Future Dynamic Innovations, parte di Efashe Group, è uno dei principali aggregatori di tecnofinanza nel Rwanda, che si occupa di molteplici servizi, dai pagamenti delle bollette alla ricarica delle utenze fino alle notifiche SMS e agli avvisi per una gran parte delle attività del paese. La sua missione è semplice, ma intensa: rendere accessibili i servizi finanziari più comuni tramite i telefoni cellulari in Africa. Con 3000 agenti in Rwanda e un numero crescente di sedi nel Malawi e in Zambia, Efashe elabora oltre 10 milioni di SMS ogni mese e gestisce più di 30 miliardi di transazioni all'anno.

Ma, dietro le quinte, le ambizioni di Efashe incontravano un ostacolo insormontabile: la sua infrastruttura legacy era costosa, inaffidabile e lenta. Il punto di svolta è giunto quando l'azienda ha trasferito i suoi carichi di lavoro ai servizi di cloud computing di Akamai. Con oltre 100 server Linode ora in produzione, Efashe ha ridotto i tempi di provisioning a pochi minuti e ha aumentato i tempi di attività fino al 100%. Inoltre, il suo team si è potuto focalizzare sull'innovazione della sua piattaforma e sull'espansione in Africa, mantenendo i servizi veloci, affidabili e scalabili su uno stack di infrastrutture economico e basato su Akamai.