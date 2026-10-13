Efashe Group 산하의 Future Dynamic Innovations는 르완다를 대표하는 금융 기술 애그리게이터 중 하나로, 청구서 결제 및 공공 요금 선불 충전부터 전국의 많은 비즈니스를 위한 SMS 알림 및 경보 서비스까지 폭넓게 지원하고 있습니다. 이들의 사명은 간단하지만 막중합니다. 아프리카 전역에서 휴대폰을 통해 일상적인 금융 서비스를 이용할 수 있도록 하는 것입니다. 르완다 전역에 3000여 명의 상담원이 근무하고 있고, 말라위와 잠비아 같은 인접국으로도 사업을 확대하고 있습니다. Efashe는 매월 1천만 건 이상의 SMS 메시지를 처리하고 연간 300억 건 이상의 트랜잭션을 지원합니다.

하지만 그 이면에서는 현실적인 한계에 부딪히고 있었습니다. 레거시 인프라는 비용이 많이 들고 불안정했으며 프로비저닝이 매우 느렸기 때문입니다. 이러한 상황은 Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스로 워크로드를 이전하면서 완전히 바뀌었습니다. 현재 Efashe는 100대 이상의 Linode 서버를 운영하며, 프로비저닝 시간을 단 몇 분으로 단축했고 가동 시간을 100%에 가까운 수준까지 끌어올렸습니다. 또한 팀이 플랫폼을 혁신하고 아프리카 전역으로 확장하는 데 집중할 수 있도록 해주었습니다. 동시에 저렴한 Akamai 기반 인프라 스택에서 빠르고 안정적이며 확장 가능한 서비스를 유지할 수 있었습니다.