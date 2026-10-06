Ateme의 비디오 압축 및 전송 솔루션은 방송사, 서비스 공급업체, 스트리밍 플랫폼이 우수한 경험으로 시청자의 마음을 사로잡을 수 있도록 지원합니다. 특히 소비자 직접 스트리밍 공급업체를 비롯한 고객들은 지연 시간이 가장 짧은 스트리밍 서비스를 찾고 있습니다.

Akamai의 파트너인 Ateme은 Akamai와 Ateme 고객에게 엔드투엔드 고품질 비디오 전송 솔루션과 디지털 혁신에 대한 폭넓은 선택권을 제공합니다. 기업은 전체 스트리밍 서비스를 Akamai Cloud에서 실행되는 Ateme 소프트웨어가 처리하고 Akamai의 CDN을 통해 전송하므로 안심할 수 있습니다. Ateme은 유연한 배포 옵션을 제공해 고객이 직접 관리하거나, 고객을 대신해 Ateme이 인프라를 관리할 수 있는 옵션을 제공합니다.

Ateme의 최고 전략 책임자인 레미 보두앙(Rémi Beaudouin)은 "이번 파트너십은 고객이 전 세계 시청자에게 최고 품질의 비디오 콘텐츠를 전송할 수 있도록 지원하겠다는 Ateme의 약속을 강조합니다. 기업은 이그레스 비용을 낮추고 여러 벤더사를 관리할 필요가 없는 간단하면서도 확장 가능한 이 서비스를 통해 원하는 대로 성장할 수 있습니다."라고 설명했습니다.