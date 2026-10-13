数字内容和流媒体服务提供商越来越倾向于寻求与其他企业合作，共同实现其碳减排目标。荷兰广播公司 RTL 就是一例。为了实现碳排放目标和更大的可持续发展目标，RTL 正与 Akamai 开展合作以使用其高度可持续的技术，这项技术与 RTL 的短期和长期减排战略密切相关。
实现广播领域的短期和长期可持续发展目标
树立远大的碳排放目标
随着世界各国政府和企业将应对气候变化作为当务之急，全球大型广播公司也在加倍努力，竭尽所能减少碳排放。RTL 也不例外。RTL 同大多数全球流媒体公司一样，除了制作的内容会产生大量 CO2 外，大部分的环境影响和能源需求来自于流媒体平台、数据中心以及 Wi-Fi 和宽带传输。
近年来，RTL Nederland 的母公司 RTL Group 已将可持续发展列为首要任务。RTL Group 是欧洲大型广播公司，投资业务遍及 67 个电视频道、10 个流媒体平台和 38 个广播电台。为了实现 2030 年碳中和目标，RTL 制定了宏伟的战略。作为集团的一份子，RTL Nederland 已为实现该目标采取了一些重要措施，并且明确设定了从现在到 2030 年的里程碑，以便确保按部就班地实现该目标。
RTL 技术业务规划与分析、广告技术及可持续发展经理 Charles-Edouard Monier 表示：“我们决心采取行动，通过减少能源使用以及降低直接和间接温室气体排放，帮助保护环境。为此，我们正努力朝着‘使用更多可持续能源’的方向发展。”
现在，RTL 在荷兰的办公室使用的所有能源都是 100% 可再生风能。办公地点的 LED 照明使用率平均为 70%，有些建筑内已经达到 100%。此外，RTL 也在将公司车队所用车辆替换为电动汽车。未来的计划包括向广告商提供碳中和库存，以及购买碳信用额来抵消未完成的 CO2 减排量。
减少供应链的碳足迹，包括技术合作伙伴的碳足迹，是 RTL 长期可持续发展战略的一个重要方面。Monier 表示：“在提高整个供应链可持续性的过程中，我们会越来越多地与符合我们净零战略的企业进行合作。”
了解排放情况是一件很复杂的工作，但现在 Akamai 已经成为我们的技术提供商之一。Akamai 不仅是我们在交付和安全方面的重要战略合作伙伴，也是我们实现可持续发展目标的重要战略合作伙伴。RTL 技术业务规划与分析、广告技术及可持续发展经理 Charles-Edouard Monier
减少碳排放的前沿技术
Akamai 是 RTL 在减少能源消耗和碳排放方面的重要技术合作伙伴之一。该广播公司使用 Akamai Intelligent Edge Platform 从本地服务器向客户分发内容，提高了内容交付的可用性、可扩展性和安全性。
此外，Akamai Intelligent Edge Platform 也是 Akamai 温室气体 (GHG) 减排工作的重点。Akamai 的网络覆盖了 130 多个国家/地区，每天让无数人感受无数个美好的瞬间。但这个网络的 GHG 排放占到了公司总排放量的 92%，因此 Akamai 一直在寻找新的办法来减少这些排放。
我们的减排措施包括与数据中心提供商合作，提升软件和硬件的效率，实施负责任的电子废物管理方法，以及尽可能使用经过验证的可再生能源。此外，Akamai 还使用了新的可再生电力，来抵消其全球用电负荷。
Monier 表示：“Akamai 在减排工作中的先进做法给我们留下了深刻印象。了解排放情况是一件很复杂的工作，但现在 Akamai 已经成为我们的技术提供商之一。Akamai 不仅是我们在交付和安全方面的重要战略合作伙伴，也是我们实现可持续发展目标的重要战略合作伙伴。”
在日常运营中，Akamai 减轻了 RTL 运营团队的负担。RTL 运营工程师 Peter Mook 表示：“Akamai 确保我们的数据流量管理平稳推进，尤其是在用户需求的高峰期。这意味着我的团队可以专注于为企业增加战略价值，而不是监控更大范围的数字广播基础设施，及其能源消耗和碳足迹情况。”
可持续战略延伸到天气服务领域
Akamai Intelligent Edge Platform 的一个优秀案例，就是 RTL 的热门天气应用程序 Buienradar，用户只需点击一个按钮，就可以全面了解当地的天气情况。该应用程序在荷兰的平均每月独立用户数有 400 万，网络用户达到了 1000 万。
Mook 表示：“Akamai 的平台为我们提供了许多高级选项，确保我们的天气应用程序带给用户出色的体验，并且平台的构建方式也有助于我们推进可持续发展工作。”
RTL 还将针对 Buienradar 高级服务 Buienradar Plus 采取减少碳足迹的进一步措施，每达到 50 个订阅者便种一棵树。Mook 表示：“这是我们在各个层面的服务中推行可持续发展的一个好例子，从技术提供商到参与种树的森林和自然管理部门，我们都考虑了可持续发展的需求。”
对于 Monier 来说，将可持续发展放在 RTL 业务战略的核心位置还有另一个原因。“通过采取更负责任的做法，我们对于新员工和现有员工来说更有吸引力。而且我们知道，客户和广告商在做出购买和观看的决定时越来越注重考虑广播公司的可持续发展政策。在 Akamai 的帮助下，我们可以在这个领域保持领先地位。”
Akamai 在很多方面打动了我们，他们能够提供非常详细的数据，并且给予我们有力的支持，帮助我们为消费者提供透明的信息并与其他商业合作伙伴保持牢固的关系。RTL 技术业务规划与分析、广告技术及可持续发展经理 Charles-Edouard Monier
减少 CO2 排放，增加数据细节
未来，在降低 CO2 排放的同时，Monier 还将制定进一步降低 RTL 总能耗的战略，并提供更详细的可持续发展信息，满足消费者在这方面对零售商和服务提供商越来越高的期望。
他表示：“如果您打开银行应用程序，或者在超市购买某个产品，您将获得相应的 CO2 排放数据，而且非常详细。未来几年，媒体和数字社区也会这样。Akamai 在很多方面打动了我们，他们能够提供非常详细的数据，并且给予我们有力的支持，帮助我们为消费者提供透明的信息并与其他商业合作伙伴保持牢固的关系。”
RTL Nederland 简介
RTL Nederland 拥有五个线性电视频道，是荷兰市场份额领先的大型广播电视运营商。该公司推出了多种数字活动，包括 Buienradar 和 Videoland 等，是数字市场的大型公司之一。RTL Nederland 是欧洲大型广播电视制作公司 RTL Group 的全资子公司。大型国际媒体集团 Bertelsmann 持有 RTL Group 75.1% 的股份。RTL Group 的姊妹公司包括出版商 Penguin Random House 和 Gruner + Jahr、音乐公司 BMG 和客户服务提供商 Arvato。www.rtl.nl
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