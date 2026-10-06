LENDEM Solutions

Como explica Josh Lawrence, diretor de desenvolvimento de TI e software da LENDEM, "procuramos confiabilidade em um provedor de nuvem. Não precisamos apenas que nossos serviços estejam ativos. Precisamos de um parceiro para nos ajudar a fazer as coisas, e a Akamai oferece isso."

De acordo com Lawrence, a plataforma de computação em nuvem e a experiência da Akamai atendem às necessidades da empresa: "Nunca houve uma pergunta que a Akamai não conseguisse responder nem uma necessidade que não pudesse atender." Na verdade, Lawrence ressalta o foco da Akamai centrado no cliente. "Não importa o tamanho da sua empresa: a Akamai se preocupa com as pessoas que estão tentando fazer as coisas e em nos ajudar com as soluções de que precisamos", ele continua.