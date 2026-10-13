Future Dynamic Innovations, une entité du groupe Efashe, est l'un des principaux agrégateurs en technologie financière du Rwanda. L'entreprise offre une large gamme de services pour un grand nombre d'entreprises du pays, allant du paiement de factures et des recharges de services publics aux notifications et alertes par SMS. Sa mission est simple mais significative : faciliter l'accès aux services financiers quotidiens par mobile dans toute l'Afrique. Avec 3 000 agents au Rwanda et des opérations en expansion au Malawi et en Zambie, Efashe traite plus de 10 millions de SMS par mois et assure plus de 30 milliards de transactions par an.

Mais en coulisses, les ambitions d'Efashe se heurtaient à un mur. L'entreprise s'appuyait sur une infrastructure coûteuse, instable et extrêmement lente pour le provisionnement. Le transfert de ses charges de travail vers les services de Cloud Computing d'Akamai a marqué un véritable tournant. Comptant désormais plus de 100 serveurs Linode en production, Efashe a réduit le temps de provisionnement à quelques minutes et atteint une disponibilité proche de 100 %. Cela a également permis à son équipe de se concentrer sur l'innovation de sa plateforme et sur son expansion dans d'autres pays africains, tout en garantissant des services rapides, fiables et évolutifs sur une infrastructure abordable optimisée par Akamai.