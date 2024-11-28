MTI Ltd. révolutionne la vie quotidienne au Japon grâce à des services mobiles qui rendent les choses plus faciles et plus agréables, de la santé à la technologie financière en passant par la musique, les livres numériques et les divertissements. Après avoir réussi à repousser les menaces de cybersécurité pendant sept ans grâce au pare-feu d'application Web (WAF) d'Akamai, la division santé de MTI s'est tournée vers les services de Cloud Computing d'Akamai pour répondre à toute une série de besoins.
« Les services de Cloud Computing d'Akamai offrent un sérieux avantage par rapport aux autres grands fournisseurs de services cloud en ce qui concerne les coûts de sortie. De plus, la prise en charge de Kubernetes Engine facilite la migration fluide des applications conteneurisées. »— Norio Akama, Responsable SRE pour le secteur des soins de santé de MTI
Transformer des vies grâce aux services mobiles
Des soins de santé en déplacement
L'une des principales activités de MTI est son unité de soins de santé, au service de 550 000 abonnés qui accèdent à leurs données de santé personnelles via leurs smartphones. Pour suivre le rythme rapide de l'évolution technologique, MTI utilise des services cloud, des API et des outils innovants de pointe. Toujours à l'affût des dernières technologies, l'entreprise a souhaité explorer la manière dont Akamai Cloud pouvait encore améliorer ses capacités.
« Nos services Web et notre infrastructure d'authentification interne demandent beaucoup de ressources, ce qui entraîne des coûts élevés pour le cloud », explique Norio Akama, responsable SRE pour le secteur des soins de santé de MTI. « En nous appuyant sur l'Edge Computing, nous pouvons non seulement réduire les coûts, mais aussi optimiser les performances. »
Installation rapide, facile et rentable
Pour profiter des services de Cloud Computing d'Akamai, MTI a utilisé Terraform et Linode Kubernetes Engine pour migrer son environnement d'exécution depuis le service de Cloud Computing d'une autre entreprise. « Le démarrage a été incroyablement simple, convivial et rentable. Un ingénieur côté serveur peut le faire en une journée », a déclaré M. Akama.
Afin de maintenir les performances de ses services Web au plus haut niveau, MTI effectue des tests de charge à chaque nouvelle version. L'entreprise a configuré son environnement d'exécution de manière à ce que les tests soient lancés automatiquement et arrêtés une fois terminés. Comme l'explique M. Akama : « Cela nous a permis de rationaliser notre processus de mise en production tout en réduisant les coûts ».
Réduction des coûts de près de 50 %
MTI a utilisé des applications conteneurisées pour remplacer sa fonction ETL (Extraction, Transformation et Charge), qui extrait les données des bases de données de l'entreprise pour l'analyse des Big Data. L'augmentation des volumes de données s'est accompagnée d'une augmentation des dépenses. Mais l'approche innovante d'Akamai en matière de coûts de sortie a changé la donne.
« Les fournisseurs de services cloud facturent généralement le trafic sortant. Grâce aux services de Cloud Computing d'Akamai, nous avons réduit nos coûts ETL de près de 50 % », a expliqué M. Akama.
Améliorer les opérations avec souplesse
L'application Maternal and Child Health Record de MTI fournit des services de reporting WAF aux gouvernements locaux. Auparavant, l'agrégation des données WAF prenait des heures. Désormais, l'équipe SRE de MTI peut les visualiser instantanément dans son environnement cloud hétérogène. « La mise en œuvre de TrafficPeak sur Akamai Cloud a été facile et peu coûteuse, et nous a fait gagner beaucoup de temps », a expliqué M. Akama.
En réfléchissant à l'expérience de MTI avec les services de Cloud Computing d'Akamai, M. Akama résume la situation ainsi : « La flexibilité d'Akamai est inégalée par les services concurrents. Atteindre ce niveau d'efficacité avec d'autres plateformes aurait été coûteux et chronophage. »
À propos de MTI
Pour créer une société dans laquelle nos clients peuvent être plus libres et vivre comme ils l'entendent, le groupe MTI considère qu'il est important de développer des services qui sont nécessaires à chaque instant, car le monde évolue jour après jour, et de fournir ces services dans le monde entier. Notre vision est de « Faire avancer le monde ». En tant que partenaire accompagnant nos clients dans leur vie quotidienne, nous nous efforcerons de construire une société meilleure à l'avenir en fournissant des services qui rendent la vie plus agréable et plus pratique.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.