Fundada em 1991, a Ateme é um provedor global de soluções de compactação e entrega de vídeos, ajudando provedores de conteúdo de nível um, prestadores de serviços e plataformas de streaming a aumentar a audiência e o número de assinantes. Mais de 1.000 empresas aproveitam as soluções da Ateme para oferecer experiências de vídeo de alta qualidade em qualquer rede e em qualquer tela. Para oferecer ainda mais valor para os clientes, a Ateme optou por executar suas soluções na Akamai Cloud, a plataforma de computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo mais distribuída do mundo.
“As operadoras de TV paga e os provedores de conteúdo agora podem cativar seus públicos com vídeo de alta qualidade e dimensioná-lo em toda a Akamai Cloud.”— Rémi Beaudouin, diretor de estratégia, Ateme
Impulsionar audiências mais engajadas
Garantir a mais alta qualidade de vídeo em todo o mundo
As soluções de compactação e entrega de vídeo da Ateme permitem que emissoras, provedores de serviços e plataformas de streaming cativem seus públicos com experiências superiores. Seus clientes, particularmente provedores de streaming direto para o consumidor, estão procurando um serviço de streaming com a menor latência.
Como parceiro da Akamai, a Ateme oferece aos clientes da Akamai e da Ateme soluções completas de entrega de vídeo de alta qualidade e melhores opções em sua transformação digital. As empresas podem ter certeza de que todo o serviço de streaming é tratado de forma competente pelo software Ateme que roda na Akamai Cloud e entregue na CDN da Akamai. A Ateme oferece opções de implantação flexíveis, dando aos clientes a opção de autogerenciamento ou de confiar o gerenciamento de sua infraestrutura à Ateme.
"Essa parceria reforça o nosso compromisso de garantir que os clientes forneçam conteúdo de vídeo da mais alta qualidade para o público global. As empresas podem crescer como quiserem com esta oferta simples, mas escalável, com custos menores de saída e sem necessidade de gerenciar vários fornecedores", explicou Rémi Beaudouin, diretor de estratégia da Ateme.
Proporcionar menor latência e melhor taxa de rendimento
Com a solução de entrega de vídeo de alta qualidade da Ateme em execução na Akamai Cloud, as empresas se beneficiam de baixa latência e melhor taxa de transferência. Além disso, a eficiência de compactação da Ateme, combinada com as taxas competitivas de transferência de dados dos serviços de computação em nuvem da Akamai, resulta em necessidades reduzidas de largura de banda e armazenamento e, por fim, custos mais baixos para os clientes. Como Beaudouin concluiu: "Ao fazer parcerias com a Akamai, permitimos que as empresas transformem melhor suas operações digitais, monetizem seu conteúdo e engajem o público global agora e no futuro".
Sobre a Ateme
A Ateme é líder global em soluções de compactação e entrega de vídeos que ajuda provedores de conteúdo de nível um, prestadores de serviços e plataformas de streaming a aumentar o engajamento dos espectadores e reduzir a rotatividade. Aproveitando uma força-tarefa de pesquisa e desenvolvimento exclusiva no setor de vídeos, as soluções da Ateme alimentam serviços de TV sustentáveis, melhoram a qualidade da experiência dos usuários finais, otimizam o custo total de propriedade dos serviços de TV/VOD (Vídeo sob demanda) e geram novos fluxos de receita com base na personalização e na inserção de anúncios. Além de oferecer agilidade tecnológica, a Ateme faz parceria com seus clientes, oferecendo modelos de negócios flexíveis que correspondem às prioridades financeiras deles. Saiba mais em ateme.com.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.