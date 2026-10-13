Lançada em 2014, a Vidio agora é uma das maiores plataformas de streaming de vídeo da Indonésia, com mais de 60 milhões de usuários ativos mensais atraídos pelos canais abertos e por assinatura que transmitem streaming ao vivo, filmes, programas de TV e uma seleção dos principais eventos esportivos do mundo.

A plataforma teve um crescimento de mais de 150%, e o app Vidio foi baixado mais de cinco milhões de vezes. Durante as Olimpíadas de Tóquio, o app atingiu o primeiro lugar na App Store da Apple na Indonésia em todas as categorias.

Esse crescimento na visualização em apps e dispositivos móveis destaca um importante desafio para a Vidio. Os espectadores esperam uma experiência de streaming excepcional em qualquer dispositivo, de um smartphone a uma smart TV 4K. Isso significa uma resolução extremamente nítida e sem buffer, quer estejam assistindo via Wi-Fi ou via serviço de telecomunicações, quando estiverem se deslocando de um lugar para outro.

Adicionando ainda mais complexidade, a infraestrutura de streaming da Vidio deve ser capaz de lidar com grandes picos na demanda por shows populares e eventos esportivos ao vivo. Durante as Olimpíadas de Tóquio, a plataforma atingiu um pico de mais de 400 mil usuários simultâneos. Contudo, até mesmo esse número foi ultrapassado quando a Indonésia chegou às finais do campeonato da Copa Suzuki de 2020 da Federação de Futebol do Sudeste Asiático (AFF), que aconteceu de dezembro de 2021 a janeiro de 2022. A demanda no ápice do campeonato atingiu 3,5 terabits (transmitindo a 1,77 milhões de espectadores simultâneos) e, com maior otimização, transmitiu a 2,067 milhões de fãs simultâneos (3,02 terabits por segundo).

Tommy Sullivan, CTO da Vidio, diz: "Temos milhões de itens de conteúdo produzido profissionalmente. Entregá-los de maneira rápida, eficiente e confiável é nosso maior desafio. Os consumidores não estão interessados nos motivos pelos quais seu serviço não está perfeito. Eles simplesmente esperam uma experiência de streaming de vídeo imersiva e ininterrupta o tempo todo, especialmente durante grandes eventos esportivos em que o time nacional está competindo, como a Copa AFF Suzuki em 2021–22."

Em um mercado altamente competitivo, em que alguns dos maiores nomes da mídia estão entrando na Indonésia, a Vidio recorreu à Akamai para garantir a melhor qualidade de vídeo possível. Ao melhorar a experiência do público, eles também esperam reduzir a taxa de evasão, aumentar os espectadores repetidos e, por fim, conseguir receitas mais altas com base em assinaturas e publicidade.