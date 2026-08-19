Depuis plus de 20 ans, LENDEM Solutions fournit des solutions personnalisables qui aident les entreprises à prendre des décisions plus pertinentes et plus rapides en matière de fraude, de risque lié au crédit et de recouvrement grâce au Big Data et à l'apprentissage automatique. Cette entreprise d'analyse et de gestion des décisions s'est fait une place dans le secteur du crédit à la consommation en s'engageant à offrir les meilleurs services de marketing, de gestion des fraudes et des risques et de gestion des prêts. Lorsque s'est présenté le besoin de garantir un accès fiable et sécurisé aux données, l'entreprise s'est tournée vers Akamai.
« Les fournisseurs de services dans le cloud sont nombreux, mais si vous avez besoin d'un partenaire qui va à la fois vous fournir des outils et vous aider à les utiliser pour résoudre des problèmes concrets, optez pour Akamai. »— Josh Lawrence, Directeur des technologies de l'information et du développement logiciel, LENDEM
Obtenir des résultats à partir des données
Gestion de grands volumes de données
En faisant appel à l'apprentissage automatique, à la science des données et à la modélisation complexe des données, LENDEM permet une prise de décision stratégique, basée sur les données, qui aide ses clients à améliorer l'anticipation des risques, l'acquisition de clients et la rentabilité. Comme toute entreprise axée sur les données, le plus grand défi de LENDEM est de gérer les énormes volumes de données de ses activités, ce qui implique de stocker les données et de permettre un accès sécurisé lorsque les clients et les employés de LENDEM en ont besoin. Sachant que le cloud est la solution idéale, l'entreprise s'est mise à la recherche du fournisseur de Cloud Computing le plus fiable.
Une collaboration fructueuse
Comme l'explique Josh Lawrence, Directeur des technologies de l'information et du développement logiciel chez LENDEM, « Nous recherchons la fiabilité et la confiance chez un fournisseur de service dans le cloud. Notre activité ne repose pas uniquement sur nos services. Elle doit également pouvoir s'appuyer sur un partenaire qui nous aide à évoluer, ce qu'Akamai a été en mesure de faire ».
Selon M. Lawrence, la plateforme de Cloud Computing et l'expertise d'Akamai répondent aux besoins de l'entreprise : « Akamai a su répondre à nos questions et nos besoins ». M. Lawrence met ainsi en avant l'orientation client d'Akamai. « Quelle que soit la taille de votre entreprise, Akamai met tout en œuvre pour aider des personnes qui essaient de faire avancer les choses et pour trouver les solutions dont nous avons besoin », poursuit-il.
Renforcer la sécurité des données
LENDEM a également fait appel aux services professionnels d'Akamai pour renforcer la sécurité des données. En adoptant une approche consultative, Akamai a guidé LENDEM en termes de services pertinents, redondance des données, protocoles de sécurité et meilleures pratiques afin de garantir un accès sécurisé et facile aux données.
À propos de LENDEM Solutions
LENDEM Solutions est une société de technologie de gestion des décisions axée sur les données qui fournit des résultats sans précédent à ses clients en transformant les données en décisions commerciales pertinentes. LENDEM se spécialise dans les solutions personnalisables pour aider les entreprises à prendre des décisions plus pertinentes et plus rapides en matière de fraude, de risque lié au crédit et de recouvrement grâce au Big Data et à l'apprentissage automatique.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.