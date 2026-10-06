Fondata nel 1991, Ateme è un'azienda globale che offre soluzioni di compressione e delivery di video, aiutando i fornitori di contenuti di primo livello, i provider di servizi e le piattaforme di streaming a incrementare il numero dei loro spettatori e abbonati. Più di 1.000 aziende usufruiscono delle soluzioni di Ateme per fornire experience video di alta qualità su qualsiasi rete e schermo. Per offrire ancora più valore ai suoi clienti, Ateme ha scelto di eseguire le sue soluzioni sull'Akamai Cloud, la piattaforma più distribuita al mondo per il cloud computing, la sicurezza e la delivery dei contenuti.
"Gli operatori delle Pay TV e i provider di contenuti ora possono coinvolgere i loro utenti con video di alta qualità e scalarli sull'Akamai Cloud".- Rémi Beaudouin, Chief Strategy Officer, Ateme
Un maggior coinvolgimento degli utenti
Garantire video della massima qualità in tutto il mondo
Le soluzioni di compressione e delivery di video di Ateme consentono ad emittenti, provider di servizi e piattaforme di streaming di coinvolgere i loro utenti con experience di livello superiore. I suoi clienti, in particolar modo i provider di servizi di streaming DTC (Direct-To-Consumer), desiderano offrire servizi di streaming con la minima latenza.
In qualità di partner Akamai, Ateme offre ai clienti di Akamai e Ateme soluzioni di delivery di video di alta qualità end-to-end e migliori opzioni nel loro processo di trasformazione digitale. Le aziende possono stare tranquille nella certezza di sapere che tutti i loro servizi di streaming sono abilmente gestiti dal software di Ateme eseguito sull'Akamai Cloud e distribuito sulla CDN di Akamai. Ateme fornisce opzioni di implementazione flessibili, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere di gestire autonomamente l'infrastruttura o di affidarne la gestione ad Ateme.
"Questa partnership sottolinea il nostro impegno volto a garantire ai clienti la possibilità di fornire contenuti video della massima qualità agli utenti in tutto il mondo. Le aziende possono espandersi in base alle loro esigenze con questa soluzione semplice, ma scalabile, che offre costi di uscita ridotti ed evita di dover gestire più vendor", ha spiegato Rémi Beaudouin, Chief Strategy Officer per Ateme.
Latenza ridotta e migliori velocità di throughput
Ateme offre soluzioni di delivery di video di alta qualità eseguite sull'Akamai Cloud, che consentono alle aziende di trarre vantaggio dalla latenza ridotta e da migliori velocità di throughput. Inoltre, l'efficienza della compressione di Ateme, insieme con le competitive velocità di trasferimento dei dati dei servizi di cloud computing di Akamai, richiede una larghezza di banda e capacità di storage ridotte, oltre a tradursi in costi inferiori per i clienti. Come ha concluso Beaudouin, "grazie alla nostra partnership con Akamai, possiamo consentire alle aziende di trasformare meglio le loro operazioni digitali, monetizzare i loro contenuti e coinvolgere gli utenti in tutto il mondo ora e in futuro.
Informazioni su Ateme
Ateme è un'azienda leader in tutto il mondo, che offre soluzioni di compressione e delivery di video, aiutando i fornitori di contenuti di primo livello, i provider di servizi e le piattaforme di streaming ad incrementare l'engagement e a ridurre il tasso di abbandono dei loro spettatori. Sfruttando una task force di ricerca e sviluppo unica nel settore dei video, le soluzioni di Ateme promuovono servizi TV sostenibili, migliorano la qualità dell'experience degli utenti finali, ottimizzano il costo totale di proprietà dei servizi TV/VOD e generano nuovi flussi di entrate basati sulla personalizzazione e sugli annunci pubblicitari. Oltre ad offrire agilità tecnologica, Ateme collabora con i propri clienti per offrire modelli aziendali flessibili che corrispondono alle loro priorità finanziarie. Altre informazioni sono disponibili all'indirizzo ateme.com.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.