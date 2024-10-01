Chad Seaman é um pesquisador principal de segurança e líder da equipe de resposta de inteligência de segurança da Akamai. Ele orgulhosamente se refere a si mesmo como um “caçador de lixo na Internet” e gosta de vasculhar a lama que encontra lá. Chad começou sua carreira como programador e, depois de conhecer os temas de segurança, exploração e forense por meio de investigações de violação, a segurança rapidamente se tornou seu trabalho preferido. Ele agora passa seu tempo envolvido em investigações de malware, engenharia reversa, pesquisa de vulnerabilidades, DDoS e investigações de crimes cibernéticos. Ele gosta de pilotar aviões, furar papéis à distância e estar na natureza, de preferência no mato, fazendo trilha ou com sua moto.