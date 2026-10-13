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Efashe crece de forma rentable gracias a Akamai

La empresa africana de tecnología financiera amplió su infraestructura de forma rentable y agilizó su entrada al mercado gracias a los servicios de cloud computing de Akamai.

Efashe Group

Ubicación

Ruanda, África

avesha.io

Sector

Telecomunicaciones, ISP y MNO

Resultados clave

  • Reducción rápida de costes
  • Disponibilidad continua
  • Expansión en minutos

Solución

Cloud Computing
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Transformación de las transacciones digitales y los servicios financieros en África

Future Dynamic Innovations, parte de Efashe Group, es uno de los principales agregadores de tecnología financiera de Ruanda, y da soporte a una amplia gama de servicios empresariales en el país, desde pagos de facturas y recargas de servicios hasta notificaciones y alertas por SMS. Su misión es simple, pero busca un impacto significativo: democratizar el acceso a servicios financieros en África a través del teléfono móvil. Con 3000 agentes distribuidos por Ruanda y operaciones en expansión en Malawi y Zambia, Efashe procesa más de 10 millones de mensajes SMS al mes y gestiona más de 30 000 millones de transacciones al año.

Pero detrás de todo esto, las ambiciones de Efashe se estaban dando contra un muro. La infraestructura heredada era costosa, poco fiable y extremadamente lenta de implementar. El punto de inflexión llegó cuando migraron sus cargas de trabajo a los servicios de cloud computing de Akamai. Con más de 100 servidores Linode en producción, Efashe redujo el tiempo de aprovisionamiento a solo minutos y aumentó la disponibilidad hasta casi el 100 %. Así también liberó al equipo para centrarse en la innovación de su plataforma y en la expansión por África, sin comprometer la velocidad, fiabilidad ni escalabilidad, gracias a una infraestructura eficiente y accesible basada en Akamai.

El crecimiento se veía frenado por una infraestructura costosa y poco fiable

Antes de migrar a Akamai, Efashe utilizaba un enfoque híbrido de infraestructura que combinaba servidores físicos en centros de datos compartidos con servicios VPS ofrecidos por proveedores locales. Esta configuración ofrecía cierto nivel de redundancia, pero generaba un entorno heterogéneo difícil de gestionar y escalar de forma fiable.

Cada interrupción del servicio dejaba en evidencia las grietas de la infraestructura. Con un equipo técnico limitado, Efashe tenía que gestionar manualmente la migración de servidores y el redireccionamiento del tráfico, lo que generaba interrupciones prolongadas y retrasos en los servicios prestados. "En nuestro negocio, cualquier retraso se traduce en oportunidades perdidas", resalta Peter Rutayomba, director de Tecnología de Efashe.

La disponibilidad rondaba el 80 %, la confianza de los clientes se deterioraba con las interrupciones frecuentes y la ventaja competitiva de Efashe se desvanecía. Los costes también eran impredecibles: oscilaban entre inversiones en bienes de equipo para nuevo hardware y gastos de explotación por reparaciones de emergencia. En palabras de Butera Rutagaramba, CEO de Efashe Group: "Nuestro enfoque era fundamentalmente reactivo. Estábamos constantemente apagando incendios, apenas teníamos margen para crecer e innovar".

Servicios de cloud computing de Akamai: escalables, sencillos y predecibles

Para superar sus mayores retos —la disponibilidad, los costes impredecibles y la lentitud en el aprovisionamiento— Efashe apostó por los servicios de cloud computing de Akamai.

  • Linode Kubernetes Engine (LKE): Con LKE, Efashe incorporó una plataforma gestionada para cargas de trabajo contenerizadas, lo que aceleró la implementación, impulsó la madurez de sus prácticas DevOps y garantizó una transición fluida a Kubernetes.
  • NodeBalancers: Estos balanceadores de carga, completamente gestionados y con alta disponibilidad, se implementan en minutos, sustituyendo infraestructuras que antes tardaban semanas en configurarse.
  • Almacenamiento en bloques: Efashe eliminó los costosos ciclos de renovación de hardware gracias a una capacidad de almacenamiento altamente disponible, que se puede ampliar bajo demanda con solo unos clics.
  • Almacenamiento de objetos: Este almacenamiento resistente, escalable y rentable da soporte a cargas de trabajo en la nube, al tiempo que permite una gestión de archivos más inteligente. 
  • Firewalls de nube: Estos firewalls facilitan a Efashe el control del tráfico de red hacia y desde los recursos en la nube de Akamai
  • VPC: Gracias al uso de nubes privadas, Efashe obtiene una segmentación intuitiva y segura para ejecutar cargas de trabajo en entornos completamente aislados, sin necesidad de conocimientos especializados en hardware.
  • Copias de seguridad: Con copias de seguridad automatizadas de discos, Efashe puede proteger sus datos y garantizar una recuperación ante desastres sencilla y automatizada.

Rutagaramba elogia la filosofía de diseño de Akamai: "Las abstracciones de infraestructura están bien pensadas, son simples y modernas, desde la interfaz de usuario hasta las API . Ahora los nuevos ingenieros, incluso sin conocimientos profundos de hardware, puedan ser productivos en cuestión de días".

Más crecimiento gracias a costes predecibles para los anteriores picos de gasto en infraestructura

Akamai logró otro gran hito: eliminar los gastos impredecibles. A diferencia de la configuración anterior, en la que los fallos de hardware y la dependencia de proveedores provocaban picos inesperados de costes, Akamai ofrece un rendimiento constante y precios transparentes.

El modelo de pago por uso sustituye las grandes inversiones en bienes de equipo por una facturación predecible basada en el consumo, lo que reduce los gastos de explotación al garantizar que Efashe solo paga por lo que realmente utiliza. Esta coherencia ha permitido una elaboración de presupuestos más eficaz y una asignación de recursos más estratégica para iniciativas de crecimiento. "Con Akamai, los costes son asequibles y predecibles", apunta Rutayomba.

Expansión sin límites hacia nuevos mercados con la infraestructura en la nube de Akamai

La fiabilidad y escalabilidad de la infraestructura de Akamai han sido esenciales para la expansión regional de Efashe. "Akamai garantiza una disponibilidad cercana al 100 %, y podemos desplegar un nuevo servidor en solo cinco minutos, en lugar de cinco días", comenta Rutayomba.

Desde su sede en Ruanda, la empresa ha iniciado operaciones en Malawi y Zambia, gestionadas íntegramente desde una única cuenta consolidada. "Akamai ha hecho que expandirse rápidamente a nuevos mercados sea sencillo y rentable", prosigue.

El próximo destino de Efashe es Zimbabue, como parte de su plan de expansión a más de 25 países africanos. "La verdad es que, sin Akamai, no podríamos cumplir nuestras ambiciosas metas de crecimiento, si tenemos en cuenta los limitados recursos y lo complejo que es gestionar infraestructura en tantos mercados africanos", añade Rutagaramba.

Libertad para innovar y materializar una visión a largo plazo

Quizás el impacto más transformador de Akamai ha sido liberar a los ingenieros de Efashe de tener que apagar fuegos relacionados con la infraestructura. Antes de contar con Akamai, los ingenieros pasaban las noches en instalaciones de coubicación gestionando interrupciones y realizando failovers manuales. Hoy, pueden centrarse en lo que realmente importa: desarrollar y mejorar los productos de tecnología financiera principales de Efashe, además de crear nuevas soluciones como la aplicación de microcréditos. La empresa ya está probando la base de datos integrada de Akamai, que en los ensayos iniciales ha superado en velocidad a PostgreSQL.

Efashe ahora atiende a más de 2 millones de clientes activos en un periodo de 90 días. "La clave está en la tecnología y el equipo de soporte de Akamai", comenta Rutayomba. "Ellos manejan la infraestructura para que podamos centrarnos en nuestra misión y visión".

Visión de futuro: ecosistema de tecnología financiera africano con unos servicios de confianza

De una infraestructura híbrida inestable a una base nativa en la nube: Efashe ha vivido una transformación que la sitúa entre los referentes de tecnología financiera del continente africano. Con Akamai como partner a largo plazo, no solo están ampliando sus servicios, sino reconfigurando la inclusión financiera en todo el continente.

"Akamai nos ha ayudado pasar de una empresa limitada por su infraestructura a una que se expande rápidamente en los mercados africanos, convirtiendo la tecnología en una ventaja competitiva en lugar de una carga operativa", dijo Rutagaramba.

En palabras de Rutayomba: "Akamai nos hace sentir como partners a largo plazo, no solo clientes. Juntos, podemos impulsar la innovación financiera en toda África".

Acerca de Efashe Group

Efashe Group Ltd, una empresa líder en tecnología financiera y agregación digital, está transformando la manera en que se prestan los servicios financieros y digitales en África. Tras consolidar su éxito en Ruanda, ha iniciado un ambicioso plan de expansión por el continente, con el objetivo de empoderar a más de 10 000 emprendedores africanos. Su expansión comienza con operaciones en Malawi y Zambia. Para obtener más información, visite efashe.com.

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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