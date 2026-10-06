1991년에 설립된 Ateme은 비디오 압축 및 전송 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, 티어 1 콘텐츠 공급업체, 서비스 공급업체, 스트리밍 플랫폼이 시청자 수와 구독자 수를 늘릴 수 있도록 지원합니다. 1000개 이상의 기업이 Ateme 솔루션을 활용해 모든 네트워크와 모든 화면에서 고품질 비디오 경험을 제공하고 있습니다. Ateme은 고객에게 더 많은 가치를 제공하기 위해 클라우드 컴퓨팅, 보안, 콘텐츠 전송을 위한 세계에서 가장 분산된 플랫폼인 Akamai Cloud에서 솔루션을 실행하기로 결정했습니다.
"이제 유료 TV 사업자와 콘텐츠 공급업체는 고품질 비디오로 시청자의 마음을 사로잡고 Akamai Cloud에서 확장할 수 있습니다."— 레미 보두앙(Rémi Beaudouin), Ateme, 최고 전략 책임자
더 많은 시청자 참여 유도
전 세계 최고 품질의 비디오 보장
Ateme의 비디오 압축 및 전송 솔루션은 방송사, 서비스 공급업체, 스트리밍 플랫폼이 우수한 경험으로 시청자의 마음을 사로잡을 수 있도록 지원합니다. 특히 소비자 직접 스트리밍 공급업체를 비롯한 고객들은 지연 시간이 가장 짧은 스트리밍 서비스를 찾고 있습니다.
Akamai의 파트너인 Ateme은 Akamai와 Ateme 고객에게 엔드투엔드 고품질 비디오 전송 솔루션과 디지털 혁신에 대한 폭넓은 선택권을 제공합니다. 기업은 전체 스트리밍 서비스를 Akamai Cloud에서 실행되는 Ateme 소프트웨어가 처리하고 Akamai의 CDN을 통해 전송하므로 안심할 수 있습니다. Ateme은 유연한 배포 옵션을 제공해 고객이 직접 관리하거나, 고객을 대신해 Ateme이 인프라를 관리할 수 있는 옵션을 제공합니다.
Ateme의 최고 전략 책임자인 레미 보두앙(Rémi Beaudouin)은 "이번 파트너십은 고객이 전 세계 시청자에게 최고 품질의 비디오 콘텐츠를 전송할 수 있도록 지원하겠다는 Ateme의 약속을 강조합니다. 기업은 이그레스 비용을 낮추고 여러 벤더사를 관리할 필요가 없는 간단하면서도 확장 가능한 이 서비스를 통해 원하는 대로 성장할 수 있습니다."라고 설명했습니다.
지연 시간 단축 및 처리량 향상
Akamai Cloud에서 실행되는 Ateme의 고품질 비디오 전송 솔루션을 통해 기업은 짧은 지연 시간과 향상된 처리량이라는 두 가지 장점을 누릴 수 있습니다. 또한 Ateme의 압축 효율성과 Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스의 경쟁력 있는 데이터 전송 속도가 결합되어 대역폭 및 스토리지 요구사항을 줄이고 궁극적으로 고객의 비용을 절감할 수 있습니다. 보두앙은 "Akamai와의 파트너십을 통해 Ateme은 기업이 디지털 운영을 개선하고, 콘텐츠에서 수익을 창출하고, 현재와 미래의 글로벌 시청자 참여를 유도할 수 있도록 지원합니다."라고 결론을 내렸습니다.
Ameme 소개
Ateme은 비디오 압축 및 전송 솔루션 분야의 글로벌 리더로서 티어 1 콘텐츠 공급업체, 서비스 공급업체, 스트리밍 플랫폼이 시청자의 몰입도를 높이고 고객 손실을 줄일 수 있도록 지원합니다. 비디오 업계에서 독보적인 R&D 태스크포스를 활용하는 Ateme의 솔루션은 지속 가능한 TV 서비스를 지원하고, 최종 사용자의 경험 품질을 개선하고, TV/VOD 서비스의 총 소유 비용을 최적화하고, 개인화, 광고 삽입을 기반으로 새로운 매출원을 창출합니다. Ateme은 기술적 민첩성을 제공하는 것 외에도 고객과 협력해 고객의 재정적 우선순위에 맞는 유연한 비즈니스 모델을 제공합니다. 자세한 내용은 ateme.com에서 확인하세요.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.