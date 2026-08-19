Fondé en 1991, Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo, aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plateformes de streaming à accroître leur audience et leur nombre d'abonnés. Plus de 1 000 entreprises tirent parti des solutions Ateme pour offrir des expériences vidéo de haute qualité sur n'importe quel réseau et n'importe quel écran. Pour offrir une valeur ajoutée supérieure aux clients, Ateme a choisi d'exécuter ses solutions sur Akamai Cloud, la plateforme la plus distribuée au monde au service du Cloud Computing, de la sécurité et de la diffusion de contenu.
« Les opérateurs de télévision payante et les fournisseurs de contenu peuvent désormais captiver leur audience avec des vidéos de haute qualité et faire évoluer leurs offres sur la plateforme Akamai Cloud. »— Rémi Beaudouin, directeur de la stratégie, Ateme
Accroître l'engagement de l'audience
Garantir la meilleure qualité vidéo dans le monde entier
Les solutions de compression et de diffusion vidéo d'Ateme permettent aux diffuseurs, aux fournisseurs de services et aux plateformes de streaming de captiver leur audience en leur offrant des expériences de qualité supérieure. Ses clients, en particulier les fournisseurs de streaming s'adressant directement aux utilisateurs, recherchent un service de streaming offrant la latence la plus faible possible.
En tant que partenaire d'Akamai, Ateme offre à ses clients et à Akamai des solutions de diffusion vidéo de haute qualité, de bout en bout, et un plus grand choix dans leur transformation digitale. Les entreprises ont ainsi l'assurance que l'ensemble du service de streaming est géré de manière efficace par le logiciel Ateme exécuté sur Akamai Cloud et diffusé sur le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai. Ateme offre des options de déploiement flexibles, donnant aux clients la possibilité de gérer eux-mêmes la solution ou de laisser Ateme gérer l'infrastructure pour eux.
« Ce partenariat confirme notre engagement à garantir que nos clients fournissent du contenu vidéo de très haute qualité à une audience internationale. Les entreprises peuvent se développer comme elles le souhaitent grâce à cette offre simple et évolutive, avec des coûts de sortie plus faibles et sans avoir à gérer plusieurs fournisseurs », explique Rémi Beaudouin, directeur de la stratégie chez Ateme.
Réduire la latence et améliorer le débit
Grâce à la solution de diffusion vidéo haute qualité d'Ateme exécutée sur Akamai Cloud, les entreprises bénéficient à la fois d'une faible latence et d'un meilleur débit. En outre, la compression efficace offerte par Ateme, combinée à l'excellent débit de transfert de données assuré par les services de Cloud Computing d'Akamai, se traduit par une réduction des besoins en bande passante et en stockage et, au final, par une réduction des coûts pour les clients. « En nous associant à Akamai, nous permettons aux entreprises de mieux transformer leurs opérations digitales, de monétiser leur contenu et d'attirer des audiences internationales, aujourd'hui et demain. », conclut Rémi Beaudouin.
À propos d'Ateme
Ateme est un leader mondial des solutions de compression et de diffusion vidéo, aidant les fournisseurs de contenu, les fournisseurs de services et les plateformes de streaming à accroître l'engagement de leur audience et à réduire le taux de désabonnement. En s'appuyant sur une équipe de recherche et développement unique dans le secteur de la vidéo, les solutions d'Ateme offrent des services de télévision durables, améliorent l'expérience des utilisateurs finaux, optimisent le coût total de possession des services de télévision et de vidéo à la demande (VOD), et génèrent de nouvelles sources de revenus basées sur la personnalisation et l'insertion de publicités. Au-delà de l'agilité technologique, Ateme s'associe à ses clients en leur proposant des modèles commerciaux flexibles qui correspondent à leurs priorités financières. Pour en savoir plus, consultez le site ateme.com.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.