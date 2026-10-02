Akamai ha iniziato a concentrarsi su una serie di pagine web relative alla sua soluzione Akamai Inference Cloud. Il team ha prima confrontato le performance ottenute nei prompt principali. Con AI Brand Presence, Akamai ha rapidamente ottenuto informazioni approfondite sull'individuazione basata sull'AI. Secondo Dawson, "per la prima volta, siarmo riusciti a capire come venivano visualizzate le risposte generate dall'AI".



Ma il vero vantaggio deriva dalle azioni intraprese sulla base di queste informazioni. "Siamo passati rapidamente dalla misurazione all'ottimizzazione in tempo reale", ha sottolineato Church. AI Brand Presence ha ottimizzato queste pagine sintetizzando i contenuti già esistenti di Akamai e fornendoli direttamente agli agenti AI in un formato da loro facilmente interpretabile.



I risultati iniziali sono stati straordinari:

Aumento dell'85% nel numero totale di citazioni delle pagine ottimizzate

Aumento del 38% nel numero di citazioni in un gruppo di prompt più ampio

Incremento del 364% nella presenza del brand nei prompt non brandizzati**

Incremento del 133% nella presenza del brand rispetto alle aziende concorrenti in ChatGPT

"Le informazioni in tempo reale ci mantengono all'avanguardia nelle funzionalità AEO [Answer Engine Optimization] e GEO [Generative Engine Optimization], posizionando il nostro brand come la soluzione ideale", ha continuato Dawson. "Abbiamo iniziato a comparire all'interno di conversazioni di cui prima non facevamo parte".