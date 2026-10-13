Future Dynamic Innovations, parte de Efashe Group, es uno de los principales agregadores de tecnología financiera de Ruanda, y da soporte a una amplia gama de servicios empresariales en el país, desde pagos de facturas y recargas de servicios hasta notificaciones y alertas por SMS. Su misión es simple, pero busca un impacto significativo: democratizar el acceso a servicios financieros en África a través del teléfono móvil. Con 3000 agentes distribuidos por Ruanda y operaciones en expansión en Malawi y Zambia, Efashe procesa más de 10 millones de mensajes SMS al mes y gestiona más de 30 000 millones de transacciones al año.

Pero detrás de todo esto, las ambiciones de Efashe se estaban dando contra un muro. La infraestructura heredada era costosa, poco fiable y extremadamente lenta de implementar. El punto de inflexión llegó cuando migraron sus cargas de trabajo a los servicios de cloud computing de Akamai. Con más de 100 servidores Linode en producción, Efashe redujo el tiempo de aprovisionamiento a solo minutos y aumentó la disponibilidad hasta casi el 100 %. Así también liberó al equipo para centrarse en la innovación de su plataforma y en la expansión por África, sin comprometer la velocidad, fiabilidad ni escalabilidad, gracias a una infraestructura eficiente y accesible basada en Akamai.