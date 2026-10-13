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Efashe ha ridotto i costi con Akamai

Un'azienda innovatrice africana nel settore della tecnofinanza ha scalato la sua infrastruttura in modo economico e ha accelerato l'immissione dei suoi prodotti sul mercato utilizzando i servizi di cloud computing di Akamai

Efashe Group

Sede

Rwanda, Africa

efashe.com

Settore

Telecom, ISP e MNO

Vantaggi principali

  • Riduzione rapida dei costi
  • Tempi di attività pari al 100%
  • Scalabilità in pochi minuti

Soluzione

Cloud computing
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Rivoluzionare le transazioni digitali e i servizi finanziari in Africa

Future Dynamic Innovations, parte di Efashe Group, è uno dei principali aggregatori di tecnofinanza nel Rwanda, che si occupa di molteplici servizi, dai pagamenti delle bollette alla ricarica delle utenze fino alle notifiche SMS e agli avvisi per una gran parte delle attività del paese. La sua missione è semplice, ma intensa: rendere accessibili i servizi finanziari più comuni tramite i telefoni cellulari in Africa. Con 3000 agenti in Rwanda e un numero crescente di sedi nel Malawi e in Zambia, Efashe elabora oltre 10 milioni di SMS ogni mese e gestisce più di 30 miliardi di transazioni all'anno.

Ma, dietro le quinte, le ambizioni di Efashe incontravano un ostacolo insormontabile: la sua infrastruttura legacy era costosa, inaffidabile e lenta. Il punto di svolta è giunto quando l'azienda ha trasferito i suoi carichi di lavoro ai servizi di cloud computing di Akamai. Con oltre 100 server Linode ora in produzione, Efashe ha ridotto i tempi di provisioning a pochi minuti e ha aumentato i tempi di attività fino al 100%. Inoltre, il suo team si è potuto focalizzare sull'innovazione della sua piattaforma e sull'espansione in Africa, mantenendo i servizi veloci, affidabili e scalabili su uno stack di infrastrutture economico e basato su Akamai.

Eliminare le infrastrutture costose e inaffidabili per favorire la crescita aziendale

Prima di migrare ad Akamai, Efashe si è affidata a un approccio basato su un'infrastruttura ibrida combinando i server fisici presenti nei data center in colocation con le soluzioni VPS offerte dai provider locali. Questa configurazione offriva una certa ridondanza, ma ha creato un ambiente eterogeneo difficile da gestire e scalare in modo affidabile.

I problemi si presentavano ogni volta che si verificavano delle interruzioni. L'agile team tecnico di Efashe ha dovuto effettuare manualmente la transizione dei server e reindirizzare il traffico, il che, spesso, ha comportato tempi di downtime prolungati e la perdita di SLA per i partner. "Nella nostra attività, eventuali ritardi si traducono in opportunità perse", ha spiegato Peter Rutayomba, CTO di Efashe.

La disponibilità si aggirava intorno all'80%, la fiducia dei clienti veniva meno a causa delle frequenti interruzioni e il vantaggio competitivo di Efashe si era attenuato. Anche i costi erano imprevedibili poiché passavano dalle spese in conto capitale (CapEx) per il nuovo hardware alle spese operative (OpEx) per gli interventi di emergenza. Secondo Butera Rutagaramba, CEO di Efashe Group, "il nostro approccio è stato sostanzialmente reattivo. Dovevamo risolvere problemi in continuazione, quindi avevamo poco spazio per la crescita o l'innovazione".

I servizi di cloud computing di Akamai: scalabili, semplici e prevedibili

Efashe si è rivolta ai servizi di  cloud computing  di Akamai per risolvere le sue sfide principali: disponibilità, prevedibilità dei costi e velocità di provisioning.

  • LKE (Linode Kubernetes Engine): con LKE, Efashe ha ottenuto una piattaforma gestita per i carichi di lavoro containerizzati, accelerando l'implementazione e la maturità del DevOps e garantendo, al contempo, una transizione ottimale di Kubernetes.
  • NodeBalancers: questi strumenti di bilanciamento del carico ad alta disponibilità e completamente gestiti possono essere implementati in pochi minuti, sostituendo altre soluzioni installate che hanno richiesto settimane per la configurazione.
  • Block Storage: Efashe ha eliminato i costosi cicli hardware con questa capacità di storage altamente disponibile, che può espandersi su richiesta con pochi clic.
  • Object Storage: questo storage durevole, scalabile e conveniente supporta i carichi di lavoro del cloud e consente un'archiviazione più intelligente. 
  • Cloud Firewall: questi firewall consentono ad Efashe di controllare facilmente il traffico di rete da e verso le risorse cloud di Akamai
  • VPC: utilizzando cloud privati virtuali, Efashe ottiene una segmentazione intuitiva e sicura per l'esecuzione dei carichi di lavoro in ambienti completamente isolati, senza richiedere competenze hardware specializzate.
  • Backups: con i backup automatizzati dei dischi, Efashe è in grado di proteggere i dati e garantire un disaster recovery semplice e automatizzato.

Rutagaramba ha elogiato la filosofia di progettazione di Akamai: "Le astrazioni dell'infrastruttura, dall'interfaccia utente alle API , sono ben ideate, semplici e moderne poiché consentono ai nuovi tecnici che non dispongono di un'approfondita conoscenza dell'hardware di diventare produttivi in pochi giorni".

Favorire la crescita sostituendo gli elevati costi dell'infrastruttura con spese prevedibili

Aspetto altrettanto importante, Akamai ha eliminato le spese imprevedibili. A differenza della vecchia configurazione, in cui i guasti dell'hardware e le dipendenze dai provider hanno generato improvvisi picchi dei costi, Akamai offre performance coerenti e prezzi trasparenti.

Il modello pay-per-use sostituisce i grandi investimenti CapEx con una fatturazione prevedibile basata sull'utilizzo, riducendo le spese OpEx in modo da garantire che Efashe paghi solo per ciò che consuma. Questa coerenza ha consentito una pianificazione del budget e un'allocazione delle risorse più efficaci per le iniziative di crescita. "Con Akamai, i costi sono accessibili e prevedibili", ha affermato Rutayomba.

Agevole scalabilità nei nuovi mercati sull'infrastruttura cloud di Akamai

L'affidabilità e la scalabilità dell'infrastruttura di Akamai sono state fondamentali per l'espansione locale di Efashe. "Akamai garantisce un'operatività quasi del 100%, quindi possiamo far funzionare un nuovo server in soli cinque minuti invece di cinque giorni come accadeva in passato", ha affermato Rutayomba.

Dalla sua sede in Ruanda, la società ha avviato altre attività nel Malawi e in Zambia, tutte gestite da un unico account consolidato. "Akamai ha semplificato l'espansione in nuovi mercati, rendendola anche conveniente", continua.

Successivamente, Efashe prevede di entrare nel mercato dello Zimbabwe, espandendosi in oltre 25 paesi africani. "Onestamente, senza Akamai, per noi sarebbe impossibile raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita, considerando i limiti delle nostre risorse e la complessità di dover gestire la nostra infrastruttura in più mercati africani", ha aggiunto Rutagaramba.

La libertà di perseguire l'innovazione e realizzare la sua visione a lungo termine

Forse l'impatto più trasformativo di Akamai è stato liberare i tecnici di Efashe dall'onere di dover risolvere continuamente i problemi legati alle infrastrutture. Prima di ricorrere ad Akamai, i tecnici trascorrevano notti intere nei centri in colocation per gestire le interruzioni ed eseguire i failover manuali. Oggi, sono liberi di concentrarsi su ciò che conta: sviluppare e migliorare i principali prodotti di tecnofinanza offerti da Efashe e, al contempo, realizzarne di nuovi come la sua app di microcredito. L'azienda sta persino sperimentando il database incorporato di Akamai, che ha offerto performance più veloci rispetto a PostgreSQL nei test iniziali.

Efashe ora riesce a gestire più di 2 milioni di clienti attivi in 90 giorni. "L'arma segreta è il team di supporto e la tecnologia di Akamai", ha affermato Rutayomba. "L'azienda riesce a gestire la nostra infrastruttura cosicché possiamo concentrarci sulla nostra missione e sulla nostra visione".

Uno sguardo al futuro: costruire il futuro della tecnofinanza in Africa con un partner di fiducia

Da una configurazione ibrida inaffidabile ad un'infrastruttura cloud native, Efashe ha subito una trasformazione che la colloca tra le aziende leader del settore della tecnofinanza in Africa. Con Akamai come partner a lungo termine, l'azienda non si limita a scalare i suoi servizi, ma a ridefinire l'inclusione finanziaria in tutto il continente africano.

"Akamai ci ha aiutato a passare da società vincolata dalla sua infrastruttura ad azienda in rapida espansione nei mercati africani, trasformando la tecnologia in un vantaggio competitivo anziché renderla un onere operativo", ha dichiarato Rutagaramba.

Come ha affermato Rutayomba: "Con Akamai, ci sentiamo partner da lungo tempo, non solo clienti. Insieme, possiamo promuovere l'innovazione finanziaria in tutta l'Africa".

Informazioni su Efashe Group

Efashe Group Ltd, un'azienda leader nel settore della tecnofinanza e nell'aggregazione digitale, sta rivoluzionando la distribuzione digitale e i servizi finanziari in Africa. Dopo aver fondato una sede di successo in Rwanda, l'azienda ha avviato un piano di espansione in Africa con l'intento di gestire oltre 10.000 imprenditori nel continente africano, a partire dalle sue attività nel Malawi e in Zambia. Per ulteriori informazioni, visita il sito efashe.com.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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