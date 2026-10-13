Les contenus digitaux et les services de streaming recherchent de plus en plus de partenariats avec des entreprises qui partagent leurs objectifs de réduction de l'empreinte carbone. Pour s'assurer de respecter ses propres objectifs d'émission de carbone et, plus généralement, de développement durable, RTL, le principal diffuseur néerlandais, s'associe à Akamai et utilise sa technologie hautement durable, en parfaite adéquation avec sa stratégie de réduction à court et à long terme.
Atteindre des objectifs de développement durable à court et à long terme dans le domaine de la diffusion
Fixer des objectifs ambitieux pour les émissions de carbone
Tandis que les gouvernements et les entreprises du monde entier placent le changement climatique en tête de leur agenda, les plus grands diffuseurs mondiaux redoublent d'efforts pour réduire les émissions de carbone. RTL ne déroge pas à la règle. Comme la plupart des entreprises de streaming à travers le monde, outre la production de contenu générant beaucoup de CO2, les besoins énergétiques et l'impact environnemental de RTL proviennent en majorité de ses plateformes de streaming, de ses centres de données et de ses transmissions Wi-Fi et haut débit.
Ces dernières années, la société mère de RTL Nederland, RTL Group, qui est le plus grand diffuseur en Europe avec des intérêts dans 67 chaînes de télévision, 10 plateformes de streaming et 38 stations de radio, a fait du développement durable une priorité. Cela comprend une stratégie ambitieuse visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Dans le cadre de ce groupe, RTL Nederland a déjà pris des mesures importantes pour atteindre cet objectif et a posé des jalons clairs entre aujourd'hui et 2030 pour rester sur la bonne voie.
« Nous sommes déterminés à prendre des mesures pour protéger l'environnement en réduisant la consommation d'énergie et ses émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre, et cela se reflète dans notre volonté d'utiliser des sources d'énergie plus durables », explique Charles-Édouard Monier, directeur de la planification et de la vision des activités technologiques, de la technologie publicitaire et du développement durable chez RTL.
Toute l'énergie utilisée dans les bureaux de RTL aux Pays-Bas est désormais 100 % renouvelable et éolienne. L'éclairage sur site est LED à 70 % en moyenne, et même à 100 % pour certains bâtiments. RTL remplace également son parc de véhicules d'entreprise par des voitures électriques. D'autre initiatives à venir incluent la fourniture aux publicitaires de stocks neutres en carbone et l'achat de crédits carbone pour compenser les émissions exceptionnelles de CO2.
Un aspect important de la stratégie de développement durable à long terme de RTL est la réduction de l'empreinte carbone de sa chaîne d'approvisionnement, en particulier celle de ses partenaires technologiques. « Alors que nous veillons à rendre notre chaîne d'approvisionnement plus durable, nous collaborons de plus en plus avec des entreprises qui respectent notre stratégie zéro émission », poursuit Charles-Édouard Monier.
Comprendre le paysage des émissions est complexe, mais Akamai se démarque sur ce point parmi nos fournisseurs de technologies. La société est désormais un partenaire stratégique clé non seulement pour la diffusion et la sécurité, mais également pour nos objectifs de développement durable.Charles-Édouard Monier, Directeur de la planification et de la vision des activités technologiques, de la technologie publicitaire et du développement durable, RTL
Une technologie de pointe qui réduit les émissions de carbone
Akamai est l'un des partenaires technologiques les plus importants de RTL dans le cadre de ces efforts visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone. Le diffuseur utilise Akamai Intelligent Edge Platform pour distribuer du contenu aux clients à partir de serveurs locaux, ce qui améliore la disponibilité, l'évolutivité et la sécurité de la diffusion de contenu.
L'Intelligent Edge Platform d'Akamai est également le principal moteur des efforts d'Akamai en matière de réduction de gaz à effet de serre (GES). Le réseau de l'entreprise est employé dans plus de 130 pays, ce qui améliore la vie de milliards de personnes au quotidien. Toutefois, avec 92 % de ses émissions de gaz à effet de serre générées par ce réseau, Akamai s'efforce sans cesse de trouver de nouvelles façons de réduire ces émissions.
Ces réductions comprennent l'efficacité des logiciels et du matériel, la gestion responsable des déchets électroniques et l'utilisation d'énergies renouvelables attestées dans la mesure du possible, en partenariat avec les fournisseurs de centres de données. Akamai sécurise également de nouvelles sources d'approvisionnement en énergies renouvelables pour compenser sa charge électrique mondiale.
« Nous avons été très impressionnés par les progrès réalisés par Akamai dans ses efforts de réduction des émissions », explique M. Monier. « Comprendre le paysage des émissions est complexe, mais Akamai se démarque sur ce point parmi nos fournisseurs de technologies. Il est désormais un partenaire stratégique clé non seulement pour la diffusion et la sécurité, mais également pour nos objectifs de développement durable. »
Dans le cadre des opérations quotidiennes, Akamai soulage l'équipe chargée des opérations de RTL. « Akamai nous aide à gérer le trafic de données en toute fluidité, en particulier pendant les pics de demande des utilisateurs », raconte Peter Mook, ingénieur des opérations chez RTL. « Cela signifie que mon équipe peut se concentrer sur l'ajout de valeur stratégique pour l'entreprise plutôt que sur la surveillance de notre infrastructure de diffusion digitale, notamment la consommation d'énergie et l'empreinte carbone. »
Une stratégie durable, quelle que soit la météo
Un bon exemple de l'Akamai Intelligent Edge Platform est l'application météo populaire de RTL, Buienradar, qui donne aux utilisateurs une vue d'ensemble complète de la météo à leur emplacement en un clic. L'application compte en moyenne 4 millions d'utilisateurs uniques par mois et 10 millions d'utilisateurs sur le Web aux Pays-Bas.
« La plateforme Akamai nous offre de nombreuses options avancées pour garantir aux utilisateurs de notre application météo la meilleure expérience possible. Elle est également conçue de manière à nous aider à mener nos efforts en matière de développement durable », déclare Peter Mook.
RTL améliorera encore la réduction de l'empreinte carbone en plantant un arbre tous les 50 abonnés au service premium Buienradar, baptisé « Buienradar Plus ». « C'est un bon exemple de la façon dont nous incluons la durabilité à tous les niveaux du service, des fournisseurs de technologies aux organisations de gestion de la forêt et de la nature qui collaborent avec nous pour planter les arbres », explique Peter Mook.
Pour Charles-Édouard Monier, il y a une autre raison de placer le développement durable au cœur de la stratégie commerciale de RTL. « Une approche plus responsable nous rend attrayants pour les nouveaux employés et les employés existants. Nous savons également que les clients et les publicitaires fondent de plus en plus leurs décisions d'achat et de visionnage sur les politiques des diffuseurs en matière de développement durable. Avec l'aide d'Akamai, nous pouvons maintenir une position de leader dans ce domaine. »
Akamai nous a impressionnés par le niveau de détail de ses données et la façon dont ces dernières peuvent nous aider à fournir des informations transparentes aux utilisateurs et à nouer des relations solides avec d'autres partenaires commerciaux.Charles-Édouard Monier, Directeur de la planification et de la vision des activités technologiques, de la technologie publicitaire et du développement durable, RTL
Réduire les émissions de CO2 et augmenter les informations relatives aux données
Pour l'avenir, Charles-Édouard Monier va au-delà des émissions de CO2 et élabore des stratégies visant à réduire davantage sa consommation énergétique totale et à fournir des informations plus granulaires sur le développement durable, ce que les consommateurs attendent de plus en plus des commerçants et des fournisseurs de services.
« Si vous ouvrez votre application bancaire ou si vous achetez un produit au supermarché, vous disposez de données très détaillées sur le volume de CO2 généré. Dans les années à venir, ce sera la même chose pour les médias et les communautés digitales », annonce-t-il. « Akamai nous a impressionnés par le niveau de détail de ses données et la façon dont ces dernières peuvent nous aider à fournir des informations transparentes aux utilisateurs et à nouer des relations solides avec d'autres partenaires commerciaux. »
À propos de RTL Nederland
Avec cinq chaînes de télévision linéaires, RTL NL est le premier diffuseur TV aux Pays-Bas. Diverses activités digitales, comme Buienradar et Videoland, font de l'entreprise l'un des plus grands acteurs du marché digital. RTL Nederland est une filiale à 100 % de RTL Group, la plus grande entreprise de télévision, de radio et de production d'Europe. RTL Group est détenu à 75,1 % par Bertelsmann, un important groupe multimédia international. Les sociétés affiliées de RTL Group sont les éditeurs Penguin Random House et Gruner + Jahr, la maison de disques BMG et le fournisseur de services clients Arvato. www.rtl.nl
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.