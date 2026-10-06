Há mais de 20 anos, a LENDEM Solutions fornece soluções personalizáveis que ajudam as organizações a tomar decisões mais inteligentes e rápidas sobre fraudes, riscos de crédito e cobranças por meio de big data e aprendizado de máquina. Comprometida em oferecer aos consumidores os melhores serviços de marketing, proteção contra fraude e gerenciamento de riscos, além de serviços de empréstimo, essa empresa de análise e gerenciamento de decisões definiu um nicho no setor de finanças para consumidores. Quando a empresa precisou garantir acesso seguro e confiável aos dados, ela procurou a Akamai.
"Você pode escolher entre vários provedores de nuvem, mas se precisa de um parceiro que ofereça ferramentas e ajude você a usá-las para resolver problemas reais, escolha a Akamai."— Josh Lawrence, diretor de TI e desenvolvimento de software, LENDEM
Transformando dados em resultados
Gerenciando grandes volumes de dados
Contando com aprendizado de máquina, ciência de dados e modelagem de dados sofisticada, a LENDEM permite uma tomada de decisões estratégica baseada em dados que ajuda seus clientes a melhorar a previsão de riscos, a aquisição de clientes e a lucratividade. Como todos os negócios modernos orientados por dados, o maior desafio da LENDEM é gerenciar os enormes volumes de dados no núcleo de suas operações, o que envolve o armazenamento dos dados e a habilitação do acesso seguro quando os clientes e a base distribuída de funcionários da LENDEM precisam deles. Sabendo que a nuvem era a solução perfeita, a empresa começou a procurar o provedor de computação em nuvem certo.
Parceria rumo ao sucesso
Como explica Josh Lawrence, diretor de desenvolvimento de TI e software da LENDEM, "procuramos confiabilidade em um provedor de nuvem. Não precisamos apenas que nossos serviços estejam ativos. Precisamos de um parceiro para nos ajudar a fazer as coisas, e a Akamai oferece isso."
De acordo com Lawrence, a plataforma de computação em nuvem e a experiência da Akamai atendem às necessidades da empresa: "Nunca houve uma pergunta que a Akamai não conseguisse responder nem uma necessidade que não pudesse atender." Na verdade, Lawrence ressalta o foco da Akamai centrado no cliente. "Não importa o tamanho da sua empresa: a Akamai se preocupa com as pessoas que estão tentando fazer as coisas e em nos ajudar com as soluções de que precisamos", ele continua.
Proteção de dados
A LENDEM também aproveitou os Serviços profissionais da Akamai para fortalecer a segurança dos dados. Por meio de uma abordagem consultiva, a Akamai orientou a LENDEM sobre serviços relevantes, redundância de dados, protocolos de segurança e práticas recomendadas para garantir acesso seguro e fácil aos dados.
Sobre a LENDEM Solutions
A LENDEM Solutions é uma empresa de tecnologia de gerenciamento de decisões centrada em dados que fornece resultados incomparáveis a seus clientes, transformando dados em decisões de negócios sólidas. A LENDEM é especializada em soluções personalizáveis para ajudar as organizações a tomar decisões mais inteligentes e rápidas sobre fraudes, riscos de crédito e cobranças por meio de big data e aprendizado de máquina.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.