Seit mehr als 20 Jahren bietet LENDEM Solutions individuell anpassbare Lösungen, mit denen Unternehmen auf der Basis von Big Data und maschinellem Lernen bessere und schnellere Entscheidungen in Bezug auf Betrug, Kreditrisiken und Inkasso treffen können. Das Unternehmen für Analyse- und Entscheidungsmanagement, das branchenführende Services in den Bereichen Marketing, Betrugs- und Risikomanagement sowie Kreditbedienung anbietet, hat sich eine eigene Nische in der Konsumentenkreditbranche geschaffen. Als es darum ging, den zuverlässigen und sicheren Datenzugriff zu gewährleisten, wandte sich das Unternehmen an Akamai.
„Cloudanbieter gibt es viele. Doch wenn Sie einen Partner suchen, der Ihnen Tools zur Verfügung stellt und Ihnen auch dabei hilft, mit diesen Tools echte Probleme zu lösen, dann sollten Sie sich für Akamai entscheiden.“– Josh Lawrence, Director of IT and Software Development, LENDEM
Aus Daten werden Ergebnisse
Verwaltung großer Datenmengen
Mithilfe von maschinellem Lernen, Data Science und ausgeklügelter Datenmodellierung ermöglicht LENDEM strategische, datenbasierte Entscheidungen, die seinen Kunden helfen, Risikovorhersage, Kundenakquise und Rentabilität zu verbessern. Wie bei jedem modernen datenbasierten Unternehmen besteht die größte Herausforderung für LENDEM darin, die enormen Datenmengen zu verwalten, um die sich der Geschäftsbetrieb dreht. Dazu gehört die Speicherung der Daten und die Bereitstellung eines sicheren Zugriffs entsprechend dem Bedarf der Kunden von LENDEM und der verteilten Mitarbeiterschaft. Das Unternehmen wusste, dass die Cloud die perfekte Lösung war, und begann mit der Suche nach dem richtigen Cloud-Computing-Anbieter.
Eine erfolgreiche Partnerschaft
Josh Lawrence, Director of IT and Software Development bei LENDEM, erklärt: „Für uns kommt es bei einem Cloudanbieter auf Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit an. Wir brauchen nicht nur unsere Services, um erfolgreich zu sein. Wir brauchen auch einen Partner, der uns dabei hilft, Dinge effektiv zu erledigen, und das kann Akamai.“
Lawrence zufolge erfüllen die Cloud-Computing-Plattform und das Know-how von Akamai die Anforderungen des Unternehmens: „Akamai konnte jederzeit alle Fragen beantworten und alle Anforderungen erfüllen.“ Lawrence hebt besonders den kundenorientierten Ansatz von Akamai hervor. „Es spielt keine Rolle, wie groß oder klein Ihr Unternehmen ist – Akamai kümmert sich um die Menschen, die versuchen, Dinge zu erledigen, und unterstützt uns bei den Lösungen, die wir benötigen“, fährt er fort.
Verbesserung der Datensicherheit
LENDEM nutzte auch Akamai Professional Services, um die Datensicherheit zu verbessern. Akamai lieferte LENDEM auf der Grundlage eines beratenden Ansatzes Unterstützung im Hinblick auf relevante Services, Datenredundanz, Sicherheitsprotokolle und Best Practices, um einen sicheren und einfachen Datenzugriff zu gewährleisten.
Über LENDEM Solutions
LENDEM Solutions ist ein datenzentriertes Technologieunternehmen für Entscheidungsmanagement, das seinen Kunden durch Umwandlung von Daten in fundierte Geschäftsentscheidungen unübertroffene Ergebnisse liefert. LENDEM Solutions ist spezialisiert auf individuell anpassbare Lösungen, mit denen Unternehmen auf der Basis von Big Data und maschinellem Lernen bessere und schnellere Entscheidungen in den Bereichen Betrug, Kreditrisiko und Inkasso treffen können.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.