放送局、サービスプロバイダー、ストリーミングプラットフォームは、Atemeの動画圧縮および配信ソリューションを利用することで、優れた動画体験を提供し、視聴者を魅了することができます。同社の顧客、特に消費者向けストリーミングプロバイダーは、超低レイテンシーのストリーミングサービスを求めています。

AkamaiのパートナーであるAtemeは、AkamaiとAtemeの顧客に、エンドツーエンドの高品質動画配信ソリューションと、デジタルトランスフォーメーションにおける幅広い選択肢を提供しています。ストリーミングサービス全体がAkamai Cloudで実行されるAtemeのソフトウェアによって適切に処理され、AkamaiのCDNで配信されることで、企業は安心感を得ることができます。 また、Atemeが提供する柔軟な展開オプションにより、顧客は自己管理、またはAtemeによるインフラ管理のいずれかを選択することができます。

「このパートナーシップでは、お客様が最高品質の動画コンテンツを世界中の視聴者に配信できるようにするという当社の取り組みを明確にしています。このシンプルでスケーラブルなサービスにより、企業は思いどおりの成長を実現できます。エグレスコストが低減され、複数のベンダーを管理する必要はありません」と、AtemeのChief Strategy OfficerであるRémi Beaudouin氏は説明します。