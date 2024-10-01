Chad Seaman ist Principal Security Researcher und Leiter des Security Intelligence Response Teams von Akamai. Er bezeichnet sich stolz als „Internet Dumpster Diver“ (zu Deutsch: Internet-Mülltaucher) und genießt es, die Abgründe zu erforschen, die er dort vorfindet. Chad begann seine Karriere als Programmierer und, nachdem er im Rahmen der Angriffsuntersuchung Sicherheits-, Exploit- und Forensik-Risiken ausgesetzt war, wurde Sicherheit schnell zu seiner bevorzugten Arbeit. Heute verbringt er seine Zeit mit Malware-Untersuchung, Reverse Engineering, Schwachstellenforschung, DDoS‑Analysen und Untersuchungen von Cyberkriminalität. Er fliegt gern Flugzeuge, schießt aus der Ferne Löcher in Papier und verbringt Zeit in der Natur, vorzugsweise im Wald – entweder beim Wandern oder auf seinem Dirtbike.