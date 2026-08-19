Durante más de 20 años, LENDEM Solutions ha proporcionado soluciones personalizables que ayudan a las organizaciones a tomar decisiones más inteligentes y rápidas en relación con el fraude, el riesgo crediticio y los cobros mediante big data y el aprendizaje automático. Comprometida con ofrecer los mejores servicios de marketing para consumidores y gestión de fraude y riesgos, así como servicios de préstamos, esta empresa de análisis y gestión de decisiones ha creado un nicho en el sector de los servicios financieros orientados al consumidor. Cuando la empresa necesitó garantizar un acceso fiable y seguro a los datos, recurrió a Akamai.
"Puede elegir entre muchos proveedores de nube, pero si necesita un partner que le proporcione las herramientas necesarias para resolver problemas reales y le ayude a utilizarlas, elija Akamai".— Josh Lawrence, director de TI y Desarrollo de software de LENDEM
Transformación de los datos en resultados
Gestión de grandes volúmenes de datos
Gracias al aprendizaje automático, la ciencia de datos y el sofisticado modelado de datos, LENDEM permite tomar decisiones estratégicas basadas en datos que ayudan a sus clientes a mejorar la predicción de riesgos, la captación de clientes y la rentabilidad. Al igual que todas las empresas modernas que se apoyan en los datos, el mayor desafío de LENDEM es gestionar los enormes volúmenes de información que se encuentran en el centro de sus operaciones, lo que implica almacenarla y permitir un acceso seguro cuando los clientes y la base de empleados distribuidos de LENDEM lo requieran. Sabiendo que la nube era la solución perfecta, la empresa comenzó a buscar el proveedor de cloud computing adecuado.
Colaboración para alcanzar el éxito
Como explica Josh Lawrence, director de TI y Desarrollo de Software de LENDEM: "Buscamos fiabilidad y credibilidad en un proveedor de nube, no solo que nuestros servicios se mantengan en funcionamiento. Necesitamos un partner que nos ayude a obtener resultados, y Akamai ha sido capaz de hacerlo".
Según Josh, la experiencia y conocimientos y la plataforma de cloud computing de Akamai satisfacen las necesidades de la empresa: "Nunca ha habido una pregunta que Akamai no haya podido responder ni un requisito que no haya podido satisfacer". De hecho, Josh destaca el enfoque centrado en el cliente de Akamai. "No importa lo grande o pequeña que sea la empresa, Akamai se preocupa por las personas que intentan obtener resultados y nos ayuda con las soluciones que necesitamos", añade.
Reforzar la seguridad de los datos
LENDEM también ha aprovechado los servicios profesionales de Akamai para reforzar la seguridad de los datos. Mediante un enfoque consultivo, Akamai guio a LENDEM en los servicios más importantes, la redundancia de los datos, los protocolos de seguridad y las prácticas recomendadas para garantizar un acceso seguro y sencillo a la información.
Acerca de LENDEM Solutions
LENDEM Solutions es una empresa de tecnología de gestión de decisiones centrada en los datos que ofrece resultados incomparables a sus clientes mediante la transformación de los datos en decisiones empresariales sólidas. LENDEM está especializada en soluciones personalizables para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones más inteligentes y rápidas en relación con el fraude, el riesgo crediticio y los cobros mediante big data y aprendizaje automático.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.