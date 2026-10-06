利用 Ateme 的视频压缩和交付解决方案，广播公司、服务提供商和流媒体平台可以提供卓越的体验来吸引观众。Ateme 客户（尤其是直接面向消费者的流媒体提供商）希望能够以尽可能低的延迟提供流媒体服务。

作为 Akamai 合作伙伴，Ateme 为 Akamai 和 Ateme 客户提供端到端的高质量视频传输解决方案，以及更好的数字化转型选项。Ateme 软件在 Akamai Cloud 上运行，通过 Akamai 的 CDN 进行交付，能够妥善地处理完整流媒体服务，让客户放心满意。Ateme 提供了灵活的部署选项，客户可以选择自行管理，也可以让 Ateme 代为管理基础架构。

Ateme 首席战略官 Rémi Beaudouin 表示：“这一合作强调了我们的承诺，那就是确保客户能够面向全球观众提供高质量的视频内容。借助这套简单而可扩展的方案，公司可以自由发展，同时降低出站流量费用，并且无需管理多个供应商。”