O conteúdo digital e os serviços de streaming estão cada vez mais buscando parcerias com empresas que compartilham suas metas de redução de carbono. Para garantir o cumprimento de suas próprias metas de carbono e metas de sustentabilidade mais amplas, a principal emissora holandesa, a RTL, está fazendo uma parceria com a Akamai e usando sua tecnologia altamente sustentável, que está estreitamente alinhada com a estratégia da RTL de redução de curto e longo prazo.
Cumprimento das metas de sustentabilidade de curto e longo prazo na transmissão
Definição de metas ambiciosas para emissões de carbono
À medida que governos e empresas em todo o mundo colocam as mudanças climáticas no topo da agenda, as maiores emissoras do mundo redobraram seus esforços para minimizar as emissões de carbono. A RTL não é exceção. Como a maioria das empresas de streaming globais, além de produzir conteúdo que gera muito CO2, grande parte do impacto ambiental e das necessidades de energia da RTL vem de suas plataformas de streaming, data centers e transmissões Wi-Fi e banda larga.
Nos últimos anos, a matriz da RTL Nederland, o RTL Group, fez da sustentabilidade uma prioridade. Ela é a maior emissora da Europa, com participações em 67 canais de televisão, 10 plataformas de streaming e 38 estações de rádio. Isso incluiu uma estratégia ambiciosa de alcançar a neutralidade de carbono até 2030. Como parte do grupo, a RTL Nederland já deu passos importantes para atingir esse objetivo e estabeleceu metas claras entre agora e 2030 para garantir que permaneça no caminho certo.
Charles-Edouard Monier, Gerente de planejamento e insights de negócios tecnológicos, Tecnologia publicitária e sustentabilidade na RTL, afirma o seguinte: "Estamos determinados a tomar medidas para ajudar a proteger o meio ambiente, reduzindo o uso de energia e suas emissões diretas e indiretas de gases do efeito estufa, e isso se reflete na nossa busca pelo uso de fontes de energia mais sustentáveis."
Toda a energia utilizada nos escritórios da RTL nos Países Baixos é 100% eólica e renovável. A iluminação em suas instalações é, em média, 70% composta por luzes LED, com alguns locais já com 100%. A RTL também está substituindo a frota de carros da empresa por veículos elétricos. As iniciativas futuras incluem a oferta de inventários de carbono neutro para anunciantes e a compra de créditos de carbono para compensar as elevadas emissões de CO2.
Um aspecto importante da estratégia de sustentabilidade a longo prazo da RTL é a redução da pegada de carbono da sua cadeia de fornecimento, incluindo as dos seus parceiros tecnológicos. À medida que aumentamos a sustentabilidade em toda a nossa cadeia de fornecimento, cada vez mais nos associamos a organizações que estão alinhadas com a nossa estratégia de zero emissões líquidas."
Entender o cenário de emissões é complexo, mas de todos os nossos provedores de tecnologia, a Akamai agora é um parceiro estratégico fundamental não apenas para entrega e segurança, mas também para nossas metas de sustentabilidade.Charles-Edouard Monier, Gerente de planejamento e insights de negócios tecnológicos, Tecnologia publicitária e sustentabilidade na RTL
Tecnologia de ponta que reduz as emissões de carbono
A Akamai é um dos parceiros de tecnologia mais importantes da RTL neste esforço para reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono. A emissora usa a Akamai Intelligent Edge Platform para distribuir conteúdo aos clientes a partir de servidores locais, aumentando a disponibilidade, a escalabilidade e a segurança da entrega de conteúdo.
A Akamai Intelligent Edge Platform também é o foco principal dos esforços de redução de gases do efeito estufa (GHG) da Akamai. A rede da empresa opera em mais de 130 países, melhorando a vida de bilhões de pessoas todos os dias. Mas com 92% de seus GHGs gerados por essa rede, a Akamai trabalha sem parar para encontrar novas maneiras de mitigar essas emissões.
Essas mitigações incluem eficiências de software e hardware, gerenciamento responsável de resíduos eletrônicos e o uso de energia renovável comprovada sempre que possível, em parceria com provedores de data center. A Akamai também garante nova energia renovável líquida para compensar sua carga global de eletricidade.
"Ficamos muito impressionados com o avanço da Akamai em seus esforços de mitigação de emissões", diz Monier. "Entender o cenário de emissões é complexo, mas de todos os nossos provedores de tecnologia, a Akamai agora é um parceiro estratégico fundamental não apenas para entrega e segurança, mas também para nossas metas de sustentabilidade."
Nas operações diárias, a Akamai tira o peso dos ombros da equipe de operações da RTL. "A Akamai garante um gerenciamento de tráfego de dados sem problemas, especialmente durante os picos de demanda dos usuários", afirma Peter Mook, Engenheiro de Operações da RTL. "Isso significa que minha equipe pode se concentrar em agregar valor estratégico para a empresa, em vez de monitorar nossa infraestrutura de transmissão digital mais ampla, incluindo o consumo de energia e a pegada de carbono."
Uma estratégia sustentável, seja qual for o clima
Um bom exemplo da Akamai Intelligent Edge Platform em ação é o popular app de meteorologia da RTL, o Buienradar, que oferece aos usuários uma visão geral abrangente do clima em sua localização com o clique de um botão. O app tem, em média, 4 milhões de usuários mensais exclusivos e 10 milhões de usuários na Web na Holanda.
"A plataforma da Akamai nos oferece muitas opções avançadas para garantir que os usuários do nosso app de meteorologia recebam a melhor experiência, e ela é construída de uma maneira que também nos ajuda a impulsionar nossos esforços de sustentabilidade", diz Mook.
A RTL melhorará ainda mais a pegada de carbono, plantando uma árvore para cada 50 assinantes do serviço premium do Buienradar, chamado "Buienradar Plus". "Trata-se de um bom exemplo de como aplicamos a sustentabilidade em todos os níveis do serviço, desde provedores de tecnologia até organizações de manejo florestal e natural que trabalham conosco para plantar as árvores", afirma Mook.
Para Monier, há outra razão para colocar a sustentabilidade no centro da estratégia de negócios da RTL. "Uma abordagem mais responsável nos torna atraentes para as novas contratações e os funcionários atuais. Também sabemos que clientes e anunciantes baseiam cada vez mais suas decisões de compra e visualização nas políticas sustentáveis das emissoras. Com a ajuda da Akamai, podemos manter uma posição de liderança neste espaço."
O que nos impressionou na Akamai é a granularidade dos seus dados e até que ponto eles poderão nos apoiar em nossa missão de fornecer aos consumidores informações transparentes e manter relacionamentos sólidos com outros parceiros comerciais.Charles-Edouard Monier, Gerente de planejamento e insights de negócios tecnológicos, Tecnologia publicitária e sustentabilidade na RTL
Redução das emissões de CO2, aumento dos detalhes dos dados
Para o futuro, Monier está olhando além das emissões de CO2 e está criando estratégias de como a RTL pode reduzir ainda mais seu consumo total de energia, além de fornecer informações mais detalhadas sobre sustentabilidade, que os consumidores esperam cada vez mais de varejistas e provedores de serviços.
"Se você abrir seu app de banco on-line, ou se comprar um produto no supermercado, você terá dados muito detalhados sobre o volume de CO2 que eles geram. Nos próximos anos, será igual para a comunidade de mídia e a comunidade digital", diz ele. "O que nos impressionou na Akamai é a granularidade dos seus dados e até que ponto eles poderão nos apoiar em nossa missão de fornecer aos consumidores informações transparentes e manter relacionamentos sólidos com outros parceiros comerciais."
Sobre a RTL Nederland
Com cinco canais de TV lineares, a RTL NL é a principal empresa de TV com a maior fatia de mercado nos Países Baixos. Várias atividades digitais, como o Buienradar e o Videoland, fazem da empresa um dos maiores atores do mercado digital. A RTL Nederland é 100% subsidiária do RTL Group, a maior empresa de TV, rádio e produção da Europa. O RTL Group é 75,1% de propriedade da Bertelsmann, um grande grupo de mídia internacional. As empresas filiais do RTL Group são as editoras Penguin Random House e Gruner + Jahr, a empresa de música BMG e a prestadora de serviços ao cliente Arvato. www,rtl.nl
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.