Vidio s'est imposé comme le principal acteur du streaming en ligne en Indonésie en proposant une programmation ininterrompue de haute qualité à des millions de spectateurs dans tout le pays, et notamment à une audience en plein essor de fans de sport et de football. Pour fournir une image fluide et nette, même pendant les périodes de forte demande, Vidio utilise le réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai pour stocker des vidéos en ligne et les diffuser sur une multitude de terminaux et dans différents formats, des smartphones aux TV connectées.
Lecture fluide pour les amateurs de sport, de cinéma et de séries
Une expérience de steaming ininterrompue et de haute qualité
Lancé en 2014, Vidio est aujourd'hui l'une des plus grandes plateformes de streaming vidéo en Indonésie, avec plus de 60 millions d'utilisateurs actifs par mois attirés par les chaînes gratuites et par l'abonnement qui proposent des diffusions live, des films, des émissions de télévision et une sélection des plus grands événements sportifs du monde.
La plateforme a enregistré une croissance de plus de 150 % et l'application Vidio a été téléchargée plus de cinq millions de fois. Pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, l'application a atteint la première place de l'App Store d'Apple en Indonésie dans toutes les catégories.
Cette croissance du visionnage mobile et sur application met en évidence un défi important pour Vidio. Ses spectateurs attendent une expérience de streaming exceptionnelle, quel que soit leur terminal, qu'il s'agisse d'un smartphone ou d'une TV 4K connectée. La résolution doit donc être claire et nette, sans aucune mise en mémoire tampon, que les spectateurs utilisent une connexion Wi-Fi ou un service de télécommunications lors d'un déplacement.
Plus complexe encore, l'infrastructure de diffusion de Vidio doit être capable de gérer les pics de demande massifs lors des émissions populaires et des événements sportifs en live. Pendant les Jeux Olympiques de Tokyo, la plateforme a accueilli plus de 400 000 utilisateurs en simultané. Ce record a été battu lorsque l'Indonésie a disputé la finale du championnat de la coupe Suzuki de la Fédération de football d'Asie du Sud-est (AFF) 2020, qui s'est déroulée de décembre 2021 à janvier 2022. Au plus fort du tournoi, la demande a atteint les 3,5 térabits (desservant 1,77 millions de spectateurs en simultané) et, après optimisation, 2,067 millions de fans en simultané (à 3,02 térabits par seconde).
Tommy Sullivan, directeur technique de Vidio, déclare : « Nous proposons des millions de contenus produits par des professionnels. Leur diffusion rapide, efficace et fiable est notre plus grand défi. Les utilisateurs ne veulent pas d'excuses en cas de service imparfait. Ils s'attendent simplement à une expérience de streaming vidéo immersive et ininterrompue à chaque fois, en particulier lors des grands événements sportifs auxquels participe l'équipe nationale, comme la coupe AFF Suzuki en 2021-22. »
Sur un marché très concurrentiel et alors que certains des plus grands noms du secteur des médias s'implantent en Indonésie, Vidio s'est tourné vers Akamai pour garantir la meilleure qualité vidéo possible. En améliorant l'expérience de l'audience, l'entreprise espère également réduire le taux d'attrition, augmenter le nombre de spectateurs et, en fin de compte, augmenter les revenus grâce aux abonnements et à la publicité.
Les fans de sport sont très exigeants. C'est pourquoi Akamai joue un rôle clé dans la qualité de notre streaming vidéo.Tommy Sullivan, Directeur technique, Vidio
Une lecture de haute qualité, quel que soit le terminal ou le réseau
M. Sullivan réaffirme l'importance de l'expérience du spectateur. « Une lecture fluide est primordiale, sur une TV connectée ultra-haute définition comme sur un smartphone. Grâce à la technologie de réseau de diffusion de contenu d'Akamai, notamment la technologie AMD (Adaptive Media Delivery), nous pouvons diffuser du contenu haute résolution et de façon ininterrompue à une audience en ligne en pleine expansion, qu'il s'agisse de sa première ou de sa cinquième visite. »
Vidio protège également ses systèmes à l'aide d'App & API Protector, qui propose une protection contre les attaques par déni de service et les attaques d'applications Web. Cela réduit le risque d'indisponibilité, de vol de données et de détournement de sites Web.
En outre, Vidio a introduit Cloud Wrapper, qui lui permet de minimiser les appels aux serveurs d'origine et de mieux gérer les coûts associés à ce processus. « Pour la plupart des artefacts, un seul appel est destiné aux serveurs d'origine et la plus grande partie du trafic est fournie à partir du cache Cloud Wrapper. Cela permet de réduire les coûts de transfert de données, ainsi que la pression exercée sur notre infrastructure plus vaste. Par exemple, lors d'un incident de routage, Akamai Cloud Wrapper nous a ainsi permis d'économiser 40 000 $ », explique M. Sullivan.
La présence du réseau de diffusion de contenu (CDN) d'Akamai en Indonésie signifie également que la majorité des émissions de Vidio sont diffusées dans le pays. Le fait de ne pas compter sur des réseaux externes qui renvoient le contenu sur un réseau international avant de revenir vers les spectateurs indonésiens réduit l'exposition aux problèmes de logiciels et d'infrastructure (câbles endommagés, par exemple) et contribue à garantir une meilleure expérience aux spectateurs.
Une demande croissante pour le contenu sportif en live
Akamai permet à Vidio de proposer une expérience visuelle exceptionnelle, même en période de croissance énorme et de forte demande lors des grands événements sportifs. « Nous disposons de la plus grande bibliothèque de contenus de compétitions sportives locales et mondiales sur le marché local, notamment les championnats espagnol et italien, la Ligue des Champions européenne, l'ATP Tour, le BWF, la F1 et la NBA », explique M. Sullivan.
« Les fans de sport sont très exigeants. En plus de l'équipe nationale, l'Indonésie organise la Liga 1, le plus grand championnat de football de la région », indique M. Sullivan. « Même une courte interruption ou une baisse de résolution peut créer une impression négative de la plateforme. Les fans n'hésitent pas à partager une mauvaise expérience sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait sérieusement nuire à notre réputation. Akamai joue un rôle essentiel dans la qualité de nos flux vidéo, ce qui nous permet de nous démarquer de la concurrence. »
Grâce à Akamai, nous avons la certitude de pouvoir maintenir notre position de leader sur le marché et de continuer à attirer les investisseurs.— Tommy Sullivan, Directeur technique, Vidio
Compétitif aujourd'hui et à l'avenir
Vidio doit continuer à accroître sa part de marché et réduire le taux d'attrition car de nouveaux services de streaming vidéo entrent sur le marché indonésien. « De grands noms se sont implantés au cours des 12 derniers mois », affirme M. Sullivan. « Cependant, nous sommes totalement convaincus que nous pouvons maintenir notre position de leader du marché et continuer à attirer des investisseurs grâce à Akamai. »
L'engagement d'Akamai en faveur de la réussite de ses clients a rassuré M. Sullivan lorsqu'un pic de demande lors du tournoi AFF a obligé Vidio à fournir 3,5 térabits de données par seconde. « Nous avons toujours su que nous finirions par atteindre ce seuil à un moment donné, mais nous avions toute confiance en Akamai pour gérer une telle demande. Je sais qu'Akamai est là pour soutenir la croissance de notre audience, de nos revenus et de nos investissements à grande échelle. »
Il souligne également le rôle du package Plus Service and Support d'Akamai, qui inclut une assistance d'experts dans le déploiement et l'intégration des solutions Akamai, ainsi qu'une assistance et une maintenance continues. « J'ai une très bonne relation avec l'équipe d'Akamai. J'apprécie la façon dont l'entreprise nous aide de manière proactive à tirer le meilleur parti de ses solutions et de leurs nouvelles versions. »
À propos de Vidio
Avec plus de 60 millions d'utilisateurs actifs par mois, Vidio (société créée en 2014) est le premier service de streaming OTT (over-the-top) local en Indonésie et le premier service OTT dans la catégorie divertissement du Google Play Store. Vidio propose du contenu exclusif dans les catégories Sports et Divertissement (Liga 1, UCL, UEL, F1 et NBA). Vidio, le service OTT proposant le plus grand nombre de séries originales locales, héberge également la plus grande bibliothèque de contenu avec plus de 1 million de VOD, 60 chaînes et 33 radios dans une large sélection de genres (local, coréen, Bollywood, asiatique et Hollywood). Vidio est actuellement accessible sur toutes les plateformes connectées : mobile, Web, TV connectée et décodeur. Vidio est la propriété de PT Surya Citra Media Tbk et fait partie du groupe de médias et de technologies PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. https://www.vidio.com/
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.