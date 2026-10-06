20 多年来，LENDEM Solutions 为众多企业提供定制化解决方案，帮助他们利用大数据和机器学习，快速作出针对欺诈、信用风险和收账的更明智决策。这家分析和决策管理公司致力于提供一流的消费者营销、欺诈和风险管理服务以及贷款服务，在消费者信贷业中占据一席之地。为了确保数据访问安全可靠，该公司选择了 Akamai。
“云服务提供商的选择很多，但如果你需要的是一个既能提供工具、又能协助你运用工具解决实际问题的合作伙伴，选择 Akamai 准没错。”LENDEM IT 和软件开发总监 Josh Lawrence
将数据转化为成果
管理大量数据
LENDEM 利用机器学习、数据科学和先进的数据建模，实现数据驱动型决策，帮助客户改善风险预测、客户获取和盈利能力。与每个数据驱动型现代企业一样，LENDEM 面临的最大挑战是管理运营核心中的海量数据，涉及到存储数据，以及在 LENDEM 的客户和各地办公的员工需要安全访问时为其保驾护航。确定云计算正是最适合的解决方案后，该公司开始寻找理想的云计算提供商。
合作共赢
LENDEM 的 IT 和软件开发总监 Josh Lawrence 解释道：“在寻找云提供商时，我们看重的是提供商的可靠性和信誉。我们需要的不单单是维持服务的正常运行，而是需要一个能帮助我们处理其中所涉各种事务的合作伙伴，Akamai 恰是不二之选。”
Lawrence 表示，Akamai 的云计算平台和专业知识足以满足公司的需求：“Akamai 不仅解答了我们的所有问题，而且满足了我们的所有需求。”实际上，Lawrence 强调了 Akamai 以客户为中心的理念。“无论公司大小如何，Akamai 都会帮助公司人员解决各种问题务并提供所需的解决方案，”他继续说道。
全面强化数据安全
此外，LENDEM 还利用了 Akamai 的专业服务来增强数据安全性。Akamai 通过顾问式方法，在相关服务、数据冗余、安全协议和最佳做法方面为 LENDEM 提供指导，以确保数据访问更安全、更简单。
关于 LENDEM Solutions
LENDEM Solutions 是一家以数据为中心的决策管理技术公司，通过利用数据得出可行业务决策，为客户带来无可匹敌的成果。LENDEM 专门为企业提供定制化解决方案，帮助他们利用大数据和机器学习，快速作出针对欺诈、信用风险和收账的更明智决策。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，使企业能够构建并扩展下一代 AI 应用程序，同时提供全方位的多层安全防护，保护企业免受不断演变的网络威胁如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者关注我们的微信公众号「Akamai阿卡迈」。