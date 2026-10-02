[00:00–00:13] El impacto de la IA en las búsquedas: la inteligencia artificial está cambiando radicalmente la forma en que las personas realizan búsquedas en Internet, representando los bots basados en IA que recuperan respuestas a las consultas de LLM el 51 % de la actividad web.

[00:13–00:23] Cambio a las búsquedas automatizadas: décadas de estrategia digital tradicional se están desmoronando a medida que las búsquedas pasan de ser impulsadas por personas a búsquedas automatizadas, lo que supone un riesgo de invisibilidad de la empresa si no se optimizan los sitios web para la IA.

[00:23–00:32] Adaptación de los sitios web existentes para la IA: si bien las nuevas empresas pueden crear fácilmente y desde cero sitios web que prioricen la IA, los sitios web ya existentes desde hace tiempo requieren de un rediseño para seguir siendo eficaces en una era que da prioridad a la IA.

[00:32–00:50] Componentes de Akamai Brand Presence: gracias a dos décadas de experiencia en gestión de bots, Akamai Brand Presence se centra en dos aspectos fundamentales: la visibilidad (aparecer en los LLM) y la optimización (reestructurar el contenido del sitio web para que los bots puedan leerlo, consumirlo y comprenderlo de forma rápida y sencilla).

[00:50–02:06] Resultados probados y retorno de la inversión (ROI): como primer cliente de Akamai Brand Presence, el lanzamiento de un sitio web optimizado para bots produjo un impresionante aumento del 364 % en la visibilidad de la marca, junto con un aumento del 85 % de las menciones.