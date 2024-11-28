MTI Ltd. revolutioniert das tägliche Leben der japanischen Bevölkerung durch mobile Services, die den Alltag einfacher und angenehmer machen – vom Gesundheitswesen über Fintech bis hin zu Musik, E-Books und Unterhaltung. Nachdem das Unternehmen bereits sieben Jahre lang erfolgreich die Web Application Firewall (WAF) von Akamai zur Abwehr von Cybersicherheitsbedrohungen genutzt hatte, entschied sich die Healthcare-Abteilung von MTI aufgrund mehrerer spezieller Anforderungen für die Cloud-Computing-Dienste von Akamai.
„Wenn es um Kosten für ausgehenden Traffic geht, bieten die Cloud‑Computing-Services von Akamai einen erheblichen Vorteil gegenüber anderen großen Cloudanbietern. Außerdem erleichtert die Kubernetes Engine die nahtlose Migration containerisierter Anwendungen.“– Norio Akama, SRE Manager, Geschäftsbereich Healthcare, MTI
Mit mobilen Diensten Leben verändern
Für ein besseres Gesundheitswesen, auch unterwegs
Mit 550.000 Kunden, die über ihr Smartphone auf persönliche Gesundheitsdaten zugreifen, ist das Gesundheitswesen einer der wichtigsten Geschäftsbereiche von MTI. MTI hält mit dem rasanten technologischen Wandel Schritt und setzt modernste Cloud-Dienste, APIs sowie innovative Tools ein. Da das Unternehmen immer auf der Suche nach der neuesten Technologie ist, wollte es herausfinden, inwiefern die Akamai Cloud zu einer Optimierung seiner Funktionen beitragen könnte.
„Unsere Web-Dienste und die interne Authentifizierungsinfrastruktur erfordern eine Menge Ressourcen, was zu hohen Cloudkosten führt“, erklärt Norio Akama, SRE Manager, Geschäftsbereich Healthcare von MTI. „Durch die Nutzung von Edge Computing können wir nicht nur Kosten senken, sondern auch die Performance optimieren.“
Schnelle, einfache und kostengünstige Einrichtung
Um von den Cloud-Computing-Diensten von Akamai profitieren zu können und die Ausführungsumgebung vom Cloud-Computing-Dienst eines anderen Unternehmens in die Lösung von Akamai zu migrieren, nutzte MTI Terraform sowie die Linode Kubernetes Engine. „Die Einrichtung war unglaublich einfach, nutzerfreundlich und kostengünstig. Ein serverseitiger Techniker kann das innerhalb eines Tages erledigen“, so Akama.
MTI führt bei jeder Veröffentlichung Belastungstests durch, um die erstklassige Web-Dienst-Performance aufrechtzuerhalten. Die Ausführungsumgebung wurde so eingerichtet, dass Tests automatisch gestartet und nach Abschluss beendet werden. Akama sagte: „Auf diese Weise konnten wir unseren Veröffentlichungsprozess optimieren und gleichzeitig die Kosten senken.“
Senkung der Kosten um fast 50 %
MTI nutzte containerisierte Anwendungen, um seine ETL-Funktion (Extrahieren, Transformieren und Laden) für Daten zu ersetzen, mit der Daten für Big-Data-Analysen aus Geschäftsdatenbanken abgerufen werden. Mit dem Anstieg des Datenvolumens stiegen auch die Kosten. Der innovative Ansatz von Akamai bezüglich der Übertragungskosten konnte dem jedoch entgegenwirken.
„Normalerweise berechnen Cloudanbieter Gebühren für ausgehenden Traffic. Dank der Cloud-Computing-Dienste von Akamai konnten wir unsere ETL-Kosten um fast 50 % senken“, so Akama.
Flexible Verbesserung der Betriebsabläufe
Mithilfe der Lösung von MTI für Gesundheitsakten von Müttern und Kindern können lokale Behörden WAF-Berichtsdienste nutzen. Früher dauerte es Stunden, bis WAF-Daten aggregiert waren. Die SRE-Mitarbeiter von MTI können diese nun in ihrer heterogenen Cloudumgebung sofort visualisieren. „TrafficPeak in der Akamai Cloud war einfach und kostengünstig zu implementieren und hat uns viel Zeit gespart“, erklärt Akama.
Die Erfahrungen von MTI mit den Cloud-Computing-Services von Akamai fasst Akama wie folgt zusammen: „Mit der Flexibilität von Akamai kann die Konkurrenz nicht mithalten. Der Versuch, dieses Effizienzniveau mit anderen Plattformen zu erreichen, wäre kostspielig und zeitaufwändig geworden.“
Über MTI
Um eine Gesellschaft zu schaffen, in der unsere Kunden freier sein und nach ihren Vorstellungen leben können, will die MTI Group essenzielle Dienste entwickeln und weltweit bereitstellen, die immer und überall gebraucht werden – schließlich verändert sich die Welt von Tag zu Tag. Unsere Vision ist es, die Welt einen Schritt nach vorn zu bringen. Als Partner, der unsere Kunden im Alltag unterstützt, arbeiten wir daran, eine bessere Gesellschaft für die Zukunft aufzubauen. Zu diesem Zweck bieten wir Dienstleistungen an, die das Leben bereichern und bequemer machen.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.