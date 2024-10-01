Chad Seaman est chercheur principal en sécurité et chef de l'équipe Security Intelligence Response Team d'Akamai. Il se définit fièrement comme un « explorateur de l'Internet » et aime fouiller dans ce qu'il y trouve. Chad a commencé sa carrière en tant que programmeur et, après avoir été confronté à la sécurité, à l'exploitation et aux analyses par le biais d'enquêtes sur les violations, la sécurité est rapidement devenue son domaine préféré. Il se consacre désormais aux enquêtes sur les logiciels malveillants, à la rétro-ingénierie, aux recherches sur les vulnérabilités, aux attaques DDoS et aux enquêtes sur la cybercriminalité. Il aime l'aviation, les armes à feu et passer du temps dans la nature, de préférence dans les bois, sur un sentier ou sur son vélo boueux.