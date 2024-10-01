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Chad Seaman

Principal Security Researcher

Chad Seaman es investigador principal de seguridad y jefe del equipo de respuesta a incidentes e inteligencia en seguridad de Akamai. Se refiere orgullosamente a sí mismo como "buceador por la basura de Internet" y disfruta revisando los desechos que allí encuentra. Chad comenzó su carrera como programador y, después de estar expuesto a la seguridad, la explotación y los análisis forenses a través de investigaciones de filtración, la seguridad se convirtió rápidamente en su trabajo preferido. Ahora se dedica a investigaciones de malware, ingeniería inversa, investigación de vulnerabilidades, DDoS e investigaciones de ciberdelincuencia. Le gusta pilotar aviones, hacer agujeros en el papel a distancia y pasar tiempo en la naturaleza, preferiblemente sobre una moto de cross por una pista en el bosque.

Publicaciones de Chad Seaman

Cuando hay demasiados CUPS: la amenaza de los ataques DDoS

October 01, 2024Chad Seaman,  Kyle Lefton,  y Larry Cashdollar

El equipo de respuesta a incidentes e inteligencia en seguridad de Akamai ha probado y confirmado la amenaza DDoS en el servicio CUPS para proporcionar orientación y consejos de mitigación a los defensores.

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Vulnerabilidad explotada de forma activa en dispositivos DVR de Hitron: corregida, parches disponibles

January 30, 2024Aline Eliovich,  Chad Seaman,  Kyle Lefton,  y Larry Cashdollar

Como parte del descubrimiento de InfectedSlurs, nuestros investigadores detectaron vulnerabilidades en varios modelos de dispositivos DVR de Hitron. Obtenga más información sobre los dispositivos y el firmware afectados.

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Vulnerabilidad explotada de forma activa en QNAP VioStor NVR: corregida, parches disponibles

December 14, 2023Chad Seaman y Larry Cashdollar

Al investigar la botnet InfectedSlurs, el equipo SIRT descubrió una vulnerabilidad en los dispositivos QNAP VioStor NVR que se estaba explotando de forma activa. Obtenga más información.

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Descubriendo HinataBot: Análisis en profundidad de una amenaza basada en Go

March 16, 2023Chad Seaman,  Allen West,  y Larry Cashdollar

Akamai researchers uncover and reverse engineer a new Go-based DDoS botnet.

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