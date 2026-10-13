A Vidio continua à frente da concorrência em streaming on-line over-the-top na Indonésia, entregando programação ininterrupta e de alta qualidade para milhões de espectadores em todo o país, incluindo um público em rápido crescimento de fãs de esportes, especialmente de futebol. Para entregar uma imagem estável e nítida, mesmo durante períodos de alta demanda, a Vidio usa a CDN (rede de entrega de conteúdo) da Akamai para armazenar vídeos on-line e entregá-los a vários dispositivos e formatos, de smartphones a smart TVs.
Reprodução contínua para fãs de esportes, filmes e séries
Entregando uma experiência de streaming ininterrupta e de alta qualidade
Lançada em 2014, a Vidio agora é uma das maiores plataformas de streaming de vídeo da Indonésia, com mais de 60 milhões de usuários ativos mensais atraídos pelos canais abertos e por assinatura que transmitem streaming ao vivo, filmes, programas de TV e uma seleção dos principais eventos esportivos do mundo.
A plataforma teve um crescimento de mais de 150%, e o app Vidio foi baixado mais de cinco milhões de vezes. Durante as Olimpíadas de Tóquio, o app atingiu o primeiro lugar na App Store da Apple na Indonésia em todas as categorias.
Esse crescimento na visualização em apps e dispositivos móveis destaca um importante desafio para a Vidio. Os espectadores esperam uma experiência de streaming excepcional em qualquer dispositivo, de um smartphone a uma smart TV 4K. Isso significa uma resolução extremamente nítida e sem buffer, quer estejam assistindo via Wi-Fi ou via serviço de telecomunicações, quando estiverem se deslocando de um lugar para outro.
Adicionando ainda mais complexidade, a infraestrutura de streaming da Vidio deve ser capaz de lidar com grandes picos na demanda por shows populares e eventos esportivos ao vivo. Durante as Olimpíadas de Tóquio, a plataforma atingiu um pico de mais de 400 mil usuários simultâneos. Contudo, até mesmo esse número foi ultrapassado quando a Indonésia chegou às finais do campeonato da Copa Suzuki de 2020 da Federação de Futebol do Sudeste Asiático (AFF), que aconteceu de dezembro de 2021 a janeiro de 2022. A demanda no ápice do campeonato atingiu 3,5 terabits (transmitindo a 1,77 milhões de espectadores simultâneos) e, com maior otimização, transmitiu a 2,067 milhões de fãs simultâneos (3,02 terabits por segundo).
Tommy Sullivan, CTO da Vidio, diz: "Temos milhões de itens de conteúdo produzido profissionalmente. Entregá-los de maneira rápida, eficiente e confiável é nosso maior desafio. Os consumidores não estão interessados nos motivos pelos quais seu serviço não está perfeito. Eles simplesmente esperam uma experiência de streaming de vídeo imersiva e ininterrupta o tempo todo, especialmente durante grandes eventos esportivos em que o time nacional está competindo, como a Copa AFF Suzuki em 2021–22."
Em um mercado altamente competitivo, em que alguns dos maiores nomes da mídia estão entrando na Indonésia, a Vidio recorreu à Akamai para garantir a melhor qualidade de vídeo possível. Ao melhorar a experiência do público, eles também esperam reduzir a taxa de evasão, aumentar os espectadores repetidos e, por fim, conseguir receitas mais altas com base em assinaturas e publicidade.
Os fãs de esportes são aficionados. É por isso que a Akamai é fundamental para a qualidade de nossos streamings de vídeo.Tommy Sullivan, CTO, Vidio
Reprodução de alta qualidade em qualquer dispositivo ou rede
Sullivan reitera a importância da experiência do espectador. "A reprodução estável é tudo, quer esteja sentado à frente de uma smart TV de ultra-alta definição ou segurando um smartphone. Graças à tecnologia de CDN (Rede de Entrega de Conteúdo) da Akamai, incluindo o Adaptive Media Delivery (AMD), podemos entregar conteúdo ininterrupto e de alta resolução para um público on-line em rápido crescimento, seja na primeira vez que estiverem assistindo ou na quinta."
A Vidio também protege seus sistemas usando o App & API Protector, que oferece proteção contra ataques de negação de serviço e ataques a aplicações Web. Isso reduz riscos de tempo de inatividade, roubo de dados e desfigurações de website.
Além disso, a Vidio lançou o Cloud Wrapper, que permite minimizar as chamadas para seus servidores de origem e gerenciar melhor os custos associados a esse processo. "Para a maioria dos artefatos, apenas uma única chamada é para os servidores de origem, e a maioria do tráfego é atendida pelo cache do Cloud Wrapper. Isso reduz os custos de transferência de dados, além de reduzir a pressão sobre a infraestrutura mais ampla. Em um caso específico, durante um incidente de roteamento, o Akamai Cloud Wrapper nos permitiu economizar US$ 40 mil dólares", afirma Sullivan.
A presença da CDN da Akamai na Indonésia também significa que a maior parte da programação da Vidio é transmitida no país. Não depender de redes externas que impulsionam conteúdo em uma rede internacional antes de retornar aos espectadores indonésios reduz a exposição a problemas de software e infraestrutura, como danos aos cabos, além de ajudar a garantir uma melhor experiência para os espectadores.
Demanda crescente por conteúdo esportivo ao vivo
A Akamai ajuda a capacitar a Vidio para que ela entregue uma experiência de visualização excepcional, mesmo durante períodos de enorme crescimento e picos na demanda que coincidem com os principais eventos esportivos. "Temos a maior biblioteca de conteúdo de competições esportivas locais e globais no mercado local, incluindo as ligas de futebol espanhola e italiana, a Liga dos Campeões Europeus (European Champions League), o ATP Tour, a BWF, a F1 e a NBA", diz Sullivan.
"Os fãs de esportes são aficionados. Além do time nacional, a Indonésia recebe a Liga 1, a maior liga de futebol da região", diz Sullivan. "Até mesmo uma interrupção curta ou uma resolução mais baixa criará uma impressão negativa da plataforma. Os fãs nunca deixam de compartilhar uma experiência ruim nas mídias sociais, o que pode prejudicar seriamente nossa reputação. É por isso que a Akamai é fundamental para a qualidade de nossos streamings de vídeo, o que, por sua vez, ajuda a nossa empresa a se destacar da concorrência."
Mas temos total confiança de que podemos manter nossa posição de liderança no mercado e continuar a atrair investimentos graças à Akamai.— Tommy Sullivan, CTO, Vidio
Competindo hoje e no futuro
Proporcionar aos espectadores a melhor experiência possível é fundamental para que a Vidio continue aumentando sua participação no mercado e reduza a evasão à medida que novos serviços de streaming de vídeo entram no mercado indonésio. "Vimos alguns grandes nomes sendo lançados mais ou menos nos últimos 12 meses", diz Sullivan. "Mas temos total confiança de que podemos manter nossa posição de liderança no mercado e continuar a atrair investimentos graças à Akamai."
O compromisso da Akamai com o sucesso do cliente deu confiança à Sullivan quando um pico na demanda durante o torneio da AFF exigiu que a Vidio transmitisse 3,5 terabits de dados por segundo. "Sempre soubemos que atingiríamos esse limite em algum momento. Mas confiamos na Akamai para gerenciar esse nível de demanda. Tenho a tranquilidade de saber que eles estão sempre lá para apoiar o nosso público, a receita e o crescimento do investimento em grande escala."
Ele também enfatiza a função do pacote Plus Service and Support da Akamai, que inclui assistência especializada na implantação e integração de soluções da Akamai, bem como suporte e manutenção contínuos. "Tenho um excelente relacionamento com a equipe da Akamai. Gosto da forma como eles entram em contato conosco proativamente para nos ajudar a aproveitar ao máximo as novas versões e o melhor valor das soluções da Akamai."
Sobre a Vidio
Fundada em 2014, a Vidio é o serviço de streaming over-the-top (OTT) local nº 1 da Indonésia, com mais de 60 milhões de MAU em média, avaliada como o OTT nº 1 na categoria de entretenimento da Google Play Store. A Vidio é bastante conhecida pelo seu conteúdo exclusivo em esportes e entretenimento, incluindo Liga 1, UCL, UEL, F1 e NBA. Reconhecida como o OTT com a maioria dos lançamentos de séries originais locais, a Vidio também hospeda a maior biblioteca de conteúdo, com mais de 1 milhões de VODs, 60 canais, 33 rádios, e abrange uma ampla seleção de gêneros: local, coreano, Bollywood, asiático e Hollywood. A Vidio é atualmente amplamente acessível em todas as plataformas conectadas: dispositivos móveis, Web, smart TV e decodificadores. A Vidio é propriedade da PT Surya Citra Media Tbk e faz parte do grupo mais amplo de mídia e tecnologia da PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. https://www.vidio.com/
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.