおける「可視性のギャップ（認知・表示の乖離）」への対処

チームが調査を一層深めるにつれて、AI が生成する回答内で Akamai がどのように表示されているか、そして競合他社と比較してどのような状況にあるかについての可視性（状況の把握）が不足していることに気づきました。「AI の回答内における言及数、引用数、またはポジショニングを追跡する手段が当社には存在しませんでした」と Church は振り返ります。「私たちは実質的にゼロからのスタートでした。」

同時に、チームは構造的な問題の存在を認識しました。AI は人間のように Web サイトを閲覧するわけではありません。コンテンツを解析（パース）し、再構成しているのです。「コンテンツが AI 向けに構造化されていなければ、情報が埋もれてしまったり、誤って伝わったりしてしまいます」と Dawson は説明します。

手動での最適化は、現実的な選択肢ではありませんでした。「ページを 1 つずつ AI 向けに再構築しようとしても、スケールしません（拡張性がありません）」と彼女は付け加えました。「コンテンツ作成の問題ではなく、再構築の課題です」

AI エージェントへの最適化を担う AI Brand Presence の構築

これに対処するため、Akamai は AI システムへのコンテンツの配信方法を自社で制御・最適化するソリューションAI Brand Presenceを独自に構築しました。従来の最適化アプローチとは異なり、AI Brand Presence はエッジ環境で動作し、バックエンドの変更、業務ワークフローの混乱、あるいは人間による介入を必要とせず、リアルタイムでコンテンツ配信を最適化します。

オリジンに到達する前に、AIトラフィックをインターセプトします。不要なコードを削除し、WebページをAIによる利用に最適化された機械可読形式に再構成します。購入者の体験を変えることはありません。

「私たちは2つの異なる体験を生み出しました」とChurchは説明しました。「人間はサイトを設計どおりに見ています。一方、AIエージェントには、情報を解釈する方法に合わせて構造化されたコンテンツが提供されます。」

AI Brand Presenceは、2つの主要な機能を組み合わせています。

  • AI向けに最適化されたコンテキスト配信：AIシステムが容易に解釈できるよう、コンテンツを構造化された形式に動的に変換して提供します。既存のCMSプラットフォームを変更する必要はなく、人間のユーザーエクスペリエンスにも影響を与えません。
  • 可視性とインサイト：AIシステムがどのコンテンツにアクセスし、何を利用しているかを示す、統合されたダッシュボードビューを提供します。そのコンテンツがその後のエンゲージメントやリファラルトラフィックにどのような影響を与えるかを追跡します。

「これで、AIシステム向けにコンテンツを簡単に最適化し、その消費状況をモニタリングし、AIが正確に解釈できる形式で確実に配信できるようになりました。しかも、すべてエッジで保護されます」とDawsonは述べました。

可視性ゼロから、実行可能なAIインサイトと測定可能な成果へ

Akamaiはまず、Akamai Inference Cloudのサービスに関連するWebページの一部に焦点を当てました。チームはまず、主要なプロンプト全体でパフォーマンスをベンチマークしました。AI Brand Presenceの導入により、AkamaiはAIによるディスカバリーに関する深いインサイトを迅速に獲得しました。Dawsonによると、「初めて、AIの回答において自社がどのように表示されているかを確認できるようになりました。」

しかし、本当のメリットは、そうしたインサイトを実際の施策に活かすことから生まれました。「私たちは測定からリアルタイムの最適化へと迅速に移行しました」とChurchは強調しました。AI Brand Presenceは、Akamaiが既に保有しているコンテンツを統合してページを最適化し、AIエージェントが容易に解釈できる形式でコンテンツを直接提供しました。

初期の成果は目覚ましいものでした：

  • 最適化されたページの総引用数が 85% 増加
  • より幅広いプロンプト全体で引用数が 38% 増加
  • ブランド名を含まないプロンプトでのブランドプレゼンスが 364% 増加**
  • ChatGPTにおける競合他社と比較したブランドプレゼンスが 133% 増加

「リアルタイムのインサイトを獲得し続けることで、当社は AEO（回答エンジン最適化）や GEO（生成エンジン最適化）の領域で常に優位に立ち、自社ブランドを『決定的な回答』としてポジショニングできています」と Dawson は続けます。「これまで参入できていなかった領域での議論（会話）においても、自社ブランドが露出するようになりました。」

エンタープライズ全体へのAI Brand Presenceの展開を拡大する

初期導入の成功を受け、AkamaiはWebサイト全体へのAI Brand Presenceの展開を拡大しています。その目標は？すべてのページを、人間の訪問者だけでなく、購買意思決定においてますます大きな役割を果たすAIエージェント向けにも最適化することです。「これはインターネットにおける新たなレイヤーです」とDawsonは述べました。「そして、私たちはそのための基盤を構築しています。」

AIが情報の発見方法や消費方法を変革し続ける中、Akamaiはその変革の最前線に立つ存在として自らを位置付けています。「AIファーストのエクスペリエンスにおいて、私たちのブランドがどのように表示されるかを自らコントロールできるようになりつつあります」とSalem-Jacksonは付け加えました。

AIファーストのデジタルプレゼンスを実現する

Akamaiの取り組みは、より大きな変化を浮き彫りにしています：成功は今や、コンテンツが従来の検索とAIによるディスカバリーの両方でどれだけ効果を発揮するかにかかっています。SEOとAI最適化のどちらかを選ぶのではなく、Akamaiは両方のコンテキストで機能するコンテンツを構築し、検索で上位に表示されると同時に、AIシステムによって正確に解釈されるようにしています。

「これを早期に把握した企業は、真の優位性を得ることができます。なぜなら、そのギャップがパイプラインに表れる頃には、すでに測定可能になっており、修正することも難しくなっているからです」とSalem-Jacksonは締めくくりました。

 

* 出典：Forbes.com

** ユーザーがすでにブランドを指名していない場合にAIがそのブランドを推奨する頻度を示します。たとえば、「リアルタイムAI推論をより高速かつ安全に実行できるクラウドはどれですか？」といった質問が該当します。

Akamaiについて

Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、そしてグローバルな運用チームにより、エンタープライズのデータとアプリケーションをあらゆる場所で保護する多層防御を実現します。Akamaiのフルスタック・クラウドコンピューティングソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、高いパフォーマンスと優れたコスト効率を提供します。世界中のエンタープライズ企業が、ビジネスを確かな自信を持って成長させるために必要な、業界をリードする信頼性、スケール、専門知識を提供するAkamaiを信頼しています。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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