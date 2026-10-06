1991年に設立されたAtemeは、動画の圧縮および配信ソリューションのグローバルプロバイダーで、Tier 1のコンテンツプロバイダー、サービスプロバイダー、ストリーミングプラットフォームが視聴率や加入者数を増やせるようサポートしています。1,000社以上の企業がAtemeソリューションを活用して、あらゆるネットワークや画面で高品質の動画体験を提供しています。顧客にさらに多くの価値を提供するために、Atemeはクラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツ配信において世界最大レベルの分散型プラットフォーム「Akamai Cloud」でソリューションを実行することにしました。
「有料テレビ事業者とコンテンツプロバイダーが、高品質の動画で視聴者を魅了し、Akamai Cloud全体に規模を拡大できるようになりました」— Ateme社、Chief Strategy Officer、Rémi Beaudouin氏
視聴者のエンゲージメントを向上
最高品質の動画を世界中に配信
放送局、サービスプロバイダー、ストリーミングプラットフォームは、Atemeの動画圧縮および配信ソリューションを利用することで、優れた動画体験を提供し、視聴者を魅了することができます。同社の顧客、特に消費者向けストリーミングプロバイダーは、超低レイテンシーのストリーミングサービスを求めています。
AkamaiのパートナーであるAtemeは、AkamaiとAtemeの顧客に、エンドツーエンドの高品質動画配信ソリューションと、デジタルトランスフォーメーションにおける幅広い選択肢を提供しています。ストリーミングサービス全体がAkamai Cloudで実行されるAtemeのソフトウェアによって適切に処理され、AkamaiのCDNで配信されることで、企業は安心感を得ることができます。 また、Atemeが提供する柔軟な展開オプションにより、顧客は自己管理、またはAtemeによるインフラ管理のいずれかを選択することができます。
「このパートナーシップでは、お客様が最高品質の動画コンテンツを世界中の視聴者に配信できるようにするという当社の取り組みを明確にしています。このシンプルでスケーラブルなサービスにより、企業は思いどおりの成長を実現できます。エグレスコストが低減され、複数のベンダーを管理する必要はありません」と、AtemeのChief Strategy OfficerであるRémi Beaudouin氏は説明します。
低レイテンシーと優れたスループットを実現
Atemeの高品質な動画配信ソリューションをAkamai Cloudで実行することで、企業は低レイテンシーと優れたスループットの両方のメリットを得ることができます。さらに、Atemeの圧縮効率と、Akamaiのクラウド・コンピューティング・サービスの優れたデータ転送速度を組み合わせることで、帯域幅とストレージの要件が削減され、最終的には顧客のコスト削減につながります。さらに、Beaudouin氏は、「当社がAkamaiと提携することで、企業はデジタル運用の変革を促進し、コンテンツを収益化し、今だけでなく将来にわたってグローバルユーザーを取り込めるようになります」と、コメントしています。
Atemeについて
Atemeは、動画圧縮および配信ソリューションのグローバルリーダーで、Tier 1のコンテンツプロバイダー、サービスプロバイダー、ストリーミングプラットフォームが視聴者のエンゲージメントを向上させ、顧客離脱率を減らせるようサポートしています。Atemeのソリューションでは、動画業界特有の研究開発タスクフォースを活用して、持続可能なTVサービスを強化し、エンドユーザーの体験品質を向上させ、TV／VODサービスの総所有コストを最適化し、パーソナライズ化と広告挿入をベースにした新たな収益源を生み出すことができます。Atemeでは、技術的なアジリティを提供するだけでなく、顧客とパートナー関係を結び、財務上の優先事項に適合する柔軟なビジネスモデルを提供します。詳しくは、ateme.comをご覧ください。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。