Akamai
Passer au contenu principal
Akamai
Se connecter
Se connecter Close
Cloud Manager
Gérez vos services de cloud computing
Se connecter Close
Control Center
Gérez vos services de sécurité et de diffusion
Background

Efashe bénéficie d'une évolutivité rentable grâce à Akamai

Un pionnier africain dans le secteur de la technologie financière a développé son infrastructure et accéléré son arrivée sur le marché à moindre coût grâce aux services de Cloud Computing d'Akamai

Efashe Group

Localisation géographique

Rwanda, Afrique

efashe.com

Secteur

Télécom, FAI et OMR

Principaux impacts

  • Réduction rapide des coûts
  • Disponibilité de 100 %
  • Montée en charge en quelques minutes

Solution

Cloud Computing
Télécharger ce témoignage client

Révolutionner les transactions digitales et les services financiers en Afrique

Future Dynamic Innovations, une entité du groupe Efashe, est l'un des principaux agrégateurs en technologie financière du Rwanda. L'entreprise offre une large gamme de services pour un grand nombre d'entreprises du pays, allant du paiement de factures et des recharges de services publics aux notifications et alertes par SMS. Sa mission est simple mais significative : faciliter l'accès aux services financiers quotidiens par mobile dans toute l'Afrique. Avec 3 000 agents au Rwanda et des opérations en expansion au Malawi et en Zambie, Efashe traite plus de 10 millions de SMS par mois et assure plus de 30 milliards de transactions par an.

Mais en coulisses, les ambitions d'Efashe se heurtaient à un mur. L'entreprise s'appuyait sur une infrastructure coûteuse, instable et extrêmement lente pour le provisionnement. Le transfert de ses charges de travail vers les services de Cloud Computing d'Akamai a marqué un véritable tournant. Comptant désormais plus de 100 serveurs Linode en production, Efashe a réduit le temps de provisionnement à quelques minutes et atteint une disponibilité proche de 100 %. Cela a également permis à son équipe de se concentrer sur l'innovation de sa plateforme et sur son expansion dans d'autres pays africains, tout en garantissant des services rapides, fiables et évolutifs sur une infrastructure abordable optimisée par Akamai.

Une croissance entravée par une infrastructure coûteuse et fragile

Avant Akamai, Efashe utilisait une approche hybride combinant des serveurs physiques dans des centres de données mutualisés avec des VPS de fournisseurs locaux. Cette configuration permettait une certaine redondance, mais elle créait un environnement hétérogène difficile à gérer et à faire monter en charge.

Ses faiblesses se manifestaient à chaque panne. La petite équipe technique d'Efashe devait effectuer le transfert de serveurs et réacheminer le trafic manuellement, ce qui entraînait souvent des temps d'arrêt prolongés et le non-respect des accords de niveau de service des partenaires. « Dans notre secteur d'activité, tout retard se traduit par des opportunités manquées », explique Peter Rutayomba, directeur technique d'Efashe.

La disponibilité tournait autour de 80 %, la confiance des clients s'érodait en raison des perturbations fréquentes et l'avantage concurrentiel d'Efashe diminuait. Les coûts étaient également imprévisibles, oscillant entre dépenses d'investissement (CapEx) pour acheter du matériel neuf et frais d'exploitation (OpEx) pour les réparations d'urgence. Butera Rutagaramba, PDG du groupe Efashe, relate : « Notre approche était fondamentalement réactive. Nous deviens constamment gérer les crises. Cela laissait peu de place à la croissance ou à l'innovation. »

Services de Cloud Computing d'Akamai : évolutifs, simples et prévisibles

Efashe s'est tourné vers les services de Cloud Computing d'Akamai pour résoudre ses plus grands défis : disponibilité, prévisibilité des coûts et rapidité de provisionnement.

  • Linode Kubernetes Engine (LKE) : LKE fournit à Efashe une plateforme gérée pour les charges de travail conteneurisées, accélérant ainsi le déploiement et la maturité DevOps tout en facilitant la transition vers Kubernetes.
  • NodeBalancers : ces dispositifs d'équilibrage de la charge haute disponibilité et entièrement gérés peuvent être déployés en quelques minutes, par rapport à d'autres configurations qui peuvent prendre plusieurs semaines.
  • Block Storage : Efashe a éliminé les cycles matériels coûteux grâce à cette capacité de stockage en mode bloc haute disponibilité, qui peut être étendue à la demande en seulement quelques clics.
  • Object Storage : cette solution de stockage en mode objet durable, évolutive et économique gère les charges de travail dans le cloud tout en permettant un archivage plus intelligent. 
  • Pare-feux cloud : Ces pare-feux facilitent le contrôle du trafic réseau vers et depuis les ressources cloud d'Akamai. 
  • VPC : grâce aux clouds privés virtuels (VPC), Efashe bénéficie d'une segmentation intuitive et sécurisée pour l'exécution de charges de travail dans des environnements entièrement isolés, sans expertise matérielle spécialisée nécessaire.
  • Sauvegardes : des sauvegardes automatisées des disques permettent à Efashe de protéger les données et assurent une reprise après sinistre simple et automatisée.

Butera Rutagaramba salue la philosophie de conception d'Akamai : « De l'interface utilisateur aux API , l'infrastructure est conçue de manière réfléchie, simple et moderne. Cela permet aux nouveaux ingénieurs d'être opérationnels en seulement quelques jours, même sans connaissances matérielles approfondies. »

Propulser la croissance grâce à des dépenses prévisibles

Akamai a également éliminé les pics de coûts imprévisibles. Contrairement à l'ancien système d'Efashe, marqué par des pannes matérielles et une forte dépendance vis-à-vis des fournisseurs qui engendraient des hausses soudaines de coûts, Akamai garantit des performances constantes et une tarification transparente.

Le modèle de paiement à l'utilisation remplace les dépenses d'investissement importantes par une facturation prévisible basée sur l'utilisation. Ainsi, l'entreprise ne paie que pour ce qu'elle consomme, ce qui réduit les dépenses d'exploitation. Cette cohérence a permis une budgétisation et une allocation des ressources plus efficaces pour les initiatives de croissance. « Akamai offre des coûts à la fois abordables et prévisibles », affirme Peter Rutayomba.

Une expansion fluide vers de nouveaux marchés sur l'infrastructure cloud d'Akamai

La fiabilité et l'évolutivité de l'infrastructure d'Akamai ont joué un rôle essentiel dans l'expansion régionale d'Efashe. « Akamai garantit une disponibilité de près de 100 %, et nous pouvons mettre en service un nouveau serveur en seulement cinq minutes au lieu de cinq jours », ajoute Peter Rutayomba.

Depuis son siège au Rwanda, la société a lancé des opérations au Malawi et en Zambie, le tout géré depuis un compte consolidé unique. « Akamai a permis une expansion simple, rentable et rapide vers de nouveaux marchés », poursuit-il.

Efashe prévoit d'entrer sur le marché du Zimbabwe, avec un objectif : se développer dans plus de 25 pays africains. « Honnêtement, sans Akamai, il nous serait impossible d'atteindre nos objectifs de croissance, compte tenu des contraintes de ressources et de la complexité qu'implique la gestion d'infrastructures sur plusieurs marchés africains », avoue Butera Rutagaramba.

Poursuivre l'innovation et concrétiser une vision à long terme

Le changement le plus marquant apporté par Akamai réside sans doute dans le soulagement des ingénieurs d'Efashe, désormais libérés de la gestion des crises liées à l'infrastructure. Avant Akamai, ils passaient la nuit à résoudre les pannes et à effectuer des basculements manuels dans des centres mutualisés. Aujourd'hui, ils peuvent se concentrer sur le plus important : développer et améliorer les produits de technologie financière de base d'Efashe, tout en en créant de nouveaux, comme son application de microcrédit. L'entreprise teste même la base de données intégrée d'Akamai, qui a démontré des performances supérieures à PostgreSQL lors des premiers essais.

Efashe compte désormais plus de 2 millions de clients actifs sur 90 jours. « Notre arme secrète est la technologie et l'équipe d'assistance d'Akamai », révèle Peter Rutayomba. « Elle gère l'infrastructure afin que nous puissions nous concentrer sur notre mission et notre vision. »

Perspectives : bâtir l'avenir de la technologie financière en Afrique avec un partenaire de confiance

En passant d'une configuration hybride peu fiable à une infrastructure cloud native, Efashe se place désormais parmi les leaders de la technologie financière en Afrique. Avec Akamai en tant que partenaire à long terme, l'entreprise ne se contente pas d'étendre ses services, elle redéfinit l'inclusion financière sur l'ensemble du continent.

« Akamai nous a aidés à éliminer les contraintes de notre infrastructure pour assurer une expansion rapide sur les marchés africains, transformant la technologie en avantage concurrentiel plutôt qu'un fardeau opérationnel », déclare Butera Rutagaramba.

Comme l'explique Peter Rutayomba : « Akamai nous traite comme des partenaires à long terme, et non comme de simples clients. Ensemble, nous pouvons booster l'innovation financière dans toute l'Afrique. »

À propos du groupe Efashe

Efashe Group Ltd, société leader dans le domaine des technologies financières et de l'agrégation digitale, révolutionne la distribution digitale et les services financiers en Afrique. Après son succès au Rwanda, elle a lancé un plan d'expansion en Afrique visant à soutenir l'activité de plus de 10 000 entrepreneurs africains, en commençant par le Malawi et la Zambie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site efashe.com.

À propos d'Akamai

Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Partager