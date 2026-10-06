Las soluciones de compresión y distribución de vídeo de Ateme permiten a las emisoras, los proveedores de servicios y las plataformas de streaming cautivar a su público con experiencias de nivel superior. Sus clientes, especialmente los proveedores de streaming directo al consumidor, buscan un servicio de streaming con la latencia más baja posible.

Como partner de Akamai, Ateme ofrece tanto a sus clientes como a los de Akamai soluciones integrales de distribución de vídeo de alta calidad y mejores opciones en su proceso de transformación digital. Las empresas pueden estar seguras de que todo el servicio de streaming se gestiona de forma competente mediante el software Ateme que se ejecuta en Akamai Cloud y se distribuye en la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai. Ateme ofrece opciones de implementación flexibles, lo que permite a los clientes elegir si prefieren gestionar la infraestructura por sí mismos o si desean que Ateme la gestione por ellos.

"Esta colaboración pone de relieve nuestro compromiso de garantizar a los clientes la posibilidad de ofrecer contenido de vídeo de la más alta calidad a un público global. Las empresas pueden crecer a su ritmo con esta oferta sencilla pero escalable, con costes de salida más bajos y sin necesidad de gestionar varios proveedores", explica Rémi Beaudouin, director de Estrategia de Ateme.