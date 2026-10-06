LENDEM 솔루션

LENDEM의 IT 및 소프트웨어 개발 담당 이사 조시 로렌스는 “안정성과 신뢰성을 제공할 수 있는 클라우드 공급업체를 원합니다. 우리가 서비스를 계속 제공할 수 있기만 하면 되는 것이 아니죠. 완벽한 도움이 될 만한 파트너가 필요했고, Akamai가 그 역할을 잘 수행해 주고 있습니다.”라고 설명합니다.

로렌스의 말에 따르면, Akamai의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼과 전문성은 LENDEM의 요구사항을 해결해 줍니다. “Akamai가 답하지 못하는 질문이나 충족할 수 없는 요구사항은 없었습니다.” 로렌스는 특히 Akamai의 고객 중심주의를 강조합니다. “Akamai는 기업의 규모와 상관없이 업무를 처리하는 직원에게 관심을 갖고 필요한 솔루션을 지원합니다.”라고 로렌스는 덧붙입니다.