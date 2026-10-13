随着世界各国政府和企业将应对气候变化作为当务之急，全球大型广播公司也在加倍努力，竭尽所能减少碳排放。RTL 也不例外。RTL 同大多数全球流媒体公司一样，除了制作的内容会产生大量 CO 2 外，大部分的环境影响和能源需求来自于流媒体平台、数据中心以及 Wi-Fi 和宽带传输。

近年来，RTL Nederland 的母公司 RTL Group 已将可持续发展列为首要任务。RTL Group 是欧洲大型广播公司，投资业务遍及 67 个电视频道、10 个流媒体平台和 38 个广播电台。为了实现 2030 年碳中和目标，RTL 制定了宏伟的战略。作为集团的一份子，RTL Nederland 已为实现该目标采取了一些重要措施，并且明确设定了从现在到 2030 年的里程碑，以便确保按部就班地实现该目标。

RTL 技术业务规划与分析、广告技术及可持续发展经理 Charles-Edouard Monier 表示：“我们决心采取行动，通过减少能源使用以及降低直接和间接温室气体排放，帮助保护环境。为此，我们正努力朝着‘使用更多可持续能源’的方向发展。”

现在，RTL 在荷兰的办公室使用的所有能源都是 100% 可再生风能。办公地点的 LED 照明使用率平均为 70%，有些建筑内已经达到 100%。此外，RTL 也在将公司车队所用车辆替换为电动汽车。未来的计划包括向广告商提供碳中和库存，以及购买碳信用额来抵消未完成的 CO 2 减排量。

减少供应链的碳足迹，包括技术合作伙伴的碳足迹，是 RTL 长期可持续发展战略的一个重要方面。Monier 表示：“在提高整个供应链可持续性的过程中，我们会越来越多地与符合我们净零战略的企业进行合作。”