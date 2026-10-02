[00:00–00:13] AI が検索に与える影響：人工知能（AI）は、人々のインターネット検索の方法を根本的に変えつつあります。AIを活用したボットがLLMのクエリに対する回答を取得しており、Webトラフィック全体の51%を占めています。

[00:13–00:23] 機械主導の情報発見への移行：検索が人間主導から機械主導の情報発見へと移行する中、従来のデジタル戦略は長年にわたって築き上げられてきた前提が崩れつつあります。AIを最優先としたWebサイトの最適化を行わなければ、企業が検索結果に表示されず、認知されなくなるリスクがあります。

[00:23–00:32] 既存サイトのAI対応：新興企業はAIファーストのWebサイトをゼロから容易に構築できますが、長年運用されてきた既存のWebサイトは、AIファースト時代においても効果を維持するために、再設計と再構築が必要です。

[00:32–00:50] Akamai Brand Presenceの構成要素：20年にわたるボット管理の経験を活かし、Akamai Brand Presenceは2つの主要な要素に重点を置いています。それは、LLMにブランドを表示させる「可視性」と、ボットがWebサイトのコンテンツを迅速かつ容易に読み取り、取得し、理解できるようにコンテンツを再構成する「最適化」です。

[00:50–02:06] 実証された成果とROI：Akamai Brand Presenceの初期導入顧客として、ボットに最適化されたWebサイトを公開した結果、ブランドの可視性が364%向上し、引用数も85%増加するという明確な成果が得られました。