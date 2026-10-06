Mit den Videokomprimierungs- und -bereitstellungslösungen von Ateme können Rundfunkanstalten, Serviceanbieter und Streaming-Plattformen ihr Publikum mit erstklassigen Erlebnissen begeistern. Seine Kunden, insbesondere D2C-Streaminganbieter, suchen nach einem Streaming-Service mit der geringsten Latenz.

Als Akamai-Partner bietet Ateme nicht nur seinen eigenen, sondern auch Akamai-Kunden End-to-End-Lösungen für die Videobereitstellung in hoher Qualität sowie eine größere Auswahl bei der digitalen Transformation. Unternehmen können sich darauf verlassen, dass der gesamte Streamingdienst problemlos von Ateme-Software abgewickelt wird, die in der Akamai Cloud ausgeführt und über das Akamai CDN bereitgestellt wird. Ateme bietet flexible Bereitstellungsoptionen, mit denen sich Kunden entweder selbst verwalten oder die Infrastruktur von Ateme verwalten lassen können.

„Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung von Videoinhalten in höchster Qualität für ein globales Publikum. Mit diesem einfachen, aber skalierbaren Angebot können Unternehmen nach Belieben wachsen – mit geringeren Egress-Kosten und ohne die Notwendigkeit, mehrere Anbieter zu verwalten“, erklärt Rémi Beaudouin, Chief Strategy Officer bei Ateme.