[00:00–00:13] O impacto da IA nas pesquisas: A inteligência artificial está mudando fundamentalmente a forma como as pessoas pesquisam na internet, com bots baseados em IA recuperando respostas para consultas de LLMs e respondendo por 51% da atividade na web.

[00:13–00:23] Transição para a descoberta baseada em máquinas: Décadas de estratégias digitais tradicionais estão perdendo a eficácia à medida que a busca evolui de um modelo baseado na ação humana para um modelo baseado em descoberta automatizada. Isso coloca as empresas em risco de se tornarem invisíveis caso não otimizem seus sites priorizando a inteligência artificial.

[00:23–00:32] Adaptação de sites existentes para IA: Embora empresas recém-criadas possam desenvolver facilmente sites centrados em IA do zero, sites já estabelecidos há muito tempo precisam ser reestruturados para continuarem eficazes na era da IA.

[00:32–00:50] Componentes da presença da marca Akamai: Com base em duas décadas de experiência em gerenciamento de bots, a Akamai Brand Presence concentra-se em dois pilares fundamentais: visibilidade (ser exibida em LLMs) e otimização (reformatar o conteúdo do site para que os bots possam lê-lo, processá-lo e compreendê-lo de forma rápida e fácil).

[00:50–02:06] Resultados comprovados e ROI: Como o primeiro cliente do Akamai Brand Presence, o lançamento de um site otimizado para bots resultou em um aumento inegável de 364% na visibilidade da marca, além de um crescimento de 85% nas menções à marca.