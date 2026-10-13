A Future Dynamic Innovations, parte do Efashe Group, é uma das principais agregadoras de fintechs de Ruanda, potencializando desde os pagamentos de contas e serviços até notificações e alertas por SMS, entre outros, para uma grande parte das empresas do país. Sua missão é simples, mas profunda: tornar os serviços financeiros diários acessíveis em toda a África por meio de telefones celulares. Com 3.000 agentes em Ruanda e operações em crescimento no Malawi e na Zâmbia, a Efashe processa mais de 10 milhões de mensagens por SMS mensalmente e impulsiona mais de 30 bilhões de transações por ano.

Mas nos bastidores, as ambições de empresa estavam encontrando obstáculos. Sua infraestrutura legada era cara, instável e extremamente lenta para o provisionamento. O ponto de virada chegou quando a empresa moveu suas workloads para os serviços de computação em nuvem da Akamai. Com mais de 100 servidores Linode agora em produção, a Efashe reduziu o tempo de provisionamento para minutos e aumentou o tempo de atividade para quase 100%. Ela também liberou sua equipe para se concentrar na inovação de sua plataforma e na expansão por toda a África, mantendo os serviços rápidos, confiáveis e dimensionáveis em uma pilha de infraestrutura acessível alimentada pela Akamai.