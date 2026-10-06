Da oltre 20 anni, LENDEM Solutions fornisce soluzioni personalizzabili che aiutano le organizzazioni a prendere decisioni più intelligenti e rapide in merito a frodi, rischio di credito e raccolta di dati tramite i big data e l'apprendimento automatico. Nell'intento di offrire il miglior livello disponibile di servizi per la gestione dei rischi e delle frodi e per il marketing di prodotti di consumo, questa azienda che si occupa di gestione dei processi decisionali e di analisi si è ritagliata un posto di nicchia nel settore finanziario dei prodotti di consumo. Quando l'azienda aveva bisogno di garantire un accesso ai dati affidabile e sicuro, si è rivolta ad Akamai.
Puoi scegliere tra molti provider di servizi cloud, tuttavia, se ti serve un partner in grado di fornire sia l'assistenza che gli strumenti necessari per risolvere i problemi reali, affidati ad Akamai.- Josh Lawrence, direttore del reparto IT & Software Development, LENDEM
Trasformare i dati in risultati
Gestire grandi volumi di dati
Affidandosi all'apprendimento automatico, al data science e ad un'avanzata modellazione dei dati, LENDEM favorisce un processo decisionale strategico basato sui dati che aiuta i suoi clienti a migliorare la previsione dei rischi, l'acquisizione dei clienti e la redditività. Analogamente ad ogni azienda data-driven moderna, la maggiore sfida di LENDEM è quella di gestire gli enormi volumi di dati al centro delle sue attività aziendali, che riguardano l'archiviazione e l'accesso sicuro dei dati per dipendenti e clienti di LENDEM quando è necessario. Ritenendo il cloud la soluzione ideale, l'azienda ha iniziato a cercare il provider di servizi di cloud computing più appropriato.
Come collaborare per il successo
Come spiega Josh Lawrence, direttore del reparto IT & Software Development di LENDEM, "in un provider di servizi cloud cerchiamo innanzitutto l'affidabilità e l'attendibilità. Non vogliamo semplicemente che i nostri servizi siano sempre operativi, ma abbiamo bisogno di un partner che ci aiuti nelle nostre attività, come Akamai ha dimostrato di saper fare".
Secondo Lawrence, la piattaforma di cloud computing di Akamai e le sue competenze soddisfano le esigenze della propria azienda: "Non ci sono state domande a cui Akamai non ha saputo rispondere o esigenze che non è riuscita a soddisfare". Infatti, Lawrence sottolinea la focalizzazione di Akamai sul cliente. "Non importa quanto piccola o grande sia un'azienda: Akamai si prende cura delle persone che vi lavorano per realizzare gli obiettivi prefissati e ci aiuta a trovare le soluzioni di cui abbiamo bisogno", continua.
Supportare la sicurezza dei dati
LENDEM ha utilizzato anche i servizi professionali Akamai per rafforzare la sicurezza dei suoi dati. Tramite un approccio basato sulla consulenza, Akamai ha suggerito a LENDEM i servizi rilevanti, l'utilizzo della ridondanza dei dati, i protocolli di sicurezza e le best practice di cui l'azienda aveva bisogno per garantire un accesso ai dati semplice e sicuro.
Informazioni su LENDEM Solutions
LENDEM Solutions è una società tecnologica che si occupa di gestione dei processi decisionali incentrati sui dati, offrendo ai suoi clienti risultati impareggiabili mediante la trasformazione dei dati in decisioni aziendali oculate. LENDEM è un'azienda specializzata in soluzioni personalizzabili che aiutano le organizzazioni a prendere decisioni più intelligenti e rapide in merito a frodi, rischio di credito e raccolta di dati tramite i big data e l'apprendimento automatico.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.