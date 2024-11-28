Su división sanitaria es uno de los grandes pilares de MTI, con más de 550 000 asegurados que acceden a sus datos personales de salud a través de sus smartphones. Para mantenerse al día con el rápido ritmo de los cambios tecnológicos, MTI utiliza innovadores servicios de nube, API y otras herramientas. Siempre en busca de la tecnología más vanguardista, su objetivo era mejorar aún más sus capacidades con Akamai Cloud.

"Nuestros servicios web y nuestra infraestructura de autenticación interna exigen muchos recursos; y eso implica también muchos costes de nube", explica Norio Akama, director de SRE de la división de atención sanitaria de MTI. "Con el edge computing reducimos costes y optimizamos el rendimiento".