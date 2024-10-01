Chad Seaman es investigador principal de seguridad y jefe del equipo de respuesta a incidentes e inteligencia en seguridad de Akamai. Se refiere orgullosamente a sí mismo como "buceador por la basura de Internet" y disfruta revisando los desechos que allí encuentra. Chad comenzó su carrera como programador y, después de estar expuesto a la seguridad, la explotación y los análisis forenses a través de investigaciones de filtración, la seguridad se convirtió rápidamente en su trabajo preferido. Ahora se dedica a investigaciones de malware, ingeniería inversa, investigación de vulnerabilidades, DDoS e investigaciones de ciberdelincuencia. Le gusta pilotar aviones, hacer agujeros en el papel a distancia y pasar tiempo en la naturaleza, preferiblemente sobre una moto de cross por una pista en el bosque.