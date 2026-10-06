Fundada en 1991, Ateme es un proveedor global de soluciones de compresión y distribución de vídeo que ayudan a los proveedores de contenido, proveedores de servicios y plataformas de streaming de primer nivel a aumentar su audiencia y el número de suscriptores. Más de 1000 empresas aprovechan las soluciones de Ateme para ofrecer experiencias de vídeo de alta calidad en cualquier red o pantalla. Para aportar aún más valor a los clientes, Ateme decidió ofrecer sus soluciones a través de Akamai Cloud, la plataforma de cloud computing, seguridad y entrega de contenido más distribuida del mundo.
"Los operadores de TV de pago y los proveedores de contenido ahora pueden cautivar a sus audiencias con video de alta calidad y escalarlo a través de Akamai Cloud."Rémi Beaudouin, director de estrategia de Ateme
Atracción de un público más comprometido
Garantía de la máxima calidad de vídeo en todo el mundo
Las soluciones de compresión y distribución de vídeo de Ateme permiten a las emisoras, los proveedores de servicios y las plataformas de streaming cautivar a su público con experiencias de nivel superior. Sus clientes, especialmente los proveedores de streaming directo al consumidor, buscan un servicio de streaming con la latencia más baja posible.
Como partner de Akamai, Ateme ofrece tanto a sus clientes como a los de Akamai soluciones integrales de distribución de vídeo de alta calidad y mejores opciones en su proceso de transformación digital. Las empresas pueden estar seguras de que todo el servicio de streaming se gestiona de forma competente mediante el software Ateme que se ejecuta en Akamai Cloud y se distribuye en la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai. Ateme ofrece opciones de implementación flexibles, lo que permite a los clientes elegir si prefieren gestionar la infraestructura por sí mismos o si desean que Ateme la gestione por ellos.
"Esta colaboración pone de relieve nuestro compromiso de garantizar a los clientes la posibilidad de ofrecer contenido de vídeo de la más alta calidad a un público global. Las empresas pueden crecer a su ritmo con esta oferta sencilla pero escalable, con costes de salida más bajos y sin necesidad de gestionar varios proveedores", explica Rémi Beaudouin, director de Estrategia de Ateme.
Menor latencia y mejor rendimiento
Con la solución de distribución de vídeo de alta calidad de Ateme que se ejecuta en Akamai Cloud, las empresas se benefician tanto de una latencia baja como de un mejor rendimiento. Además, la eficiencia de la compresión de Ateme, combinada con las competitivas velocidades de transferencia de datos de los servicios de cloud computing de Akamai, se traduce en una reducción de los requisitos de ancho de banda y almacenamiento y, en última instancia, en menores costes para los clientes. Beaudouin concluye: "Al asociarnos con Akamai, permitimos a las empresas transformar mejor sus operaciones digitales, monetizar sus contenidos y atraer al público global tanto ahora como en el futuro".
Acerca de Ateme
Ateme es líder mundial en soluciones de compresión y distribución de vídeo que ayudan a los proveedores de contenido, proveedores de servicios y plataformas de streaming de primer nivel a impulsar el interés de los espectadores y reducir los índices de abandono. Con un equipo de I+D único en el sector del vídeo, las soluciones de Ateme ofrecen servicios de televisión sostenibles, mejoran la experiencia de los usuarios finales, optimizan el coste total de propiedad de los servicios de televisión/vídeo a la carta (VOD) y generan nuevas fuentes de ingresos basadas en la personalización y la inserción de anuncios. Además de ofrecer agilidad tecnológica, Ateme colabora con sus clientes y ofrece modelos de negocio flexibles que se ajustan a sus prioridades financieras. Obtenga más información en ateme.com.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.