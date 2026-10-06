LENDEM Solutions

Josh Lawrence, Director of IT and Software Development bei LENDEM, erklärt: „Für uns kommt es bei einem Cloudanbieter auf Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit an. Wir brauchen nicht nur unsere Services, um erfolgreich zu sein. Wir brauchen auch einen Partner, der uns dabei hilft, Dinge effektiv zu erledigen, und das kann Akamai.“

Lawrence zufolge erfüllen die Cloud-Computing-Plattform und das Know-how von Akamai die Anforderungen des Unternehmens: „Akamai konnte jederzeit alle Fragen beantworten und alle Anforderungen erfüllen.“ Lawrence hebt besonders den kundenorientierten Ansatz von Akamai hervor. „Es spielt keine Rolle, wie groß oder klein Ihr Unternehmen ist – Akamai kümmert sich um die Menschen, die versuchen, Dinge zu erledigen, und unterstützt uns bei den Lösungen, die wir benötigen“, fährt er fort.