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Background

Akamai ha ottimizzato la ricerca basata sull'AI

Akamai ha migliorato la visibilità e le citazioni generate dall'AI con la sua soluzione AI Brand Presence

Akamai logo

Sede

Cambridge, Massachusetts
akamai.com

Industry

Software e SaaS

Vantaggi principali

  • Aumento dell'85% nel numero di citazioni
  • Incremento della presenza del brand del 364%
  • Migliore visibilità per l'AI

Soluzione

Sicurezza

Prodotto

AI Brand Presence

[00:00-00:13] L'impatto dell'AI sulla ricerca: l'AI sta cambiando radicalmente il modo con cui le persone effettuano ricerche in Internet per la presenza dei bot basati sull'AI che recuperano le risposte alle query LLM e rappresentano il 51% delle attività web.

[00:13-00:23] La svolta verso l'individuazione automatizzata: decenni di strategie digitali tradizionali si stanno frantumando in quanto il passaggio dalla ricerca effettuata dagli utenti all'individuazione automatizzata rischia di compromettere la visibilità delle aziende senza un'ottimizzazione dei siti web incentrata sull'AI.

[00:23-00:32] L'adattamento dei siti esistenti per l'AI: anche se le nuove aziende possono facilmente creare siti basati sull'AI partendo da zero, i siti web già esistenti richiedono una riprogettazione per rimanere efficaci in un'era incentrata sull'AI.

[00:32-00:50] I componenti della soluzione Akamai Brand Presence: sfruttando due decenni di esperienza nella gestione dei bot, Akamai Brand Presence si concentra su due componenti principali: la visibilità (mostrata nei modelli LLM) e l'ottimizzazione (riformattazione dei contenuti del sito per consentire ai bot di leggerli, utilizzarli e interpretarli in modo semplice e veloce).

[00:50-02:06] Risultati e ROI garantiti: Akamai Brand Presence consente di lanciare un sito ottimizzato per i bot, determinando un innegabile aumento del 364% nella visibilità del brand e un aumento dell'85% nel numero di citazioni.

Punti salienti della storia

L'AI sta diventando la nuova porta d'accesso
Quasi il 60% delle ricerche ora termina senza un clic*, in quanto gli utenti si affidano sempre più alle risposte generate dall'AI. Se i modelli di AI non riescono a trovare una risposta, non capiscono la domanda e non citano i contenuti, il brand rischia di diventare invisibile nel momento in cui gli acquirenti prendono decisioni.
L'ottimizzazione SEO tradizionale non è più abbastanza
Un buon posizionamento nei risultati delle ricerche non garantisce più la visibilità. Ora, ti serve una soluzione tale da garantire ai sistemi di AI di interpretare accuratamente i contenuti del tuo brand, di rappresentarli correttamente e di citarli nelle risposte. Il successo dipende dall'ottimizzazione sia per i visitatori umani che per le experience basate sull'AI.
Ottimizzazione dei contenuti e aumento della visibilità nelle ricerche agentiche
AI Brand Presence contribuisce a garantire alle piattaforme basate sull'AI di accedere a contenuti accurati, strutturati e aggiornati. Operando sull'edge, la soluzione adatta la delivery dei contenuti in tempo reale senza apportare modifiche al sistema di back-end, contribuendo a migliorare la visibilità, l'engagement e la conversione del brand nei canali basati sull'AI.

Reinventare la presenza digitale per una connessione Internet basata sull'AI

Akamai è un'azienda globale di cybersecurity e cloud computing. L'azienda si è focalizzata nell'intento di mantenere il proprio brand visibile e accuratamente rappresentato in un momento in cui gli agenti AI stanno ridefinendo il modo con cui gli acquirenti valutano le soluzioni da adottare.

Con la crescente diffusione della ricerca basata sull'AI, Akamai si è trovata ad affrontare una sfida sempre più ardua: i suoi contenuti non apparivano in modo coerente nelle risposte generate dall'AI. Per risolvere questo problema, l'azienda ha creato la soluzione AI Brand Presence, che rileva gli agenti AI, traduce i contenuti per l'utilizzo da parte dei computer e offre experience ottimizzate sull'edge. Il risultato? Significativi miglioramenti nelle citazioni e nel monitoraggio, oltre ad una visibilità competitiva nelle piattaforme basate sull'AI.

La svolta dalla SEO all'individuazione basata sull'AI

Per anni, Akamai ha investito notevolmente nella SEO allo scopo di offrire agli acquirenti le sue soluzioni per il cloud computing, le operazioni web e la cybersecurity, tuttavia il comportamento degli acquirenti è cambiato.

Jessie Dawson, Senior Director del reparto Web Strategy & Operations, e Annalisa Church, vicepresidente del reparto Digital Technology, Insights & Operations, hanno iniziato ad analizzare il modo con cui la ricerca basata sull'AI influenzava il percorso di acquisto. "Abbiamo osservato i primi segnali che indicavano come la ricerca basata sull'AI stava diventando un punto di ingresso significativo e dovevamo capire la posizione della nostra azienda in quel contesto", ha affermato Dawson.

L'analisi interna dei dati sui consumatori ha confermato la rapida ascesa dell'individuazione basata sull'AI, rivelando nuove opportunità di mercato (ma anche nuovi rischi) per il brand di Akamai. A questo punto, la CMO Kim Salem-Jackson ha stabilito una nuova direttiva

nella convinzione che "Akamai deve risultare visibile ovunque le sue soluzioni vengono individuate, valutate e confrontate dagli acquirenti. Tutto questo processo, oggi, include la ricerca basata sull'AI".

Affrontare le lacune di visibilità presenti nei motori di risposta dell'AI

Eseguendo analisi più approfondite, il team si è reso conto di non avere visibilità sul modo con cui Akamai veniva rappresentata nelle risposte generate dall'AI né su come veniva messa a confronto con la concorrenza. "Non avevamo modo di monitorare le citazioni e i riferimenti di Akamai né la sua posizione nelle risposte generate dall'AI", ha ricordato Church. "In sostanza, partivamo da zero".

Allo stesso tempo, il team ha individuato un problema di natura strutturale. L'AI non naviga sui siti web come farebbe un essere umano perché analizza e ricostruisce i contenuti. "Se i contenuti non sono strutturati per l'AI, rischiano di andare perduti o di essere rappresentati in modo errato", ha spiegato Dawson.

D'altra parte, l'ottimizzazione manuale non era una soluzione percorribile. "Cercare di ricostruire le pagine una alla volta per l'AI non è un approccio scalabile", ha aggiunto. "Si tratta di un problema di ristrutturazione, non di creazione dei contenuti".

Ottimizzare la soluzione AI Brand Presence per gli agenti AI

Per risolvere questo problema, Akamai ha creato la soluzione AI Brand Presence per controllare il modo con cui i contenuti vengono distribuiti ai sistemi di AI. A differenza degli approcci di ottimizzazione tradizionali, AI Brand Presence opera sull'edge, adattando la delivery dei contenuti in tempo reale senza modificare il sistema di back-end, interrompere i workflow esistenti né richiedere l'intervento dell'uomo.

La soluzione intercetta il traffico dell'AI prima che raggiunga l'origine, eliminando il codice non necessario e ristrutturando le pagine web in formati leggibili da computer e ottimizzati per l'utilizzo dell'AI, senza influire sull'experience dell'acquirente.

"Abbiamo creato una duplice experience", spiega Church. "Gli utenti vedono il sito come è stato progettato, mentre gli agenti AI ottengono i contenuti strutturati con cui possono interpretare le informazioni".

AI Brand Presence combina due funzionalità principali:

  • Delivery del contesto ottimizzata per l'AI: la soluzione trasforma in modo dinamico e gestisce i contenuti in formati strutturati facilmente interpretabili dai sistemi di AI. In tal modo, la soluzione non richiede modifiche alle piattaforme CMS esistenti né influisce sulle user experience.
  • Visibilità e informazioni: la soluzione offre un dashboard unificato, che mostra quali sistemi di AI accedono ai contenuti e cosa utilizzano, tenendo anche traccia del modo con cui tali contenuti influenzano l'engagement degli utenti e il traffico proveniente dall'esterno.

"Ora siamo in grado di ottimizzare facilmente i nostri contenuti per i sistemi di AI, monitorare il modo con cui vengono utilizzati e garantire che vengano distribuiti in un formato tale da poter essere interpretato accuratamente dall'AI, il tutto con la massima sicurezza sull'edge", ha affermato Dawson.

Dalla mancanza di visibilità ad informazioni approfondite sull'AI con ricavi tangibili

Akamai ha iniziato a concentrarsi su una serie di pagine web relative alla sua soluzione Akamai Inference Cloud. Il team ha prima confrontato le performance ottenute nei prompt principali. Con AI Brand Presence, Akamai ha rapidamente ottenuto informazioni approfondite sull'individuazione basata sull'AI. Secondo Dawson, "per la prima volta, siarmo riusciti a capire come venivano visualizzate le risposte generate dall'AI".

Ma il vero vantaggio deriva dalle azioni intraprese sulla base di queste informazioni. "Siamo passati rapidamente dalla misurazione all'ottimizzazione in tempo reale", ha sottolineato Church. AI Brand Presence ha ottimizzato queste pagine sintetizzando i contenuti già esistenti di Akamai e fornendoli direttamente agli agenti AI in un formato da loro facilmente interpretabile.

I risultati iniziali sono stati straordinari:

  • Aumento dell'85% nel numero totale di citazioni delle pagine ottimizzate
  • Aumento del 38% nel numero di citazioni in un gruppo di prompt più ampio
  • Incremento del 364% nella presenza del brand nei prompt non brandizzati**
  • Incremento del 133% nella presenza del brand rispetto alle aziende concorrenti in ChatGPT

"Le informazioni in tempo reale ci mantengono all'avanguardia nelle funzionalità AEO [Answer Engine Optimization] e GEO [Generative Engine Optimization], posizionando il nostro brand come la soluzione ideale", ha continuato Dawson. "Abbiamo iniziato a comparire all'interno di conversazioni di cui prima non facevamo parte".

Distribuire AI Brand Presence a livello aziendale

A seguito del successo dell'implementazione iniziale, Akamai sta distribuendo AI Brand Presence nel proprio sito web. L'obiettivo? Assicurarsi che ogni pagina venga ottimizzata non solo per i visitatori umani, ma anche per gli agenti AI, che stanno influendo sempre più sulle decisioni di acquisto. "Si tratta di un nuovo livello di Internet", ha affermato Dawson, "e noi ci stiamo adeguando".

Mentre l'AI continua a ridefinire il modo con cui le informazioni vengono individuate e utilizzate, Akamai si posiziona in prima linea in questo processo di trasformazione. "Stiamo assumendo il controllo del modo con cui il nostro brand viene visualizzato nelle experience basate sull'AI", ha aggiunto Salem-Jackson.

Una presenza digitale basata sull'AI

L'esperienza di Akamai evidenzia una svolta più ampia: il successo delle soluzioni ora dipende dal livello delle performance dei contenuti sia nella ricerca tradizionale che nell'individuazione basata sull'AI. Invece di scegliere tra l'ottimizzazione SEO e quella basata sull'AI, Akamai sta creando contenuti compatibili con entrambi i contesti, garantendo che siano ben compresi e accuratamente interpretati dai sistemi di AI.

"Le aziende che capiranno tempestivamente l'importanza di questo approccio saranno sicuramente avvantaggiate perché, quando questo divario entra nella pipeline, risulta già tangibile e difficile da risolvere", ha concluso Salem-Jackson.

 

* Fonte: forbes.com

** In cui viene mostrato con quale frequenza l'AI consiglia un brand quando gli utenti non lo hanno esplicitamente richiesto, ad esempio, in risposta a domande del tipo: "Quale cloud può garantire che l'AI inferencing in tempo reale venga eseguito in modo più rapido e sicuro?".

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di cybersecurity e cloud computing che abilita e protegge il business online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l’innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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