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Background

Chad Seaman

Principal Security Researcher

Chad Seaman ist Principal Security Researcher und Leiter des Security Intelligence Response Teams von Akamai. Er bezeichnet sich stolz als „Internet Dumpster Diver“ (zu Deutsch: Internet-Mülltaucher) und genießt es, die Abgründe zu erforschen, die er dort vorfindet. Chad begann seine Karriere als Programmierer und, nachdem er im Rahmen der Angriffsuntersuchung Sicherheits-, Exploit- und Forensik-Risiken ausgesetzt war, wurde Sicherheit schnell zu seiner bevorzugten Arbeit. Heute verbringt er seine Zeit mit Malware-Untersuchung, Reverse Engineering, Schwachstellenforschung, DDoS‑Analysen und Untersuchungen von Cyberkriminalität. Er fliegt gern Flugzeuge, schießt aus der Ferne Löcher in Papier und verbringt Zeit in der Natur, vorzugsweise im Wald – entweder beim Wandern oder auf seinem Dirtbike.

Beiträge von Chad Seaman

Zu viele CUPS: Die Bedrohung durch DDoS

October 01, 2024Chad Seaman,  Kyle Lefton,  und Larry Cashdollar

Das Akamai Security Intelligence and Response Team testete und bestätigte die DDoS-Bedrohung im CUPS-Dienst, um Verteidigungsteams Orientierung und Abwehrmaßnahmen bereitzustellen.

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Aktiv ausgenutzte Schwachstelle in DVRs von Hitron: Behoben, Patches verfügbar

January 30, 2024Aline Eliovich,  Chad Seaman,  Kyle Lefton,  und Larry Cashdollar

Im Rahmen der Entdeckung von InfectedSlurs haben unsere Forscher Sicherheitslücken in mehreren Hitron-DVR-Modellen festgestellt. Erfahren Sie mehr über betroffene Geräte und Firmware.

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Aktiv ausgenutzte Schwachstelle in QNAP VioStor NVR: Behoben, Patches verfügbar

December 14, 2023Chad Seaman und Larry Cashdollar

Bei der Recherche im Botnet „InfectedSlurs“ entdeckte das SIRT eine Schwachstelle in QNAP VioStor NVR-Geräten, die aktiv ausgenutzt wird. Weitere Informationen

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Aufdeckung von HinataBot: Ein tiefer Einblick in eine Go-basierte Bedrohung

March 16, 2023Chad Seaman,  Allen West,  und Larry Cashdollar

Akamai researchers uncover and reverse engineer a new Go-based DDoS botnet.

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