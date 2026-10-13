Services, die digitale Inhalte bereitstellen, und Streaming-Services gehen zunehmend Partnerschaften mit Unternehmen ein, die ihre Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes teilen. Die niederländische Rundfunkanstalt RTL möchte in Zusammenarbeit mit Akamai sicherstellen, dass das Unternehmen seine eigenen CO2-Ziele und weitere Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit erfüllt. RTL nutzt dabei die extrem nachhaltige Technologie von Akamai, die der kurz- und langfristigen Strategie des Senders zur Abwehr von Angriffen im hohem Maß entspricht.
Kurz- und langfristige Nachhaltigkeitsziele im Rundfunk erreichen
Ehrgeizige Ziele bei Kohlenstoffemissionen
Da Regierungen und Unternehmen weltweit dem Klimawandel die höchste Priorität einräumen, haben die größten Sendeanstalten der Welt ihre Bemühungen zur Minimierung von Kohlenstoffemissionen verdoppelt. RTL ist dabei keine Ausnahme. Wie bei den meisten globalen Unternehmen aus dem Bereich Streaming entsteht auch bei RTL ein Großteil der Umweltauswirkungen und des Energiebedarfs nicht nur durch das Erstellen von Inhalten, – wodurch viel CO2 erzeugt wird –, sondern auch durch Streaming-Plattformen, Rechenzentren sowie WLAN- und Breitbandübertragungen.
In den letzten Jahren hat die RTL Group, das Mutterunternehmen von RTL Nederland und die größte Sendeanstalt Europas, mit Beteiligungen an 67 Fernsehsendern, 10 Streaming-Plattformen und 38 Radiosendern, Nachhaltigkeit zu einem Hauptthema erklärt. Dazu gehört auch das ehrgeizige Ziel, bis 2030 CO2-Neutralität zu erreichen. Als Teil der RTL Group hat RTL Nederland bereits wichtige Schritte unternommen, um dieses Ziel zu erreichen, und sich klare Etappenziele von heute bis zum Jahr 2030 gesetzt, um zu gewährleisten, dass der Plan schrittweise erfüllt wird.
Charles-Edouard Monier, Manager für Tech Business Planning & Insights, Werbetechnologie und Nachhaltigkeit bei RTL, sagt: „Wir sind entschlossen, Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu ergreifen, indem wir den Energieverbrauch und die direkten und indirekten Treibhausgasemissionen reduzieren. Und dies spiegelt sich in unseren Bemühungen wider, nachhaltigere Energiequellen zu nutzen.“
Bei der gesamten Energie, die in den Niederlassungen von RTL in den Niederlanden genutzt wird, handelt es sich derzeit um Windenergie, die zu 100 % erneuerbar ist. Die Beleuchtung an den Standorten besteht zu 70 % aus LED-Leuchten. In einigen Gebäuden sind es sogar bereits 100 %. RTL ersetzt auch seinen Fuhrpark durch Elektrofahrzeuge. Zukünftige Maßnahmen umfassen das Angebot von klimaneutralen Beständen für Werbetreibende und den Ankauf von Emissionsgutschriften, mit denen hohe CO2-Emissionen ausgeglichen werden.
Ein wichtiger Aspekt der langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie von RTL ist die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in der Lieferkette. Das betrifft auch die Technologiepartner des Unternehmens. Monier sagt: „Um die Nachhaltigkeit in unserer gesamten Lieferkette zu erhöhen, arbeiten wir zunehmend mit Organisationen zusammen, die unsere Null-CO2-Strategie mittragen.“
Akamai hat von all unseren Technologieanbietern am besten verstanden, wie komplex das Thema Emissionen ist. Daher ist das Unternehmen heute ein wichtiger strategischer Partner, nicht nur bei der Bereitstellung und Sicherheit, sondern auch in Bezug auf unsere Nachhaltigkeitsziele.Charles-Edouard Monier, Manager für Tech Business Planning & Insights, Werbetechnik und Nachhaltigkeit, RTL
Modernste Technologie, die CO2-Emissionen reduziert
Akamai ist einer der wichtigsten Technologiepartner von RTL, der ebenfalls das Ziel hat, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen zu reduzieren. Der Sender nutzt die Akamai Intelligent Edge Platform, um Inhalte von lokalen Servern an Kunden zu verteilen und so die Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit der Inhaltsbereitstellung zu erhöhen.
Die Akamai Intelligent Edge Platform steht auch im Mittelpunkt der Bemühungen, mit denen Akamai selbst die Verringerung von Treibhausgasen (THG) anstrebt. Das Netzwerk des Unternehmens wird in mehr als 130 Ländern genutzt und verbessert jeden Tag das Leben von Milliarden Menschen. Doch da dieses Netzwerk für rund 92 % der insgesamt von Akamai produzierten THGs verantwortlich ist, arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, neue Möglichkeiten zur Verringerung dieser Emissionen zu finden.
Diese Verringerungen beinhalten die Effizienz von Software und Hardware, den verantwortungsvollen Umgang mit Elektroschrott und die Nutzung von bewährter erneuerbarer Energie, wo immer möglich, in Zusammenarbeit mit den Betreibern der Rechenzentren. Zudem gleicht Akamai seinen weltweiten Stromverbrauch durch die Verwendung neu erschlossener erneuerbarer Energien aus.
„Wir waren sehr beeindruckt davon, wie fortschrittlich Akamai bei seinen Bemühungen zur Verringerung von Emissionen war“, so Monier. „Akamai hat von all unseren Technologieanbietern am besten verstanden, wie komplex das Thema Emissionen ist. Daher ist das Unternehmen heute ein wichtiger strategischer Partner, nicht nur bei der Bereitstellung und Sicherheit, sondern auch in Bezug auf unsere Nachhaltigkeitsziele.“
Im täglichen Betrieb entlastet Akamai das Betriebsteam von RTL. „Akamai stellt sicher, dass insbesondere während der Spitzenzeiten der Nutzernachfrage der Daten-Traffic reibungslos abläuft“, so Peter Mook, Operations Engineer bei RTL. „Damit kann sich mein Team darauf konzentrieren, einen strategischen Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen, statt unsere umfassendere digitale Rundfunkinfrastruktur, einschließlich des Energieverbrauchs und der CO2-Bilanz, zu überwachen.“
Eine nachhaltige Strategie bei jedem Wetter
Ein gutes praktisches Beispiel für die Akamai Intelligent Edge Platform ist die beliebte Wetteranwendung Buienradar von RTL. Hiermit erhalten Nutzer mit nur einem Klick einen umfassenden Überblick über das Wetter an ihrem Standort. Die App hat in den Niederlanden durchschnittlich 4 Millionen Nutzer pro Monat, die Webanwendung sogar 10 Millionen Nutzer.
Mook sagt: „Die Plattform von Akamai bietet uns viele erweiterte Optionen, mit denen wir für die Nutzer unserer Wetter-App das beste Erlebnis gewährleisten. Sie ist so aufgebaut, dass wir auch unsere Nachhaltigkeitsbemühungen vorantreiben können.“
RTL wird seine CO2-Bilanz weiter verbessern, indem das Unternehmen für jeden 50. Abonnenten des Premium-Services „Buienradar Plus“ von Buienradar einen Baum pflanzt. „Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir Nachhaltigkeit auf jeder Ebene des Services implementieren, von Technologieanbietern bis hin zu Organisationen für Waldbewirtschaftung und Naturschutz, die mit uns zusammenarbeiten, um die Bäume zu pflanzen“, sagt Mook.
Für Monier gibt es noch einen weiteren Grund, Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt der Geschäftsstrategie von RTL zu stellen. „Ein verantwortungsbewusster Ansatz macht uns attraktiv für neue und bestehende Mitarbeiter. Uns ist auch klar, dass Kunden und Werbetreibende die Entscheidung, ein Produkt zu kaufen oder zu konsumieren, zunehmend auf der Grundlage der Nachhaltigkeitsrichtlinien von Sendeanstalten treffen. Mit der Hilfe von Akamai können wir in diesem Bereich eine führende Position beibehalten.“
Was uns an Akamai beeindruckt, ist die Detailtiefe ihrer Daten und der Umfang, in dem sie uns bei unserer Mission, Verbrauchern transparente Informationen bereitzustellen und enge Beziehungen zu anderen Handelspartnern zu pflegen, unterstützen.Charles-Edouard Monier, Manager für Tech Business Planning & Insights, Werbetechnik und Nachhaltigkeit, RTL
Verringerung von CO2 -Emissionen erhöht die Detailgenauigkeit der Daten
Für die Zukunft will Monier über die Verringerung von CO2 -Emissionen hinausgehen und entwickelt Strategien, wie RTL seinen Gesamtenergieverbrauch weiter senken und detailliertere Informationen zur Nachhaltigkeit liefern kann. Denn das erwarten die Verbraucher zunehmend von Einzelhändlern und Serviceprovidern.
„Wenn Sie Ihre Bankanwendung öffnen oder ein Produkt im Supermarkt kaufen, erhalten Sie sehr detaillierte Informationen über die Menge an CO2, die dadurch erzeugt wird. In den kommenden Jahren wird das auch bei Medien und Digital Communitys der Fall sein“, sagt er. „Was uns an Akamai beeindruckt, ist die Detailtiefe ihrer Daten und der Umfang, in dem sie uns bei unserer Mission, Verbrauchern transparente Informationen bereitzustellen und enge Beziehungen zu anderen Handelspartnern zu pflegen, unterstützen.“
Über RTL Nederland
Mit fünf linearen Fernsehsendern ist RTL NL der Marktführer im Bereich TV und bedient den größten Marktanteil in den Niederlanden. Verschiedene digitale Aktivitäten wie Buienradar und Videoland machen das Unternehmen zu einem der größten Akteure auf dem digitalen Markt. RTL Nederland ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der RTL Group, Europas größtem TV-, Radio- und Produktionsunternehmen. Die RTL Group ist zu 75,1 % im Besitz von Bertelsmann, einem großen internationalen Medienkonzern. Schwesterunternehmen der RTL Group sind die Verlage Penguin, Random House und Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG und der Kundendienstleister Arvato. www.rtl.nl
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.