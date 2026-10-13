Proprio mentre governi e aziende in tutto il mondo mettono al primo posto nella loro agenda il cambiamento climatico, le più grandi emittenti a livello globale hanno raddoppiato i propri sforzi per ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica. La RTL non fa eccezione. Come per la maggior parte delle società di servizi di streaming a livello globale, oltre a produrre contenuti che generano un'elevata quantità di CO 2 , gran parte dell'impatto ambientale e del fabbisogno energetico della RTL deriva dalle sue piattaforme di streaming, dai data center e dalle trasmissioni effettuate tramite Wi-Fi e banda larga.

Più di recente, la casa madre della RTL Nederland, RTL Group, ossia la più grande emittente in Europa, che dispone di 67 canali televisivi, 10 piattaforme di streaming e 38 stazioni radio, ha fatto della sostenibilità la principale priorità. In tutto ciò, si inserisce anche una strategia ambiziosa che prevede di eliminare le emissioni di anidride carbonica entro il 2030. Come parte del gruppo, la RTL Nederland ha già compiuto importanti passi avanti verso il conseguimento di questo obiettivo, definendo tappe chiare tra il momento attuale e il 2030 per assicurarsi di rimanere sulla giusta rotta.

Charles-Edouard Monier, manager della divisione Tech Business Planning & Insights, Ad Tech, and Sustainability della RTL, afferma: "Siamo decisi ad agire per contribuire a proteggere l'ambiente riducendo il consumo energetico e le relative emissioni di gas serra dirette e indirette: ecco perché favoriamo l'uso di fonti di energia più sostenibili".

Tutta l'energia usata negli uffici della RTL nei Paesi Bassi ora è rinnovabile al 100% e di tipo eolico. L'illuminazione negli edifici è alimentata da LED per il 70%, con alcuni edifici che utilizzano le luci LED al 100%. La RTL sta sostituendo anche il suo parco macchine aziendale con veicoli elettrici. Tra le iniziative future, figurano l'offerta agli inserzionisti di prodotti che prevedono l'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica e l'acquisto di crediti di carbonio per ridurre le emissioni di CO 2 in sospeso.

Un importante aspetto della strategia di sostenibilità a lungo termine della RTL è la riduzione dell'impatto ambientale della sua supply chain, così come quella dei suoi partner tecnologici. Monier afferma: "Aumentando la sostenibilità lungo la supply chain, desideriamo instaurare un numero sempre maggiore di partnership con organizzazioni in linea con la nostra strategia di zero emissioni".