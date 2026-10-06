LENDEM Solutions

Come spiega Josh Lawrence, direttore del reparto IT & Software Development di LENDEM, "in un provider di servizi cloud cerchiamo innanzitutto l'affidabilità e l'attendibilità. Non vogliamo semplicemente che i nostri servizi siano sempre operativi, ma abbiamo bisogno di un partner che ci aiuti nelle nostre attività, come Akamai ha dimostrato di saper fare".

Secondo Lawrence, la piattaforma di cloud computing di Akamai e le sue competenze soddisfano le esigenze della propria azienda: "Non ci sono state domande a cui Akamai non ha saputo rispondere o esigenze che non è riuscita a soddisfare". Infatti, Lawrence sottolinea la focalizzazione di Akamai sul cliente. "Non importa quanto piccola o grande sia un'azienda: Akamai si prende cura delle persone che vi lavorano per realizzare gli obiettivi prefissati e ci aiuta a trovare le soluzioni di cui abbiamo bisogno", continua.