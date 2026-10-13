Las compañías que ofrecen servicios de streaming y contenido digital buscan cada vez más alianzas con empresas que compartan sus objetivos de reducción de carbono. Para asegurarse de cumplir estos objetivos, así como otras metas de sostenibilidad más generales, RTL, la emisora líder en Países Bajos, se ha asociado con Akamai y utiliza su tecnología altamente sostenible, que está estrechamente coordinada con la estrategia de reducción a corto y largo plazo de RTL.
Cumplir con los objetivos de sostenibilidad a corto y largo plazo en el sector de la radiodifusión
Establecer objetivos ambiciosos con respecto a las emisiones de carbono
A medida que las agendas de los gobiernos y las empresas de todo el mundo dan prioridad al cambio climático, las emisoras más importantes del mundo han duplicado sus esfuerzos para minimizar las emisiones de carbono. RTL no es una excepción. Al igual que la mayoría de las empresas de streaming globales, además de crear contenidos que generan mucho CO2, gran parte de las necesidades energéticas y del impacto medioambiental de RTL proviene de sus plataformas de streaming, centros de datos y transmisiones de Wi-Fi y banda ancha.
En los últimos años, RTL Group, compañía matriz de RTL Nederland y la mayor emisora de Europa, con intereses en 67 canales de televisión, 10 plataformas de streaming y 38 emisoras de radio, ha convertido la sostenibilidad en una prioridad. Para ello, ha establecido una ambiciosa estrategia para lograr la neutralidad de carbono en 2030. Como parte del grupo, RTL Nederland ya ha tomado medidas importantes para alcanzar este objetivo y ha fijado metas bien definidas desde ahora hasta 2030 para asegurarse de seguir por el buen camino.
Charles-Edouard Monier, director de planificación y perspectivas comerciales tecnológicas en Ad Tech y de sostenibilidad en RTL, afirma: "Queremos contribuir a la protección del medio ambiente reduciendo el consumo de energía y las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero, por lo que apostamos por el uso de fuentes de energía más sostenibles".
Toda la energía utilizada en las oficinas de RTL en los Países Bajos es ahora 100 % renovable y eólica. De media, el 70 % del sistema de iluminación de sus instalaciones utiliza LED, e incluso en algunos edificios esta cifra alcanza ya del 100 %. RTL también está sustituyendo ya la flota de vehículos de la empresa por vehículos eléctricos. Entre las iniciativas futuras se incluye ofrecer a los anunciantes inventarios de carbono neutral y comprar créditos de carbono para compensar las emisiones de CO2.
Un aspecto importante de la estrategia de sostenibilidad a largo plazo de RTL es reducir no solo la huella de carbono de su cadena de suministro, sino también la de sus partners tecnológicos. Charles-Edouard comenta: "A medida que aumentamos la sostenibilidad en toda nuestra cadena de suministro, nos asociamos cada vez con más organizaciones que comparten nuestra estrategia de emisiones cero".
Comprender el panorama de las emisiones es complejo, pero de todos nuestros proveedores de tecnología, Akamai es un partner estratégico clave no solo en lo relacionado con la distribución y la seguridad, sino también para nuestros objetivos de sostenibilidad".Charles-Edouard Monier, director de planificación y perspectivas comerciales tecnológicas en Ad Tech y de sostenibilidad, RTL
Tecnología de vanguardia que reduce las emisiones de carbono
Akamai es uno de los partners tecnológicos más importantes de RTL en este esfuerzo por reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono. La cadena utiliza Akamai Intelligent Edge Platform para distribuir el contenido a los clientes desde servidores locales, lo que aumenta la disponibilidad, la escalabilidad y la seguridad de esta distribución.
Akamai Intelligent Edge Platform también es el eje principal de los esfuerzos de Akamai para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. La red de la empresa funciona en más de 130 países y hace que la vida de miles de millones de personas sea mejor cada día. Sin embargo, como el 92 % de sus gases de efecto invernadero los genera esta red, Akamai trabaja sin descanso para encontrar nuevas formas de reducir estas emisiones.
Las medidas tomadas incluyen eficiencias del software y el hardware, la gestión responsable de residuos electrónicos y el uso de energía renovable certificada siempre que sea posible, en colaboración con proveedores de centros de datos. Akamai se está procurando también nuevas fuentes de energía renovable para compensar su carga de electricidad global.
"Estamos verdaderamente impresionados por el avance de Akamai en sus iniciativas por reducir las emisiones", afirma Monier. "Comprender el panorama de las emisiones es complejo, pero de todos nuestros proveedores de tecnología, Akamai es un partner estratégico clave no solo en lo relacionado con la distribución y la seguridad, sino también para nuestros objetivos de sostenibilidad".
En las operaciones cotidianas, Akamai alivia la carga del equipo de operaciones de RTL. "Gracias a Akamai, podemos gestionar el tráfico de datos sin problemas, especialmente durante los picos de demanda de los usuarios", declara Peter Mook, ingeniero de operaciones de RTL. "Es decir, mi equipo puede centrarse en agregar valor estratégico a la empresa en lugar de tener que supervisar nuestra infraestructura de retransmisión digital global, el consumo de energía o la huella de carbono".
Una estrategia sostenible, haga el tiempo que haga
Un buen ejemplo del uso de Akamai Intelligent Edge Platform es la popular aplicación meteorológica de RTL, Buienradar, que ofrece a los usuarios una predicción detallada del tiempo en su ubicación con solo pulsar un botón. La aplicación cuenta con una media de 4 millones de usuarios al mes y 10 millones de usuarios en la web en los Países Bajos.
Según Mook: "La plataforma de Akamai nos ofrece muchas opciones avanzadas para garantizar que los usuarios de nuestra aplicación meteorológica disfruten de la mejor experiencia. Además, la forma en la que está diseñada también nos ayuda a impulsar nuestras iniciativas de sostenibilidad".
RTL plantará un árbol por cada 50 nuevos suscriptores al servicio premium de Buienradar (llamado "Buienradar Plus") para disminuir aún más su huella de carbono. "Es un buen ejemplo de cómo incluimos la sostenibilidad en todos los niveles del servicio, desde los proveedores de tecnología hasta las organizaciones de gestión forestal y de recursos naturales que trabajan con nosotros para sembrar los árboles", añade Mook.
Para Monier, existe otra razón para que la estrategia comercial de RTL gire en torno a la sostenibilidad. "Tener un enfoque más responsable nos hace más atractivos a ojos de los empleados, tanto de los más antiguos como de los más nuevos. También sabemos que los clientes y anunciantes basan cada vez más sus decisiones de compra y visionado en las políticas de sostenibilidad de las emisoras. Con la ayuda de Akamai, podemos seguir siendo líderes en este espacio".
Lo que nos ha impresionado de Akamai es la minuciosidad de sus datos y cómo pueden servirnos para proporcionar a los consumidores información más transparente y mantener relaciones sólidas con otros partners comerciales".Charles-Edouard Monier, director de planificación y perspectivas comerciales tecnológicas en Ad Tech y de sostenibilidad, RTL
Reducir las emisiones de CO2 y aumentar el nivel de detalle de los datos
De cara al futuro, Monier va más allá de las emisiones de CO2 y estudia cómo podría reducir RTL aún más su consumo total de energía, además de proporcionar información más detallada sobre la sostenibilidad, algo que los consumidores esperan cada vez más de retailers y proveedores de servicios.
"Al abrir la aplicación del banco o comprar un producto en el supermercado, podemos obtener datos muy detallados sobre el volumen de CO2 que estas actividades generan. En los próximos años, tanto los medios de comunicación como las comunidades digitales tendrán que hacer lo mismo", comenta. "Lo que nos ha impresionado de Akamai es la minuciosidad de sus datos y cómo pueden servirnos para proporcionar a los consumidores información más transparente y mantener relaciones sólidas con otros partners comerciales".
Acerca de RTL Nederland
Con cinco canales de televisión tradicionales, RTL NL es el principal operador de televisión con la mayor cuota de mercado en los Países Bajos. Además, gracias a varias actividades digitales, como Buienradar y Videoland, la empresa es uno de los mayores operadores del mercado digital. RTL Nederland es una filial totalmente controlada por RTL Group, la mayor empresa de televisión, radio y producción de Europa. El 75,1 % de RTL Group es propiedad de Bertelsmann, un importante grupo internacional de medios de comunicación. Las editoriales Penguin Random House y Gruner + Jahr, la discográfica BMG y la empresa de logística Arvato son empresas hermanas de RTL Group. www.rtl.nl
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.