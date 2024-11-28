Mit 550.000 Kunden, die über ihr Smartphone auf persönliche Gesundheitsdaten zugreifen, ist das Gesundheitswesen einer der wichtigsten Geschäftsbereiche von MTI. MTI hält mit dem rasanten technologischen Wandel Schritt und setzt modernste Cloud-Dienste, APIs sowie innovative Tools ein. Da das Unternehmen immer auf der Suche nach der neuesten Technologie ist, wollte es herausfinden, inwiefern die Akamai Cloud zu einer Optimierung seiner Funktionen beitragen könnte.

„Unsere Web-Dienste und die interne Authentifizierungsinfrastruktur erfordern eine Menge Ressourcen, was zu hohen Cloudkosten führt“, erklärt Norio Akama, SRE Manager, Geschäftsbereich Healthcare von MTI. „Durch die Nutzung von Edge Computing können wir nicht nur Kosten senken, sondern auch die Performance optimieren.“