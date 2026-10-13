デジタルコンテンツとストリーミングサービスの分野では、炭素排出削減という共通の目標を持つ企業との連携が進みつつあります。オランダの大手放送局であるRTLは、炭素に関する目標、そしてより大きな持続可能性の目標を確実に達成するために、Akamaiと連携し、Akamaiの高度に持続可能なテクノロジーを活用しています。これは、RTLの短期および長期の緩和戦略と密接に関連しています。
放送における短期および長期の持続可能性目標の達成
炭素排出量の野心的な目標設定
世界各国の政府や企業が重要課題として気候変動に取り組むなか、世界の大手放送局も、二酸化炭素排出量を最小限に抑える取り組みを強化してきました。RTLも例外ではありません。ほとんどのグローバルストリーミング企業と同様、RTLの環境への影響とエネルギーニーズは、CO2を大量に生成するコンテンツ制作によるものだけでなく、ストリーミングプラットフォーム、データセンター、Wi-Fi、ブロードバンド伝送も大きな要因となっています。
RTL Nederlandの親会社であり、67のテレビチャンネル、10のストリーミングプラットフォーム、38のラジオ局を有するヨーロッパ最大の放送局でもあるRTL Groupは近年、持続可能性を優先課題としてきました。これには、2030年までにカーボンニュートラルを達成するという野心的な戦略も含まれています。同グループの一翼を担うRTL Nederlandも、この目標の達成を目指し、すでに重要な取り組みを開始し、これを着実に進めるために現在から2030年までのマイルストーンを明確に設定しています。
RTLでマネージャーとしてテクノロジー事業計画および知見、広告テクノロジー、持続可能性を担当しているCharles Edouard Monier氏は次のように述べています。「エネルギーの使用を軽減するとともに、それによる直接的および間接的な温室効果ガス排出量を削減することで、環境保護に役立つ対策を講じることにしました。これは、より持続可能なエネルギー源の利用を促進する当社の取り組みに反映されています」
現在、オランダにあるRTLのオフィスで使用されているエネルギーはすべて、100%再生可能な風力ベースとなっています。同社の施設では平均70%の照明がLEDベースであり、なかには100%LEDベースとなっている建物もあります。また、RTLは社有車の電気自動車への置き換えも進めています。今後は、広告主へのカーボンニュートラルインベントリの提供や、超過したCO2排出量のオフセットを目的としたカーボンクレジットの購入にも取り組みます。
RTLの長期的な持続可能性戦略では、テクノロジーパートナーを含めたサプライチェーンの炭素排出量削減も重要な側面です。Monier氏は、「サプライチェーン全体で持続可能性を高めていくために、当社のネットゼロ戦略と合致する組織との提携を増やしています」と述べています。
排出状況の把握は複雑ですが、現在、当社のテクノロジープロバイダーの中で、Akamaiは配信とセキュリティだけでなく、持続可能性の目標に関しても、重要な戦略的パートナーとなっています。Charles-Edouard Monier, Manager, Tech Business Planning & Insights, Ad Tech, and Sustainability, RTL
炭素排出量を削減する最先端技術
エネルギー消費量と二酸化炭素排出量の削減を目指すRTLにとって、Akamaiは最も重要なテクノロジーパートナーの1つといえます。放送局であるRTLは、Akamai Intelligent Edge Platformを使用してローカルサーバーから顧客にコンテンツを配信することで、コンテンツ配信の可用性、拡張性、セキュリティを強化しています。
Akamai Intelligent Edge Platformは、Akamai自身の温室効果ガス（GHG）削減策においても重要な役割を果たしています。Akamaiのネットワークは130を超える国で運用され、毎日、いつでもどこでも、世界中の人々の人生をより豊かにしています。しかし、このネットワークはAkamaiが生成するGHGの92%にあたる大きな排出源であるため、Akamaiは新たな排出削減策を見つけ出す取り組みを絶え間なく続けています。
このような削減策には、データセンタープロバイダーとのパートナーシップを通じたソフトウェアとハードウェアの効率化、責任ある電気電子機器廃棄物管理、検証済みの再生可能エネルギーの使用（可能な場合）などが含まれます。また、世界におけるAkamaiの電力負荷を軽減するために新しい再生可能エネルギーも確保しています。
Monier氏は次のように述べています。「Akamaiが取り組んでいる高度な排出削減策には、非常に感銘を受けました。排出状況の把握は複雑ですが、現在、当社のテクノロジープロバイダーの中で、Akamaiは配信とセキュリティだけでなく、持続可能性の目標に関しても、重要な戦略的パートナーとなっています」
Akamaiは日常業務におけるRTL運用チームの負担を軽減しています。RTLのオペレーションエンジニアであるPeter Mook氏は次のように述べています。「Akamaiのおかげで私たちはユーザー需要のピーク時にもデータトラフィックをスムーズに管理できます。つまり、エネルギー消費や二酸化炭素排出量など、広範なデジタル放送インフラの監視ではなく、ビジネスに戦略的価値を付加する業務に集中できるのです」
天候に関係なく持続可能な戦略
RTLが提供する人気の天気予報アプリBuienradarはAkamai Intelligent Edge Platformの良い活用実例といえます。ユーザーはボタンを1つクリックするだけで、その場所の天気の包括的な概要を把握できます。このアプリは、オランダにおいて、月間ユニークユーザー数が平均400万人、Webでのユーザー数は1,000万人に上ります。
Mook氏は次のように述べています。「Akamaiのプラットフォームが提供する数々の高度なオプションは、当社の天気予報アプリのユーザー体験を確実に高めています。また、このプラットフォームは、持続可能性への取り組みの推進に役立つ設計となっています」
RTLは今後、二酸化炭素排出量をさらに改善していくために、「Buienradar Plus」と呼ばれるBuienradarプレミアムサービスの加入者が50人増えるごとに1本の木を植える予定です。「この取り組みは、当社がテクノロジープロバイダーから、植樹活動で協力する森林・自然管理団体まで、サービスのあらゆるレベルに持続可能性を適用していることを示す恰好の例です」（Mook氏）
Monier氏は、RTLが持続可能性をビジネス戦略の中心に据える理由はもう1つあると考えます。「責任あるアプローチを採ることで、新規採用者や既存の従業員の関心を引き付けることができます。また、消費者や広告主が購入や視聴について決定する際に、持続可能性に関する放送局の方針を参考にするケースが増えていることもわかっています。Akamaiの支援によって、当社はこの分野でのリーダーシップを維持できます」
Akamaiとの連携で印象的だったのは、データのきめ細かさです。また、消費者への情報提供の透明性や、他の民間パートナーとの協力関係の維持といった当社の使命も網羅する、サポートの幅広さにも驚きました。Charles-Edouard Monier, Manager, Tech Business Planning & Insights, Ad Tech, and Sustainability, RTL
CO2排出量の削減ときめ細かいデータ詳細の提供
将来的にMonier氏が目指しているのはCO 2排出量の削減だけではありません。RTLが総エネルギー消費量をさらに削減し、持続可能性に関する情報をよりきめ細かく提供できるような戦略を検討しています。これは消費者が小売企業やサービスプロバイダーに期待していることでもあります。
「銀行のアプリケーションを開いたり、スーパーマーケットで製品を購入したりすると、生成するCO 2量に関する詳細なデータが得られます。今後数年で、メディアやデジタルコミュニティも同様になります。Akamaiとの連携で印象的だったのは、データのきめ細かさです。また、消費者への情報提供の透明性や、他の民間パートナーとの協力関係の維持といった当社の使命も網羅する、サポートの幅広さにも驚きました」（Monier氏）
RTL Nederlandについて
5つのリニアTVチャンネルを有するRTL NLは、オランダ最大の市場シェアを誇る大手放送局です。BuienradarやVideolandなど、さまざまなデジタル活動により、同社はデジタル市場で最大規模の企業の1つとなっています。RTL Nederlandは、ヨーロッパ最大のテレビ、ラジオ、および制作会社であるRTL Groupの100%子会社です。RTL Groupの75.1%は、国際的な大規模メディアグループであるBertelsmannが所有しています。出版社のPenguin Random House and Gruner + Jahr、音楽会社のBMG、カスタマー・サービス・プロバイダーのArvatoは、RTLの兄弟会社です。www.rtl.nl
Akamaiについて
Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。