Da Regierungen und Unternehmen weltweit dem Klimawandel die höchste Priorität einräumen, haben die größten Sendeanstalten der Welt ihre Bemühungen zur Minimierung von Kohlenstoffemissionen verdoppelt. RTL ist dabei keine Ausnahme. Wie bei den meisten globalen Unternehmen aus dem Bereich Streaming entsteht auch bei RTL ein Großteil der Umweltauswirkungen und des Energiebedarfs nicht nur durch das Erstellen von Inhalten, – wodurch viel CO 2 erzeugt wird –, sondern auch durch Streaming-Plattformen, Rechenzentren sowie WLAN- und Breitbandübertragungen.

In den letzten Jahren hat die RTL Group, das Mutterunternehmen von RTL Nederland und die größte Sendeanstalt Europas, mit Beteiligungen an 67 Fernsehsendern, 10 Streaming-Plattformen und 38 Radiosendern, Nachhaltigkeit zu einem Hauptthema erklärt. Dazu gehört auch das ehrgeizige Ziel, bis 2030 CO2-Neutralität zu erreichen. Als Teil der RTL Group hat RTL Nederland bereits wichtige Schritte unternommen, um dieses Ziel zu erreichen, und sich klare Etappenziele von heute bis zum Jahr 2030 gesetzt, um zu gewährleisten, dass der Plan schrittweise erfüllt wird.

Charles-Edouard Monier, Manager für Tech Business Planning & Insights, Werbetechnologie und Nachhaltigkeit bei RTL, sagt: „Wir sind entschlossen, Maßnahmen zum Schutz der Umwelt zu ergreifen, indem wir den Energieverbrauch und die direkten und indirekten Treibhausgasemissionen reduzieren. Und dies spiegelt sich in unseren Bemühungen wider, nachhaltigere Energiequellen zu nutzen.“

Bei der gesamten Energie, die in den Niederlassungen von RTL in den Niederlanden genutzt wird, handelt es sich derzeit um Windenergie, die zu 100 % erneuerbar ist. Die Beleuchtung an den Standorten besteht zu 70 % aus LED-Leuchten. In einigen Gebäuden sind es sogar bereits 100 %. RTL ersetzt auch seinen Fuhrpark durch Elektrofahrzeuge. Zukünftige Maßnahmen umfassen das Angebot von klimaneutralen Beständen für Werbetreibende und den Ankauf von Emissionsgutschriften, mit denen hohe CO 2 -Emissionen ausgeglichen werden.

Ein wichtiger Aspekt der langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie von RTL ist die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks in der Lieferkette. Das betrifft auch die Technologiepartner des Unternehmens. Monier sagt: „Um die Nachhaltigkeit in unserer gesamten Lieferkette zu erhöhen, arbeiten wir zunehmend mit Organisationen zusammen, die unsere Null-CO2-Strategie mittragen.“