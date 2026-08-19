Les solutions de compression et de diffusion vidéo d'Ateme permettent aux diffuseurs, aux fournisseurs de services et aux plateformes de streaming de captiver leur audience en leur offrant des expériences de qualité supérieure. Ses clients, en particulier les fournisseurs de streaming s'adressant directement aux utilisateurs, recherchent un service de streaming offrant la latence la plus faible possible.

En tant que partenaire d'Akamai, Ateme offre à ses clients et à Akamai des solutions de diffusion vidéo de haute qualité, de bout en bout, et un plus grand choix dans leur transformation digitale. Les entreprises ont ainsi l'assurance que l'ensemble du service de streaming est géré de manière efficace par le logiciel Ateme exécuté sur Akamai Cloud et diffusé sur le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai. Ateme offre des options de déploiement flexibles, donnant aux clients la possibilité de gérer eux-mêmes la solution ou de laisser Ateme gérer l'infrastructure pour eux.

« Ce partenariat confirme notre engagement à garantir que nos clients fournissent du contenu vidéo de très haute qualité à une audience internationale. Les entreprises peuvent se développer comme elles le souhaitent grâce à cette offre simple et évolutive, avec des coûts de sortie plus faibles et sans avoir à gérer plusieurs fournisseurs », explique Rémi Beaudouin, directeur de la stratégie chez Ateme.