As soluções de compactação e entrega de vídeo da Ateme permitem que emissoras, provedores de serviços e plataformas de streaming cativem seus públicos com experiências superiores. Seus clientes, particularmente provedores de streaming direto para o consumidor, estão procurando um serviço de streaming com a menor latência.

Como parceiro da Akamai, a Ateme oferece aos clientes da Akamai e da Ateme soluções completas de entrega de vídeo de alta qualidade e melhores opções em sua transformação digital. As empresas podem ter certeza de que todo o serviço de streaming é tratado de forma competente pelo software Ateme que roda na Akamai Cloud e entregue na CDN da Akamai. A Ateme oferece opções de implantação flexíveis, dando aos clientes a opção de autogerenciamento ou de confiar o gerenciamento de sua infraestrutura à Ateme.

"Essa parceria reforça o nosso compromisso de garantir que os clientes forneçam conteúdo de vídeo da mais alta qualidade para o público global. As empresas podem crescer como quiserem com esta oferta simples, mas escalável, com custos menores de saída e sem necessidade de gerenciar vários fornecedores", explicou Rémi Beaudouin, diretor de estratégia da Ateme.