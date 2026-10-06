Ateme è un'azienda leader in tutto il mondo, che offre soluzioni di compressione e delivery di video, aiutando i fornitori di contenuti di primo livello, i provider di servizi e le piattaforme di streaming ad incrementare l'engagement e a ridurre il tasso di abbandono dei loro spettatori. Sfruttando una task force di ricerca e sviluppo unica nel settore dei video, le soluzioni di Ateme promuovono servizi TV sostenibili, migliorano la qualità dell'experience degli utenti finali, ottimizzano il costo totale di proprietà dei servizi TV/VOD e generano nuovi flussi di entrate basati sulla personalizzazione e sugli annunci pubblicitari. Oltre ad offrire agilità tecnologica, Ateme collabora con i propri clienti per offrire modelli aziendali flessibili che corrispondono alle loro priorità finanziarie. Altre informazioni sono disponibili all'indirizzo ateme.com.