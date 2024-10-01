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Chad Seaman

Principal Security Researcher

Chad Seaman est chercheur principal en sécurité et chef de l'équipe Security Intelligence Response Team d'Akamai. Il se définit fièrement comme un « explorateur de l'Internet » et aime fouiller dans ce qu'il y trouve. Chad a commencé sa carrière en tant que programmeur et, après avoir été confronté à la sécurité, à l'exploitation et aux analyses par le biais d'enquêtes sur les violations, la sécurité est rapidement devenue son domaine préféré. Il se consacre désormais aux enquêtes sur les logiciels malveillants, à la rétro-ingénierie, aux recherches sur les vulnérabilités, aux attaques DDoS et aux enquêtes sur la cybercriminalité. Il aime l'aviation, les armes à feu et passer du temps dans la nature, de préférence dans les bois, sur un sentier ou sur son vélo boueux.

Articles rédigés par Chad Seaman

Trop de services CUPS : la menace des attaques DDoS

October 01, 2024Chad Seaman,  Kyle Lefton,  et Larry Cashdollar

L'équipe SIRT (Security Intelligence and Response Team) d'Akamai a testé et confirmé la menace DDoS au sein du service CUPS et fournit des conseils et des mesures d'atténuation pour les défenseurs.

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Vulnérabilité activement exploitée dans les enregistreurs vidéo numériques Hitron : corrigée, correctifs disponibles

January 30, 2024Aline Eliovich,  Chad Seaman,  Kyle Lefton,  et Larry Cashdollar

Dans le cadre de la découverte d'InfectedSlurs, nos chercheurs ont identifié des vulnérabilités dans plusieurs modèles d'enregistreurs vidéo numériques Hitron. En savoir plus sur les terminaux et micrologiciels affectés.

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Vulnérabilité activement exploitée dans les enregistreurs vidéo en réseau VioStor de QNAP : corrigée, correctifs disponibles

December 14, 2023Chad Seaman et Larry Cashdollar

Lors de ses recherches sur le botnet InfectedSlurs, l'équipe SIRT a découvert une vulnérabilité dans les enregistreurs vidéo en réseau VioStor de QNAP activement exploitée « in the wild ». Obtenez des informations détaillées.

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Découverte de HinataBot : Une exploration approfondie d'une menace basée sur Go

March 16, 2023Chad Seaman,  Allen West,  et Larry Cashdollar

Les chercheurs d'Akamai découvrent et procèdent à la rétro-ingénierie d'un nouveau botnet DDoS basé sur Go.

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