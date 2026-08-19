LENDEM Solutions

Como explica Josh Lawrence, director de TI y Desarrollo de Software de LENDEM: "Buscamos fiabilidad y credibilidad en un proveedor de nube, no solo que nuestros servicios se mantengan en funcionamiento. Necesitamos un partner que nos ayude a obtener resultados, y Akamai ha sido capaz de hacerlo".

Según Josh, la experiencia y conocimientos y la plataforma de cloud computing de Akamai satisfacen las necesidades de la empresa: "Nunca ha habido una pregunta que Akamai no haya podido responder ni un requisito que no haya podido satisfacer". De hecho, Josh destaca el enfoque centrado en el cliente de Akamai. "No importa lo grande o pequeña que sea la empresa, Akamai se preocupa por las personas que intentan obtener resultados y nos ayuda con las soluciones que necesitamos", añade.