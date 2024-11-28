L'une des principales activités de MTI est son unité de soins de santé, au service de 550 000 abonnés qui accèdent à leurs données de santé personnelles via leurs smartphones. Pour suivre le rythme rapide de l'évolution technologique, MTI utilise des services cloud, des API et des outils innovants de pointe. Toujours à l'affût des dernières technologies, l'entreprise a souhaité explorer la manière dont Akamai Cloud pouvait encore améliorer ses capacités.

« Nos services Web et notre infrastructure d'authentification interne demandent beaucoup de ressources, ce qui entraîne des coûts élevés pour le cloud », explique Norio Akama, responsable SRE pour le secteur des soins de santé de MTI. « En nous appuyant sur l'Edge Computing, nous pouvons non seulement réduire les coûts, mais aussi optimiser les performances. »