LENDEM社のDirector of IT and Software DevelopmentであるJosh Lawrence氏は次のように説明しています。「当社はクラウドプロバイダーに信頼性を求めています。当社に必要なのは、サービスを常に利用可能な状態にすることだけではありません。物事をやり遂げるためのパートナーが必要であり、Akamaiはそれを成し遂げてきました」

Lawrence氏によると、Akamaiのクラウドコンピューティング・プラットフォームと専門知識は企業のニーズに対応しています。「Akamaiが答えられない質問や、実現できないニーズはありませんでした」。実際に、Lawrence氏はAkamaiの顧客重視の姿勢について強調し、次のように続けました。「会社の規模の大小は関係ありません。Akamaiは、業務の遂行に努める人を支援し、当社に必要なソリューションを提供してくれます」