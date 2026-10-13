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Efashe dimensiona de forma econômica com a Akamai

A inovadora fintech africana dimensionou sua infraestrutura de forma econômica e acelerou a entrada no mercado usando os serviços de computação em nuvem da Akamai

Efashe Group

Localização

Ruanda, África

efashe.com

Setor

Telecom, ISP e MNO

Principais impactos

  • Reduziu custos com rapidez
  • Conquistou 100% de tempo de atividade
  • Obteve dimensionamento em minutos

Solução

Computação em nuvem
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Uma revolução das transações digitais e serviços financeiros em toda a África

A Future Dynamic Innovations, parte do Efashe Group, é uma das principais agregadoras de fintechs de Ruanda, potencializando desde os pagamentos de contas e serviços até notificações e alertas por SMS, entre outros, para uma grande parte das empresas do país. Sua missão é simples, mas profunda: tornar os serviços financeiros diários acessíveis em toda a África por meio de telefones celulares. Com 3.000 agentes em Ruanda e operações em crescimento no Malawi e na Zâmbia, a Efashe processa mais de 10 milhões de mensagens por SMS mensalmente e impulsiona mais de 30 bilhões de transações por ano.

Mas nos bastidores, as ambições de empresa estavam encontrando obstáculos. Sua infraestrutura legada era cara, instável e extremamente lenta para o provisionamento. O ponto de virada chegou quando a empresa moveu suas workloads para os serviços de computação em nuvem da Akamai. Com mais de 100 servidores Linode agora em produção, a Efashe reduziu o tempo de provisionamento para minutos e aumentou o tempo de atividade para quase 100%. Ela também liberou sua equipe para se concentrar na inovação de sua plataforma e na expansão por toda a África, mantendo os serviços rápidos, confiáveis e dimensionáveis em uma pilha de infraestrutura acessível alimentada pela Akamai.

Uma infraestrutura cara e não confiável eram obstáculos para o crescimento

Antes de migrar para a Akamai, a Efashe utilizava uma abordagem de infraestrutura híbrida, que combinava servidores físicos em data centers de colocalização com ofertas de VPS de provedores locais. Essa configuração oferecia alguma redundância, mas criava um ambiente heterogêneo que era difícil de gerenciar e dimensionar de forma confiável.

As rachaduras apareciam sempre que ocorriam interrupções. A equipe técnica enxuta da Efashe precisava fazer a transição manual dos servidores e redirecionar o tráfego, muitas vezes levando a um tempo de inatividade maior e ao não cumprimento de SLAs de parceiros. "Em nosso negócio, qualquer atraso se traduz em oportunidades perdidas", explicou o CTO da Efashe, Peter Rutayomba.

A disponibilidade era de cerca de 80%, a confiança dos clientes ficava desgastada com as frequentes interrupções e a vantagem competitiva da empresa estava abalada. Os custos também eram imprevisíveis, oscilando entre despesas de capital (CapEx) para novo hardware e despesas operacionais (OpEx) para correções de emergência. De acordo com Butera Rutagaramba, CEO do Efashe Group, "nossa abordagem era fundamentalmente reativa. Estávamos constantemente apagando incêndios. Isso deixava pouco espaço para crescimento ou inovação."

Serviços de computação em nuvem da Akamai: dimensionáveis, simples e previsíveis

A Efashe recorreu aos serviços de computação em nuvem da Akamai para resolver seus maiores desafios: disponibilidade, previsibilidade de custos e velocidade de provisionamento.

  • Linode Kubernetes Engine (LKE): com o LKE, a Efashe ganhou uma plataforma gerenciada para workloads conteinerizadas, acelerando a implementação e a maturidade do DevOps e garantindo uma transição perfeita do Kubernetes.
  • NodeBalancers: esses balanceadores de carga totalmente gerenciados e de alta disponibilidade podem ser implantados em minutos, substituindo outras configurações que levavam semanas para serem definidas.
  • Block Storage: a Efashe eliminou ciclos de hardware custosos com essa capacidade de armazenamento altamente disponível que pode ser expandida sob demanda com apenas alguns cliques.
  • Object Storage: esse armazenamento durável, dimensionável e econômico suporta workloads na nuvem, permitindo um arquivamento mais inteligente. 
  • Cloud Firewalls: esses firewalls simplificam o controle do tráfego de rede de e para os recursos de nuvem da Akamai. 
  • VPCs: usando nuvens privadas virtuais, a Efashe conta com uma segmentação intuitiva e segura para executar workloads em ambientes completamente isolados, sem a necessidade de conhecimentos específicos em hardware.
  • Backups: com backups automatizados de discos, a Efashe pode proteger os dados e garantir uma recuperação de desastres simples e automatizada.

Rutagaramba elogiou a filosofia de design da Akamai: "As abstrações de infraestrutura, desde a interface do usuário até as APIs , são bem pensadas, simples e modernas. Elas permitem que novos engenheiros sem um profundo conhecimento em hardware se tornem produtivos em dias."

Um impulso no crescimento com a substituição dos picos de custo de infraestrutura por despesas previsíveis

De forma igualmente importante, a Akamai eliminou despesas imprevisíveis. Ao contrário de sua configuração antiga, em que falhas de hardware e dependências de fornecedores geravam picos repentinos de custos, a Akamai oferece um desempenho consistente e preços transparentes.

O modelo de pagamento por uso substitui grandes investimentos em CapEx por cobranças previsíveis baseadas no uso, reduzindo o OpEx ao garantir que a Efashe pague apenas pelo que consome. Essa consistência possibilitou uma alocação mais eficaz de recursos e do orçamento para iniciativas de crescimento. "Com a Akamai, os custos são acessíveis e previsíveis", disse Rutayomba.

Dimensionamento perfeito para novos mercados na infraestrutura de nuvem da Akamai

A confiabilidade e a capacidade de dimensionamento da infraestrutura da Akamai têm sido fundamentais para a expansão regional da Efashe. "A Akamai garante quase 100% de tempo de atividade, e podemos ativar um novo servidor em apenas cinco minutos em vez de cinco dias", afirma Rutayomba.

A partir de sua base em Ruanda, a empresa lançou operações no Malawi e na Zâmbia, tudo gerenciado de uma única conta consolidada. "A Akamai possibilitou uma rápida expansão para novos mercados de forma simples e econômica", continuou.

Agora, a Efashe planeja entrar no Zimbábue, com o objetivo de dimensionar para mais de 25 países africanos. "Honestamente, sem a Akamai, seria impossível atingirmos nossas ambiciosas metas de crescimento, dadas as restrições de recursos e a complexidade do gerenciamento de infraestrutura em vários mercados africanos", acrescentou Rutagaramba.

Livre para buscar a inovação e concretizar sua visão de longo prazo

Talvez o impacto mais transformador da Akamai tenha sido livrar os engenheiros da Efashe de ter que lidar com problemas de infraestrutura. Antes da Akamai, eles passavam noites em centros de colocalização lidando com interrupções e realizando failovers manuais. Hoje, estão livres para se concentrar no que importa: desenvolver e aprimorar os principais produtos de tecnologia financeira da Efashe, ao mesmo tempo em que constroem novos produtos, como seu aplicativo de microempréstimo. A empresa está até experimentando o banco de dados incorporado da Akamai, que mostrou um desempenho mais rápido do que o PostgreSQL em avaliações iniciais.

A Efashe atende atualmente mais de 2 milhões de clientes ativos em um período de 90 dias. "A arma secreta é a equipe de tecnologia e de suporte da Akamai", disse Rutayomba. "Eles lidam com a infraestrutura para que possamos nos concentrar em nossa missão e em nossa visão."

Pensando no futuro: a construção do futuro da tecnologia financeira na África com um parceiro confiável

De uma configuração híbrida não confiável a uma base de infraestrutura nativa da nuvem, a Efashe passou por uma transformação que a posiciona como um dos principais líderes de tecnologia financeira da África. Com a Akamai como parceira de longo prazo, a empresa não está apenas dimensionando os serviços, mas dando uma nova forma à inclusão financeira em todo o continente.

"A Akamai nos ajudou a deixar de ser uma empresa restrita pela infraestrutura para virar uma em rápida expansão em vários mercados africanos, transformando a tecnologia em uma vantagem competitiva em vez de ser uma carga operacional", disse Rutagaramba.

Como Rutayomba afirma: "A Akamai nos faz sentir como parceiros de longo prazo, não apenas clientes. Juntos, podemos impulsionar a inovação financeira em toda a África."

Sobre o Efashe Group

Efashe Group Ltd, uma empresa líder em tecnologia financeira e agregação digital, está revolucionando a distribuição digital e os serviços financeiros na África. Depois de uma operação bem-sucedida em Ruanda, a Efashe iniciou um plano de expansão africano com a visão de capacitar mais de 10.000 empreendedores na África, começando com operações no Malawi e na Zâmbia. Para obter mais informações, acesse efashe.com.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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