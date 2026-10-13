Lancé en 2014, Vidio est aujourd'hui l'une des plus grandes plateformes de streaming vidéo en Indonésie, avec plus de 60 millions d'utilisateurs actifs par mois attirés par les chaînes gratuites et par l'abonnement qui proposent des diffusions live, des films, des émissions de télévision et une sélection des plus grands événements sportifs du monde.

La plateforme a enregistré une croissance de plus de 150 % et l'application Vidio a été téléchargée plus de cinq millions de fois. Pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, l'application a atteint la première place de l'App Store d'Apple en Indonésie dans toutes les catégories.

Cette croissance du visionnage mobile et sur application met en évidence un défi important pour Vidio. Ses spectateurs attendent une expérience de streaming exceptionnelle, quel que soit leur terminal, qu'il s'agisse d'un smartphone ou d'une TV 4K connectée. La résolution doit donc être claire et nette, sans aucune mise en mémoire tampon, que les spectateurs utilisent une connexion Wi-Fi ou un service de télécommunications lors d'un déplacement.

Plus complexe encore, l'infrastructure de diffusion de Vidio doit être capable de gérer les pics de demande massifs lors des émissions populaires et des événements sportifs en live. Pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, la plateforme a accueilli plus de 400 000 utilisateurs en simultané. Ce record a été battu lorsque l'Indonésie a disputé la finale du championnat de la coupe Suzuki de la Fédération de football d'Asie du Sud-est (AFF) 2020, qui s'est déroulée de décembre 2021 à janvier 2022. Au plus fort du tournoi, la demande a atteint les 3,5 térabits (desservant 1,77 millions de spectateurs en simultané) et, après optimisation, 2,067 millions de fans en simultané (à 3,02 térabits par seconde).

Tommy Sullivan, directeur technique de Vidio, déclare : « Nous proposons des millions de contenus produits par des professionnels. Leur diffusion rapide, efficace et fiable est notre plus grand défi. Les utilisateurs ne veulent pas d'excuses en cas de service imparfait. Ils s'attendent simplement à une expérience de streaming vidéo immersive et ininterrompue à chaque fois, en particulier lors des grands événements sportifs auxquels participe l'équipe nationale, comme la coupe AFF Suzuki en 2021-22. »

Sur un marché très concurrentiel et alors que certains des plus grands noms du secteur des médias s'implantent en Indonésie, Vidio s'est tourné vers Akamai pour garantir la meilleure qualité vidéo possible. En améliorant l'expérience de l'audience, l'entreprise espère également réduire le taux d'attrition, augmenter le nombre de spectateurs et, en fin de compte, augmenter les revenus grâce aux abonnements et à la publicité.