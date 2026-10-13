世界各国の政府や企業が重要課題として気候変動に取り組むなか、世界の大手放送局も、二酸化炭素排出量を最小限に抑える取り組みを強化してきました。RTLも例外ではありません。ほとんどのグローバルストリーミング企業と同様、RTLの環境への影響とエネルギーニーズは、CO 2 を大量に生成するコンテンツ制作によるものだけでなく、ストリーミングプラットフォーム、データセンター、Wi-Fi、ブロードバンド伝送も大きな要因となっています。

RTL Nederlandの親会社であり、67のテレビチャンネル、10のストリーミングプラットフォーム、38のラジオ局を有するヨーロッパ最大の放送局でもあるRTL Groupは近年、持続可能性を優先課題としてきました。これには、2030年までにカーボンニュートラルを達成するという野心的な戦略も含まれています。同グループの一翼を担うRTL Nederlandも、この目標の達成を目指し、すでに重要な取り組みを開始し、これを着実に進めるために現在から2030年までのマイルストーンを明確に設定しています。

RTLでマネージャーとしてテクノロジー事業計画および知見、広告テクノロジー、持続可能性を担当しているCharles Edouard Monier氏は次のように述べています。「エネルギーの使用を軽減するとともに、それによる直接的および間接的な温室効果ガス排出量を削減することで、環境保護に役立つ対策を講じることにしました。これは、より持続可能なエネルギー源の利用を促進する当社の取り組みに反映されています」

現在、オランダにあるRTLのオフィスで使用されているエネルギーはすべて、100%再生可能な風力ベースとなっています。同社の施設では平均70%の照明がLEDベースであり、なかには100%LEDベースとなっている建物もあります。また、RTLは社有車の電気自動車への置き換えも進めています。今後は、広告主へのカーボンニュートラルインベントリの提供や、超過したCO 2 排出量のオフセットを目的としたカーボンクレジットの購入にも取り組みます。

RTLの長期的な持続可能性戦略では、テクノロジーパートナーを含めたサプライチェーンの炭素排出量削減も重要な側面です。Monier氏は、「サプライチェーン全体で持続可能性を高めていくために、当社のネットゼロ戦略と合致する組織との提携を増やしています」と述べています。