Ateme 成立于 1991 年，是一家视频压缩和传输解决方案全球提供商，帮助一级内容提供商、服务提供商和流媒体平台提高收视率和订户数量。1,000 多家公司利用 Ateme 的解决方案，向各个网络上的各种不同设备交付高质量的视频体验。为了向客户提供更多价值，Ateme 选择在 Akamai Cloud 平台上运行其解决方案，该平台是全球广泛分布的云计算、安全防护和内容交付平台。
"付费电视运营商与内容提供商现可凭借高质量视频吸引受众，并通过 Akamai Cloud 实现跨区域的高弹性扩展。"Ateme 首席战略官 Rémi Beaudouin
吸引更多观众互动
确保在全球提供高质量视频
利用 Ateme 的视频压缩和交付解决方案，广播公司、服务提供商和流媒体平台可以提供卓越的体验来吸引观众。Ateme 客户（尤其是直接面向消费者的流媒体提供商）希望能够以尽可能低的延迟提供流媒体服务。
作为 Akamai 合作伙伴，Ateme 为 Akamai 和 Ateme 客户提供端到端的高质量视频传输解决方案，以及更好的数字化转型选项。Ateme 软件在 Akamai Cloud 上运行，通过 Akamai 的 CDN 进行交付，能够妥善地处理完整流媒体服务，让客户放心满意。Ateme 提供了灵活的部署选项，客户可以选择自行管理，也可以让 Ateme 代为管理基础架构。
Ateme 首席战略官 Rémi Beaudouin 表示：“这一合作强调了我们的承诺，那就是确保客户能够面向全球观众提供高质量的视频内容。借助这套简单而可扩展的方案，公司可以自由发展，同时降低出站流量费用，并且无需管理多个供应商。”
提供更低的延迟和更好的吞吐量
通过在 Akamai Cloud 上运行 Ateme 高质量视频传输解决方案，公司既可以获得低延迟，也可以提高吞吐量。此外，Ateme 的压缩效率与 Akamai 云计算服务颇具竞争力的数据传输速率相结合，可以减少带宽和存储需求，并最终为客户减少成本。正如 Beaudouin 总结的那样：“通过与 Akamai 联手，我们让各家公司能够更好地推动其数字化运营转型，通过内容来盈利，并吸引全球受众参与，不论是现在还是将来均是如此。”
关于 Ateme
Ateme 在视频压缩和传输解决方案领域处于全球领先地位，可帮助一级内容提供商、服务提供商和流媒体平台提高观众参与度并减少流失。凭借在视频行业取得出色表现的研发团队，Ateme 的解决方案为可持续电视服务提供支持，改善最终用户的体验质量，优化电视/VOD 服务的总体拥有成本，并在个性化和广告投放的基础上开创全新的收益渠道。除了提供技术敏捷性之外，Ateme 还与其客户开展合作，提供符合其财务优先目标的业务模式。如需了解更多详情，请访问 ateme.com。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，使企业能够构建并扩展下一代 AI 应用程序，同时提供全方位的多层安全防护，保护企业免受不断演变的网络威胁如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者关注我们的微信公众号「Akamai阿卡迈」。