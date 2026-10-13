Le società che offrono servizi di contenuti digitali e streaming cercano sempre più di collaborare con aziende che condividono i loro stessi obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Per assicurarsi una condivisione di obiettivi in questo senso, la RTL, la principale emittente nei Paesi Bassi, ha instaurato una partnership con Akamai adottandone la tecnologia altamente sostenibile, che risulta strettamente in linea con la strategia di mitigazione a breve e a lungo termine della RTL.
Gli obiettivi di sostenibilità nel broadcasting a breve e lungo termine
Obiettivi ambiziosi sulle emissioni di anidride carbonica
Proprio mentre governi e aziende in tutto il mondo mettono al primo posto nella loro agenda il cambiamento climatico, le più grandi emittenti a livello globale hanno raddoppiato i propri sforzi per ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica. La RTL non fa eccezione. Come per la maggior parte delle società di servizi di streaming a livello globale, oltre a produrre contenuti che generano un'elevata quantità di CO2, gran parte dell'impatto ambientale e del fabbisogno energetico della RTL deriva dalle sue piattaforme di streaming, dai data center e dalle trasmissioni effettuate tramite Wi-Fi e banda larga.
Più di recente, la casa madre della RTL Nederland, RTL Group, ossia la più grande emittente in Europa, che dispone di 67 canali televisivi, 10 piattaforme di streaming e 38 stazioni radio, ha fatto della sostenibilità la principale priorità. In tutto ciò, si inserisce anche una strategia ambiziosa che prevede di eliminare le emissioni di anidride carbonica entro il 2030. Come parte del gruppo, la RTL Nederland ha già compiuto importanti passi avanti verso il conseguimento di questo obiettivo, definendo tappe chiare tra il momento attuale e il 2030 per assicurarsi di rimanere sulla giusta rotta.
Charles-Edouard Monier, manager della divisione Tech Business Planning & Insights, Ad Tech, and Sustainability della RTL, afferma: "Siamo decisi ad agire per contribuire a proteggere l'ambiente riducendo il consumo energetico e le relative emissioni di gas serra dirette e indirette: ecco perché favoriamo l'uso di fonti di energia più sostenibili".
Tutta l'energia usata negli uffici della RTL nei Paesi Bassi ora è rinnovabile al 100% e di tipo eolico. L'illuminazione negli edifici è alimentata da LED per il 70%, con alcuni edifici che utilizzano le luci LED al 100%. La RTL sta sostituendo anche il suo parco macchine aziendale con veicoli elettrici. Tra le iniziative future, figurano l'offerta agli inserzionisti di prodotti che prevedono l'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica e l'acquisto di crediti di carbonio per ridurre le emissioni di CO2 in sospeso.
Un importante aspetto della strategia di sostenibilità a lungo termine della RTL è la riduzione dell'impatto ambientale della sua supply chain, così come quella dei suoi partner tecnologici. Monier afferma: "Aumentando la sostenibilità lungo la supply chain, desideriamo instaurare un numero sempre maggiore di partnership con organizzazioni in linea con la nostra strategia di zero emissioni".
Comprendere il panorama delle emissioni è difficile, ma tra tutti i nostri provider di tecnologie, Akamai ora è un partner strategico fondamentale non solo per la delivery e la sicurezza, ma anche per i nostri obiettivi di sostenibilità.Charles-Edouard Monier, Manager, Tech Business Planning & Insights, Ad Tech, and Sustainability, RTL
Una tecnologia all'avanguardia per tagliare le emissioni di anidride carbonica
Akamai è uno dei partner tecnologici più importanti della RTL per la riduzione del consumo energetico e delle emissioni di anidride carbonica. L'emittente utilizza l'Akamai Intelligent Edge Platform per distribuire contenuti ai clienti dai server locali, aumentando la disponibilità, la scalabilità e la sicurezza nella delivery dei contenuti.
L'Akamai Intelligent Edge Platform è anche l'obiettivo principale verso cui si dirigono gli sforzi di mitigazione dei gas serra di Akamai. La rete dell'azienda opera in più di 130 paesi migliorando la vita di miliardi di persone ogni giorno, tuttavia, poiché genera un 92% di gas serra, Akamai lavora senza sosta per cercare nuovi modi per mitigare queste emissioni.
Le soluzioni di mitigazione includono il miglioramento dell'efficienza di software e hardware, una maggiore responsabilità nei confronti della gestione dei rifiuti elettronici e l'uso di un'energia rinnovabile attestata, se possibile, in collaborazione con i fornitori di servizi per data center. Akamai, inoltre, assicura l'energia rinnovabile per ridurre il suo carico di elettricità a livello globale.
"Siamo rimasti sbalorditi da quanto fossero avanzati i metodi di mitigazione delle emissioni di Akamai", afferma Monier. "Comprendere il panorama delle emissioni è difficile, ma tra tutti i nostri provider di tecnologie, Akamai ora è un partner strategico fondamentale non solo per la delivery e la sicurezza, ma anche per i nostri obiettivi di sostenibilità".
Nelle attività quotidiane, Akamai allevia l'onere che grava sulle spalle del team operativo della RTL. "Akamai ci garantisce di gestire il traffico di dati senza difficoltà, specialmente in corrispondenza di picchi di domanda da parte degli utenti", afferma Peter Mook, Operations Engineer della RTL. "Ciò significa che il mio team può concentrarsi sull'aggiunta di valore strategico all'azienda anziché monitorare la nostra più ampia infrastruttura di trasmissione digitale, inclusi il consumo energetico e l'impatto ambientale".
Strategia sostenibile con qualsiasi clima
Un buon esempio per vedere in azione l'Akamai Intelligent Edge Platform è rappresentato dalla famosa app per il meteo della RTL, Buienradar, che offre agli utenti una panoramica completa del meteo nella loro città con la semplice pressione di un pulsante. L'app ha una media di 4 milioni di utenti al mese e 10 milioni di utenti sul web solo nei Paesi Bassi.
Mook afferma: "La piattaforma Akamai ci offre tante opzioni avanzate per garantire la migliore experience possibile agli utenti della nostra app per il meteo e ci aiuta anche nel nostro impegno verso la sostenibilità".
La RTL migliorerà ulteriormente l'impatto ambientale piantando un albero ogni 50 abbonati al servizio premium di Buienradar, denominato "Buienradar Plus". "È un buon esempio di come applicare la sostenibilità a ogni livello del servizio, dai provider di tecnologie alle organizzazioni per la gestione di foreste e parchi, che collaborano con noi per piantare questi alberi", afferma Mook.
Per Monier, c'è anche un altro motivo per il quale la sostenibilità va messa al centro della strategia aziendale della RTL. "Un approccio più responsabile ci rende più allettanti agli occhi dei neoassunti e dei dipendenti esistenti. Sappiamo anche che sempre più spesso i clienti e gli inserzionisti investono e decidono di guardare i canali in base alle policy di sostenibilità delle emittenti. Con l'aiuto di Akamai, possiamo confermare la nostra posizione di leadership anche in questo settore".
Ciò che più ci ha sorpresi di Akamai è il livello di dettaglio dei dati disponibili e la sua volontà di assisterci nella nostra missione: offrire ai consumatori informazioni trasparenti mantenendo solide partnership con altri partner commerciali.Charles-Edouard Monier, Manager, Tech Business Planning & Insights, Ad Tech, and Sustainability, RTL
Riduzione delle emissioni di CO2 e dati più dettagliati
Per il futuro, Monier guarda oltre le emissioni di CO2 pensando a una strategia che la RTL può utilizzare per ridurre ulteriormente il suo consumo totale di energia, offrendo, al tempo stesso, informazioni più dettagliate sulla sostenibilità, un tema che i consumatori si aspettano sempre più di vedere trattato da retailer e provider di servizi.
"Se apri la tua app di home banking o acquisti un prodotto al supermercato, avrai un dettaglio molto preciso sul volume di CO2 generato. Nei prossimi anni, accadrà lo stesso anche per i media e le comunità digitali", afferma. "Ciò che più ci ha sorpresi di Akamai è il livello di dettaglio dei dati disponibili e la sua volontà di assisterci nella nostra missione: offrire ai consumatori informazioni trasparenti mantenendo solide partnership con altri partner commerciali".
Informazioni su RTL Nederland
Con cinque canali televisivi lineari, la RTL NL è la principale emittente televisiva con la più ampia quota di mercato nei Paesi Bassi. Varie attività digitali, come Buienradar e Videoland, rendono l'azienda una delle maggiori nel mercato digitale. La RTL Nederland è un'affiliata di RTL Group, la più grande società radiotelevisiva e la maggiore casa di produzione in Europa. RTL Group appartiene per il 75,1% a Bertelsmann, un grande gruppo di media a livello internazionale. Gli editori Penguin Random House e Gruner + Jahr sono consociate di RTL Group, oltre alla società discografica BMG e al provider di servizi di assistenza clienti Arvato. www.rtl.nl
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, fornendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.