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LENDEMソリューション

データ重視の企業がAkamai Cloud ComputingとProfessional Servicesを利用して主要なビジネスニーズに対応

Lendem Solutionsのロゴ

所在地

テキサス州、テクサーカナ
lendem.com

業種

Financial Services

主な効果

  • 大量のデータの保存を実現
  • 安全なデータアクセスを確立
  • 新しい重要なパートナーシップを促進

ソリューション

Cloud Computing

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データから成果を生み出す

LENDEM Solutionsは20年以上にわたり、カスタマイズ可能なソリューションを提供してきました。これは、ビッグデータと機械学習によって組織が不正行為、信用リスク、債権回収に関する意思決定をよりスマートかつ迅速に行えるよう支援するものです。分析および意思決定管理を事業とする同社は、消費者向けマーケティング、不正およびリスク管理サービス、ローンサービスにおいて最高水準を提供することに尽力し、消費者金融業界において独自の地位を築いています。信頼性に優れた安全なデータアクセスを確立する必要が生じた際に同社が頼りにしたのが、Akamaiでした。

大量のデータの管理

機械学習、データサイエンス、高度なデータモデリングを活用することにより、LENDEMは、戦略的なデータに基づく意思決定を可能にし、顧客のリスク予測、顧客獲得、収益性の向上に貢献しています。データを重視する現代のあらゆる企業と同様に、LENDEMの最大の課題は、事業の中核となる膨大な量のデータを管理することです。これには、データの保存だけでなく、LENDEMの顧客や各地で働く従業員が必要とするときに安全なアクセスを可能にすることが含まれます。クラウドが最適であると考えた同社は、適切なクラウドコンピューティング・プロバイダーを探し始めました。

成功のためのパートナーシップ

LENDEM社のDirector of IT and Software DevelopmentであるJosh Lawrence氏は次のように説明しています。「当社はクラウドプロバイダーに信頼性を求めています。当社に必要なのは、サービスを常に利用可能な状態にすることだけではありません。物事をやり遂げるためのパートナーが必要であり、Akamaiはそれを成し遂げてきました」 

Lawrence氏によると、Akamaiのクラウドコンピューティング・プラットフォームと専門知識は企業のニーズに対応しています。「Akamaiが答えられない質問や、実現できないニーズはありませんでした」。実際に、Lawrence氏はAkamaiの顧客重視の姿勢について強調し、次のように続けました。「会社の規模の大小は関係ありません。Akamaiは、業務の遂行に努める人を支援し、当社に必要なソリューションを提供してくれます」

データセキュリティの強化

また、LENDEMはAkamai Professional Servicesを活用してデータセキュリティを強化しました。コンサルティングのアプローチを通じて、AkamaiはLENDEMに対し、関連サービス、データの冗長性、セキュリティプロトコル、およびセキュリティを確保しながら簡単にデータにアクセスできるベストプラクティスを指導しました。

LENDEM Solutionsについて

LENDEM Solutionsは、データ重視の意思決定管理テクノロジー企業であり、データを健全なビジネス上の意思決定に変換することで、比類のない成果をクライアントに提供します。LENDEMは、カスタマイズ可能なソリューションを専門としています。これは、ビッグデータと機械学習によって組織が不正行為、信用リスク、債権回収に関する意思決定をよりスマートかつ迅速に行えるよう支援するものです。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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