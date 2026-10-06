LENDEM 솔루션

LENDEM Solutions는 20년 넘게 빅 데이터와 머신 러닝을 통해 기업이 사기, 신용 리스크, 추심에 관한 의사 결정을 더 스마트하고 신속하게 내리도록 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공해 왔습니다. 업계 최고 수준의 소비자 마케팅, 사기 및 리스크 관리 서비스, 대출 서비스를 제공하는 데 전념하는 애널리틱스 및 의사 결정 관리 기업으로서 소비자 금융 업계에서 틈새시장을 개척해 왔습니다. LENDEM은 안정적이고 안전한 데이터 접속 보장이 필요한 상황에서 Akamai를 선택했습니다.
"다른 많은 클라우드 공급업체 중에서 선택할 수 있지만, 툴을 제공하고 실제 문제 해결에 도움이 되는 파트너가 필요하다면 Akamai를 선택하세요."- 조시 로렌스(Josh Lawrence), LENDEM IT 및 소프트웨어 개발 담당 이사
데이터를 성과로 전환
대용량 데이터 관리
LENDEM은 머신 러닝, 데이터 과학, 정교한 데이터 모델링을 통해 고객의 리스크 예측, 고객 확보, 수익성 개선에 도움이 되는 전략적 데이터 기반 의사 결정을 내릴 수 있게 합니다. 모든 최신 데이터 기반 기업과 마찬가지로, LENDEM의 가장 큰 도전 과제는 운영의 핵심인 상당한 양의 데이터를 관리하는 것이며, 여기에는 데이터를 저장하고 LENDEM의 고객과 분산된 직원이 이 데이터가 필요할 때 안전하게 접속하게 하는 것이 포함됩니다. 클라우드가 완벽한 솔루션이라는 것을 알게 된 이 기업은 적합한 클라우드 컴퓨팅 공급업체를 찾기 시작했습니다.
성공을 위한 파트너십
LENDEM의 IT 및 소프트웨어 개발 담당 이사 조시 로렌스는 “안정성과 신뢰성을 제공할 수 있는 클라우드 공급업체를 원합니다. 우리가 서비스를 계속 제공할 수 있기만 하면 되는 것이 아니죠. 완벽한 도움이 될 만한 파트너가 필요했고, Akamai가 그 역할을 잘 수행해 주고 있습니다.”라고 설명합니다.
로렌스의 말에 따르면, Akamai의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼과 전문성은 LENDEM의 요구사항을 해결해 줍니다. “Akamai가 답하지 못하는 질문이나 충족할 수 없는 요구사항은 없었습니다.” 로렌스는 특히 Akamai의 고객 중심주의를 강조합니다. “Akamai는 기업의 규모와 상관없이 업무를 처리하는 직원에게 관심을 갖고 필요한 솔루션을 지원합니다.”라고 로렌스는 덧붙입니다.
데이터 보안 강화
LENDEM은 또한 데이터 보안을 강화하기 위해 Akamai Professional Services를 활용했습니다. Akamai는 컨설팅 접근 방식을 통해 관련 서비스, 데이터 이중화, 보안 프로토콜, 모범 사례를 LENDEM에 안내해 안전하고 간편한 데이터 접속을 보장했습니다.
LENDEM Solutions 소개
LENDEM Solutions는 데이터를 올바른 비즈니스 의사 결정으로 전환해 클라이언트에 탁월한 결과를 제공하는 데이터 중심의 의사 결정 관리 기술 기업입니다. LENDEM은 빅 데이터와 머신 러닝을 통해 기업이 사기, 신용 리스크 및 추심 관련 의사 결정을 더 스마트하고 신속하게 내리도록 지원하는 맞춤형 솔루션 제공을 전문으로 합니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.