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Background

Akamai otimizado para pesquisa com IA

A Akamai melhorou a visibilidade e as menções relacionadas à IA com sua solução AI Brand Presence

Akamai logo

Localização

Cambridge, Massachusetts
akamai.com

Industry

Software e SaaS

Principais impactos

  • Citações aumentadas em 85%
  • Presença da marca 364% maior
  • Visibilidade aprimorada de IA

Solução

Segurança

Produto

AI Brand Presence

[00:00–00:13] O impacto da IA nas pesquisas: A inteligência artificial está mudando fundamentalmente a forma como as pessoas pesquisam na internet, com bots baseados em IA recuperando respostas para consultas de LLMs e respondendo por 51% da atividade na web.

[00:13–00:23] Transição para a descoberta baseada em máquinas: Décadas de estratégias digitais tradicionais estão perdendo a eficácia à medida que a busca evolui de um modelo baseado na ação humana para um modelo baseado em descoberta automatizada. Isso coloca as empresas em risco de se tornarem invisíveis caso não otimizem seus sites priorizando a inteligência artificial.

[00:23–00:32] Adaptação de sites existentes para IA: Embora empresas recém-criadas possam desenvolver facilmente sites centrados em IA do zero, sites já estabelecidos há muito tempo precisam ser reestruturados para continuarem eficazes na era da IA.

[00:32–00:50] Componentes da presença da marca Akamai: Com base em duas décadas de experiência em gerenciamento de bots, a Akamai Brand Presence concentra-se em dois pilares fundamentais: visibilidade (ser exibida em LLMs) e otimização (reformatar o conteúdo do site para que os bots possam lê-lo, processá-lo e compreendê-lo de forma rápida e fácil).

[00:50–02:06] Resultados comprovados e ROI: Como o primeiro cliente do Akamai Brand Presence, o lançamento de um site otimizado para bots resultou em um aumento inegável de 364% na visibilidade da marca, além de um crescimento de 85% nas menções à marca.

Principais pontos da história

A IA está se tornando a nova porta de entrada
Quase 60% das pesquisas agora terminam sem nenhum clique*, à medida que os usuários passam a depender cada vez mais de respostas geradas por IA. Se os modelos de IA não estiverem encontrando, compreendendo e citando o conteúdo, a marca corre o risco de se tornar invisível no momento em que os compradores tomam decisões.
O SEO tradicional já não é mais suficiente
Estar bem posicionado nos resultados de busca já não garante visibilidade. Você precisa de uma maneira de garantir que os sistemas de IA interpretem com precisão o conteúdo da sua marca, o representem corretamente e o apresentem nas respostas. O sucesso depende da otimização tanto para os visitantes humanos quanto para as experiências impulsionadas por IA.
Otimize o conteúdo e aumente a visibilidade na busca agêntica
A AI Brand Presence ajuda a garantir que as plataformas de IA tenham acesso a conteúdo preciso, estruturado e atualizado. Operando na borda da rede, ele adapta a entrega de conteúdo em tempo real, sem necessidade de alterações no back-end, ajudando a melhorar a visibilidade, o engajamento e a conversão da sua marca em canais impulsionados por IA.

Reimaginando a presença digital para uma internet centrada em IA

A Akamai é uma empresa global de cibersegurança e computação em nuvem. A empresa concentrou-se em manter sua marca visível e devidamente representada à medida que os agentes de IA transformam a maneira como os compradores avaliam as soluções.

Com a busca baseada em IA ganhando força, a Akamai enfrentou um desafio crescente: Seu conteúdo não aparecia de forma consistente nas respostas geradas por IA. Para resolver esse problema, criou o AI Brand Presence, uma solução que detecta agentes de IA, adapta o conteúdo para processamento por máquinas e oferece experiências otimizadas na borda da rede. O resultado? Aumentos significativos no número de citações, menções e na visibilidade competitiva em plataformas de IA.

Reconhecendo a transição do SEO para a descoberta de conteúdo impulsionada por IA

Durante anos, a Akamai investiu fortemente em SEO para alcançar compradores nos setores de computação em nuvem, operações web e cibersegurança. Mas o comportamento dos compradores mudou.

Jessie Dawson, diretora sênior de estratégia e operações web, e Annalisa Church, vice-presidente de tecnologia digital, insights e operações, começaram a investigar como as pesquisas com IA estavam influenciando a jornada do comprador. "Estávamos percebendo os primeiros sinais de que as pesquisas com IA estavam se tornando um importante ponto de entrada e precisávamos entender como nossa marca estava aparecendo nesse ambiente", afirmou Dawson.

A análise interna dos dados dos consumidores confirmou o rápido crescimento da descoberta de conteúdo impulsionada por IA e revelou novas oportunidades de mercado, e riscos, para a marca Akamai. Foi então que Kim Salem-Jackson, diretora de marketing (CMO), estabeleceu uma nova diretriz.

Segundo ela, "a Akamai precisa estar visível em todos os canais nos quais nossos compradores descobrem, avaliam e comparam soluções. Agora, isso também inclui as pesquisas com IA."

Enfrentando a falta de visibilidade nos mecanismos de respostas de IA

Ao aprofundar a investigação, a equipe percebeu que não tinha visibilidade sobre como a Akamai aparecia nas respostas geradas por IA nem sobre seu posicionamento em relação aos concorrentes. "Não tínhamos como monitorar menções, citações ou nosso posicionamento nas respostas de IA", relembrou Church. "Estávamos praticamente começando do zero."

Ao mesmo tempo, a equipe identificou um problema estrutural. A IA não navega pelos sites como os seres humanos: Ela analisa e reconstrói o conteúdo. "Se o seu conteúdo não estiver estruturado para IA, ele acaba se perdendo ou sendo representado de maneira incorreta", explicou Dawson.

A otimização manual não era viável. "Tentar reconstruir as páginas uma a uma para IA não é uma abordagem escalável", acrescentou. "É um desafio de reestruturação, não um problema de criação de conteúdo."

Desenvolvendo o AI Brand Presence para otimizar o conteúdo para agentes de IA

Para enfrentar esse desafio, a Akamai criou o AI Brand Presence, sua própria solução para controlar como o conteúdo é disponibilizado aos sistemas de IA. Diferentemente das abordagens tradicionais de otimização, o AI Brand Presence opera na borda da rede, adaptando a entrega de conteúdo em tempo real, sem alterações no back-end, interrupções nos fluxos de trabalho ou intervenção humana.

A solução intercepta o tráfego de IA antes que ele chegue ao servidor de origem. Ela remove códigos desnecessários e reestrutura as páginas da web em formatos legíveis por máquina, otimizados para processamento por IA, sem alterar a experiência do comprador.

"Criamos uma experiência dupla", explicou Church. "As pessoas veem o site conforme foi projetado. Os agentes de IA recebem conteúdo estruturado de acordo com a maneira como interpretam as informações."

O AI Brand Presence combina duas funcionalidades principais:

  • Entrega de contexto otimizada por IA: Transforma e disponibiliza dinamicamente o conteúdo em formatos estruturados que os sistemas de IA conseguem interpretar facilmente. Isso não exige alterações nas plataformas de gerenciamento de conteúdo (CMS) existentes e não afeta a experiência dos usuários humanos.
  • Visibilidade e insights: Oferece uma visão unificada em um painel que mostra quais sistemas de IA acessam o conteúdo e quais informações consomem. Monitora como esse conteúdo influencia o engajamento posterior e o tráfego de referência.

"Agora podemos otimizar facilmente nosso conteúdo para os sistemas de IA, monitorar como ele é consumido e garantir que seja disponibilizado em um formato que a IA consiga interpretar com precisão, tudo isso com segurança na borda da rede", afirmou Dawson.

Da falta de visibilidade a insights acionáveis de IA e resultados mensuráveis

A Akamai começou concentrando seus esforços em um subconjunto de páginas da web relacionadas à sua oferta Akamai Inference Cloud. Primeiro, a equipe estabeleceu parâmetros de referência para avaliar o desempenho em prompts importantes. Com a implementação do AI Brand Presence, a Akamai rapidamente passou a ter uma visão aprofundada da descoberta de conteúdo impulsionada por IA. Segundo Dawson, "pela primeira vez, conseguimos ver como aparecíamos nas respostas de IA".

Mas a verdadeira vantagem veio da capacidade de agir com base nesses insights. "Passamos rapidamente da mensuração para a otimização em tempo real", enfatizou Church. O AI Brand Presence otimizou essas páginas sintetizando o conteúdo existente da Akamai e disponibilizando-o diretamente aos agentes de IA em um formato que eles conseguiam interpretar facilmente.

Os resultados iniciais foram impressionantes:

  • Aumento de 85% no número total de citações das páginas otimizadas
  • Aumento de 38% no número de citações em um conjunto mais amplo de prompts
  • Aumento de 364% na presença da marca para prompts sem menção à marca**
  • Aumento de 133% na presença da marca em relação aos concorrentes no ChatGPT

"Os insights em tempo real nos mantêm à frente em AEO [otimização para mecanismos de respostas] e GEO [otimização para mecanismos generativos], posicionando nossa marca como a resposta", continuou Dawson. "Começamos a aparecer em conversas das quais antes não fazíamos parte."

Expandindo o AI Brand Presence para toda a empresa

Após o sucesso da implementação inicial, a Akamai está expandindo o AI Brand Presence para todo o seu site. O objetivo? Garantir que todas as páginas sejam otimizadas não apenas para os visitantes humanos, mas também para os agentes de IA, que exercem uma influência cada vez maior nas decisões de compra. "Esta é uma nova camada da internet", afirmou Dawson. "E estamos desenvolvendo soluções para ela."

À medida que a IA continua redefinindo a maneira como as informações são descobertas e consumidas, a Akamai está se posicionando na vanguarda dessa transformação. "Estamos assumindo o controle de como nossa marca aparece em experiências digitais centradas em IA", acrescentou Salem-Jackson.

Viabilizando uma presença digital centrada em IA

A experiência da Akamai destaca uma transformação mais ampla: O sucesso agora depende do desempenho do conteúdo tanto nas pesquisas tradicionais quanto na descoberta de conteúdo impulsionada por IA. Em vez de escolher entre SEO e otimização para IA, a Akamai está desenvolvendo conteúdo que funciona nos dois contextos, garantindo um bom posicionamento nos resultados de pesquisa e uma interpretação precisa pelos sistemas de IA.

"As empresas que conseguirem dominar isso primeiro terão uma vantagem competitiva real. Porque, quando essa diferença começar a aparecer no funil de vendas, ela já será mensurável — e mais difícil de corrigir", concluiu Salem-Jackson.

 

* Fonte: forbes.com

** Mostrando com que frequência a IA recomenda sua marca quando as pessoas ainda não estão procurando por ela, como em: "Qual plataforma de nuvem pode garantir que a minha inferência de IA em tempo real seja executada de forma mais rápida e segura?"

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios on-line. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência superior contra ameaças e equipe de operações global oferecem uma defesa em camadas para proteger dados e aplicações corporativas em qualquer lugar. As soluções de computação em nuvem de ponta a ponta da Akamai oferecem alto desempenho e custo-benefício na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas de todo o mundo confiam na Akamai para fornecer a confiabilidade, a escala e a expertise líderes do setor de que precisam para expandir seus negócios com segurança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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