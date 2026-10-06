Ateme wurde 1991 gegründet und ist ein weltweiter Anbieter von Lösungen für die Videokomprimierung und -bereitstellung, mit denen Tier-1-Inhaltsanbieter, Serviceanbieter und Streaming-Plattformen ihre Zuschauerzahlen steigern können. Mehr als 1.000 Unternehmen nutzen Ateme-Lösungen, um hochwertige Videoerlebnisse in jedem Netzwerk und auf jedem Bildschirm bereitzustellen. Um den Wert für seine Kunden noch weiter zu steigern, entschied sich Ateme dazu, seine Lösungen in der Akamai Cloud auszuführen, der weltweit am häufigsten genutzten Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung.
„Pay‑TV-Betreiber und Inhaltsanbieter können ihr Publikum jetzt mit hochwertigen Videos begeistern und über die Akamai Cloud hinweg skalieren.“– Rémi Beaudouin, Chief Strategy Officer, Ateme
Mehr Zielgruppenaktivität
Videos in höchster Qualität auf der ganzen Welt
Mit den Videokomprimierungs- und -bereitstellungslösungen von Ateme können Rundfunkanstalten, Serviceanbieter und Streaming-Plattformen ihr Publikum mit erstklassigen Erlebnissen begeistern. Seine Kunden, insbesondere D2C-Streaminganbieter, suchen nach einem Streaming-Service mit der geringsten Latenz.
Als Akamai-Partner bietet Ateme nicht nur seinen eigenen, sondern auch Akamai-Kunden End-to-End-Lösungen für die Videobereitstellung in hoher Qualität sowie eine größere Auswahl bei der digitalen Transformation. Unternehmen können sich darauf verlassen, dass der gesamte Streamingdienst problemlos von Ateme-Software abgewickelt wird, die in der Akamai Cloud ausgeführt und über das Akamai CDN bereitgestellt wird. Ateme bietet flexible Bereitstellungsoptionen, mit denen sich Kunden entweder selbst verwalten oder die Infrastruktur von Ateme verwalten lassen können.
„Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung von Videoinhalten in höchster Qualität für ein globales Publikum. Mit diesem einfachen, aber skalierbaren Angebot können Unternehmen nach Belieben wachsen – mit geringeren Egress-Kosten und ohne die Notwendigkeit, mehrere Anbieter zu verwalten“, erklärt Rémi Beaudouin, Chief Strategy Officer bei Ateme.
Geringere Latenz und besserer Durchsatz
Mit der hochwertigen Videobereitstellungslösung von Ateme in der Akamai Cloud profitieren Unternehmen von geringer Latenz und besserem Durchsatz. Darüber hinaus führt die Komprimierungseffizienz von Ateme in Kombination mit den hohen Datenübertragungsraten der Cloud-Computing-Services von Akamai zu geringeren Bandbreiten- und Speicheranforderungen – und letztendlich zu niedrigeren Kosten für Kunden. Beaudouin hierzu: „Durch die Partnerschaft mit Akamai können Unternehmen ihre digitalen Abläufe besser transformieren, ihre Inhalte monetarisieren und globale Zielgruppen ansprechen – sowohl heute als auch in Zukunft.“
Über Ateme
Ateme ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Videokomprimierung und -bereitstellung, mit denen Tier-1-Inhaltsanbieter, Serviceanbieter und Streaming-Plattformen ihre Zuschauerzahlen steigern, Kundeninteraktionen verbessern und die Abwanderung reduzieren können. Die Lösungen von Ateme nutzen eine in der Videobranche einzigartige F&E-Taskforce, um nachhaltige TV-Services zu fördern, die Erlebnisse von Endnutzern zu verbessern, die Gesamtbetriebskosten von TV-/VOD-Services zu optimieren und durch Personalisierung und Werbeeinblendung neue Umsatzquellen zu generieren. Ateme bietet nicht nur technologische Flexibilität, sondern arbeitet auch mit seinen Kunden zusammen und bietet flexible Geschäftsmodelle, die ihren finanziellen Prioritäten entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter ateme.com.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.