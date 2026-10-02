[00:00-00:13] L'impatto dell'AI sulla ricerca: l'AI sta cambiando radicalmente il modo con cui le persone effettuano ricerche in Internet per la presenza dei bot basati sull'AI che recuperano le risposte alle query LLM e rappresentano il 51% delle attività web.
[00:13-00:23] La svolta verso l'individuazione automatizzata: decenni di strategie digitali tradizionali si stanno frantumando in quanto il passaggio dalla ricerca effettuata dagli utenti all'individuazione automatizzata rischia di compromettere la visibilità delle aziende senza un'ottimizzazione dei siti web incentrata sull'AI.
[00:23-00:32] L'adattamento dei siti esistenti per l'AI: anche se le nuove aziende possono facilmente creare siti basati sull'AI partendo da zero, i siti web già esistenti richiedono una riprogettazione per rimanere efficaci in un'era incentrata sull'AI.
[00:32-00:50] I componenti della soluzione Akamai Brand Presence: sfruttando due decenni di esperienza nella gestione dei bot, Akamai Brand Presence si concentra su due componenti principali: la visibilità (mostrata nei modelli LLM) e l'ottimizzazione (riformattazione dei contenuti del sito per consentire ai bot di leggerli, utilizzarli e interpretarli in modo semplice e veloce).
[00:50-02:06] Risultati e ROI garantiti: Akamai Brand Presence consente di lanciare un sito ottimizzato per i bot, determinando un innegabile aumento del 364% nella visibilità del brand e un aumento dell'85% nel numero di citazioni.