LENDEM Solutions

LENDEM 的 IT 和软件开发总监 Josh Lawrence 解释道：“在寻找云提供商时，我们看重的是提供商的可靠性和信誉。我们需要的不单单是维持服务的正常运行，而是需要一个能帮助我们处理其中所涉各种事务的合作伙伴，Akamai 恰是不二之选。”

Lawrence 表示，Akamai 的云计算平台和专业知识足以满足公司的需求：“Akamai 不仅解答了我们的所有问题，而且满足了我们的所有需求。”实际上，Lawrence 强调了 Akamai 以客户为中心的理念。“无论公司大小如何，Akamai 都会帮助公司人员解决各种问题务并提供所需的解决方案，”他继续说道。