LENDEM Solutions

Comme l'explique Josh Lawrence, Directeur des technologies de l'information et du développement logiciel chez LENDEM, « Nous recherchons la fiabilité et la confiance chez un fournisseur de service dans le cloud. Notre activité ne repose pas uniquement sur nos services. Elle doit également pouvoir s'appuyer sur un partenaire qui nous aide à évoluer, ce qu'Akamai a été en mesure de faire ».

Selon M. Lawrence, la plateforme de Cloud Computing et l'expertise d'Akamai répondent aux besoins de l'entreprise : « Akamai a su répondre à nos questions et nos besoins ». M. Lawrence met ainsi en avant l'orientation client d'Akamai. « Quelle que soit la taille de votre entreprise, Akamai met tout en œuvre pour aider des personnes qui essaient de faire avancer les choses et pour trouver les solutions dont nous avons besoin », poursuit-il.