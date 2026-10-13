Tandis que les gouvernements et les entreprises du monde entier placent le changement climatique en tête de leur agenda, les plus grands diffuseurs mondiaux redoublent d'efforts pour réduire les émissions de carbone. RTL ne déroge pas à la règle. Comme la plupart des entreprises de streaming à travers le monde, outre la production de contenu générant beaucoup de CO 2 , les besoins énergétiques et l'impact environnemental de RTL proviennent en majorité de ses plateformes de streaming, de ses centres de données et de ses transmissions Wi-Fi et haut débit.

Ces dernières années, la société mère de RTL Nederland, RTL Group, qui est le plus grand diffuseur en Europe avec des intérêts dans 67 chaînes de télévision, 10 plateformes de streaming et 38 stations de radio, a fait du développement durable une priorité. Cela comprend une stratégie ambitieuse visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Dans le cadre de ce groupe, RTL Nederland a déjà pris des mesures importantes pour atteindre cet objectif et a posé des jalons clairs entre aujourd'hui et 2030 pour rester sur la bonne voie.

« Nous sommes déterminés à prendre des mesures pour protéger l'environnement en réduisant la consommation d'énergie et ses émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, et cela se reflète dans notre volonté d'utiliser des sources d'énergie plus durables », explique Charles-Édouard Monier, directeur de la planification et de la vision des activités technologiques, de la technologie publicitaire et du développement durable chez RTL.

Toute l'énergie utilisée dans les bureaux de RTL aux Pays-Bas est désormais 100 % renouvelable et éolienne. L'éclairage sur site est LED à 70 % en moyenne, et même à 100 % pour certains bâtiments. RTL remplace également son parc de véhicules d'entreprise par des voitures électriques. D'autre initiatives à venir incluent la fourniture aux publicitaires de stocks neutres en carbone et l'achat de crédits carbone pour compenser les émissions exceptionnelles de CO 2 .

Un aspect important de la stratégie de développement durable à long terme de RTL est la réduction de l'empreinte carbone de sa chaîne d'approvisionnement, en particulier celle de ses partenaires technologiques. « Alors que nous veillons à rendre notre chaîne d'approvisionnement plus durable, nous collaborons de plus en plus avec des entreprises qui respectent notre stratégie zéro émission », poursuit Charles-Édouard Monier.