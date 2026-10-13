A medida que las agendas de los gobiernos y las empresas de todo el mundo dan prioridad al cambio climático, las emisoras más importantes del mundo han duplicado sus esfuerzos para minimizar las emisiones de carbono. RTL no es una excepción. Al igual que la mayoría de las empresas de streaming globales, además de crear contenidos que generan mucho CO 2 , gran parte de las necesidades energéticas y del impacto medioambiental de RTL proviene de sus plataformas de streaming, centros de datos y transmisiones de Wi-Fi y banda ancha.

En los últimos años, RTL Group, compañía matriz de RTL Nederland y la mayor emisora de Europa, con intereses en 67 canales de televisión, 10 plataformas de streaming y 38 emisoras de radio, ha convertido la sostenibilidad en una prioridad. Para ello, ha establecido una ambiciosa estrategia para lograr la neutralidad de carbono en 2030. Como parte del grupo, RTL Nederland ya ha tomado medidas importantes para alcanzar este objetivo y ha fijado metas bien definidas desde ahora hasta 2030 para asegurarse de seguir por el buen camino.

Charles-Edouard Monier, director de planificación y perspectivas comerciales tecnológicas en Ad Tech y de sostenibilidad en RTL, afirma: "Queremos contribuir a la protección del medio ambiente reduciendo el consumo de energía y las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero, por lo que apostamos por el uso de fuentes de energía más sostenibles".

Toda la energía utilizada en las oficinas de RTL en los Países Bajos es ahora 100 % renovable y eólica. De media, el 70 % del sistema de iluminación de sus instalaciones utiliza LED, e incluso en algunos edificios esta cifra alcanza ya del 100 %. RTL también está sustituyendo ya la flota de vehículos de la empresa por vehículos eléctricos. Entre las iniciativas futuras se incluye ofrecer a los anunciantes inventarios de carbono neutral y comprar créditos de carbono para compensar las emisiones de CO 2 .

Un aspecto importante de la estrategia de sostenibilidad a largo plazo de RTL es reducir no solo la huella de carbono de su cadena de suministro, sino también la de sus partners tecnológicos. Charles-Edouard comenta: "A medida que aumentamos la sostenibilidad en toda nuestra cadena de suministro, nos asociamos cada vez con más organizaciones que comparten nuestra estrategia de emisiones cero".