À medida que governos e empresas em todo o mundo colocam as mudanças climáticas no topo da agenda, as maiores emissoras do mundo redobraram seus esforços para minimizar as emissões de carbono. A RTL não é exceção. Como a maioria das empresas de streaming globais, além de produzir conteúdo que gera muito CO 2 , grande parte do impacto ambiental e das necessidades de energia da RTL vem de suas plataformas de streaming, data centers e transmissões Wi-Fi e banda larga.

Nos últimos anos, a matriz da RTL Nederland, o RTL Group, fez da sustentabilidade uma prioridade. Ela é a maior emissora da Europa, com participações em 67 canais de televisão, 10 plataformas de streaming e 38 estações de rádio. Isso incluiu uma estratégia ambiciosa de alcançar a neutralidade de carbono até 2030. Como parte do grupo, a RTL Nederland já deu passos importantes para atingir esse objetivo e estabeleceu metas claras entre agora e 2030 para garantir que permaneça no caminho certo.

Charles-Edouard Monier, Gerente de planejamento e insights de negócios tecnológicos, Tecnologia publicitária e sustentabilidade na RTL, afirma o seguinte: "Estamos determinados a tomar medidas para ajudar a proteger o meio ambiente, reduzindo o uso de energia e suas emissões diretas e indiretas de gases do efeito estufa, e isso se reflete na nossa busca pelo uso de fontes de energia mais sustentáveis."

Toda a energia utilizada nos escritórios da RTL nos Países Baixos é 100% eólica e renovável. A iluminação em suas instalações é, em média, 70% composta por luzes LED, com alguns locais já com 100%. A RTL também está substituindo a frota de carros da empresa por veículos elétricos. As iniciativas futuras incluem a oferta de inventários de carbono neutro para anunciantes e a compra de créditos de carbono para compensar as elevadas emissões de CO 2 .

Um aspecto importante da estratégia de sustentabilidade a longo prazo da RTL é a redução da pegada de carbono da sua cadeia de fornecimento, incluindo as dos seus parceiros tecnológicos. À medida que aumentamos a sustentabilidade em toda a nossa cadeia de fornecimento, cada vez mais nos associamos a organizações que estão alinhadas com a nossa estratégia de zero emissões líquidas."