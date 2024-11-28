MTI Ltd. está revolucionando el día a día en Japón con unos servicios móviles que hacen las cosas más fáciles y amenas, y que abarcan desde la atención sanitaria y la tecnología financiera hasta la música, los libros electrónicos y el entretenimiento. La compañía lleva ya siete años protegiéndose de las amenazas de ciberseguridad con el firewall de aplicaciones web (WAF) de Akamai y más recientemente recurrió también a la empresa para aplicar sus servicios de cloud computing en su división sanitaria.
"Los servicios de cloud computing de Akamai ofrecen una ventaja considerable sobre otros de los principales proveedores de nube en lo que respecta a los costes de salida. Además, la compatibilidad con Kubernetes Engine facilita la migración fluida de aplicaciones contenedorizadas".— Norio Akama, director de SRE de la división de atención sanitaria de MTI
Servicios móviles que cambian la vida
Atención sanitaria en dispositivos móviles
Su división sanitaria es uno de los grandes pilares de MTI, con más de 550 000 asegurados que acceden a sus datos personales de salud a través de sus smartphones. Para mantenerse al día con el rápido ritmo de los cambios tecnológicos, MTI utiliza innovadores servicios de nube, API y otras herramientas. Siempre en busca de la tecnología más vanguardista, su objetivo era mejorar aún más sus capacidades con Akamai Cloud.
"Nuestros servicios web y nuestra infraestructura de autenticación interna exigen muchos recursos; y eso implica también muchos costes de nube", explica Norio Akama, director de SRE de la división de atención sanitaria de MTI. "Con el edge computing reducimos costes y optimizamos el rendimiento".
Configuración rápida, sencilla y rentable
Para aprovechar los servicios de cloud computing de Akamai, MTI utilizó Terraform y Linode Kubernetes Engine en la migración de su entorno de ejecución desde el servicio de cloud computing de otra empresa. "Los primeros pasos fueron increíblemente sencillos y rentables. Un ingeniero de servidores puede hacerlo todo en un día", destaca Akama.
Además, para mantener un rendimiento excepcional en su servicio web, MTI ejecuta pruebas de carga con cada versión. Es decir, su entorno de ejecución está configurado para iniciar las pruebas automáticamente y apagarse al terminar. En palabras de Akama: "Es algo esencial para optimizar los flujos de los lanzamientos y reducir los costes".
Reducción de costes en casi un 50 %
MTI ha utilizado aplicaciones contenedorizadas para sustituir su función de extracción, transformación y carga (ETL) de datos, que obtiene la información de bases de datos empresariales para, a continuación, realizar análisis de big data. Con unos volúmenes de datos al alza, también aumentaron los costes. Sin embargo, el innovador enfoque de Akamai en relación con los costes de salida supuso un cambio radical.
"Los proveedores de nube suelen cobrar por el tráfico saliente. Gracias a los servicios de cloud computing de Akamai, hemos reducido nuestros costes de ETL en casi un 50 %", explica Akama.
Mejora flexible de las operaciones
La aplicación de MTI Maternal and Child Health Record proporciona servicios de generación de informes de WAF para los gobiernos locales. Antes, se tardaban horas en agregar los datos de WAF. Ahora, el personal de SRE de MTI puede visualizarlos al instante en su heterogéneo entorno de nube. "La implementación de TrafficPeak en Akamai Cloud fue sencilla y económica, y nos ahorró mucho tiempo", explica Akama.
Akama resume así la experiencia de MTI con los servicios de cloud computing de Akamai: "La flexibilidad de Akamai no tiene rival entre la competencia. Lograr este nivel de eficiencia con otras plataformas habría sido costoso y laborioso".
Acerca de MTI
En MTI Group creemos en una sociedad más libre y autónoma, y por eso desarrollamos unos servicios básicos que resultan esenciales en todo momento y los adaptamos a los cambios constantes a nivel global. Nuestra visión se basa en lograr que el mundo avance. Queremos acompañar a nuestros clientes en el día a día y contribuir a la construcción de una sociedad mejor para en el futuro con unos servicios que hagan su vida más cómoda y plena.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.