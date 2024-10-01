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Chad Seaman

Principal Security Researcher

Chad Seaman é um pesquisador principal de segurança e líder da equipe de resposta de inteligência de segurança da Akamai. Ele orgulhosamente se refere a si mesmo como um “caçador de lixo na Internet” e gosta de vasculhar a lama que encontra lá. Chad começou sua carreira como programador e, depois de conhecer os temas de segurança, exploração e forense por meio de investigações de violação, a segurança rapidamente se tornou seu trabalho preferido. Ele agora passa seu tempo envolvido em investigações de malware, engenharia reversa, pesquisa de vulnerabilidades, DDoS e investigações de crimes cibernéticos. Ele gosta de pilotar aviões, furar papéis à distância e estar na natureza, de preferência no mato, fazendo trilha ou com sua moto.

Publicações de Chad Seaman

Quando há CUPS demais: a ameaça de DDoS

October 01, 2024Chad Seaman,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

A equipe de inteligência e resposta de segurança da Akamai testou e confirmou a ameaça de DDoS no serviço CUPS para fornecer orientação e mitigações para os defensores.

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Vulnerabilidade explorada ativamente nos DVRs Hitron: corrigida, patches disponíveis

January 30, 2024Aline Eliovich,  Chad Seaman,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

Como parte da descoberta InfectedSlurs, nossos pesquisadores descobriram vulnerabilidades em vários modelos de dispositivos DVR Hitron. Saiba mais sobre os dispositivos e os firmwares afetados.

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Vulnerabilidade explorada ativamente no QNAP VioStor NVR: corrigida, patches disponíveis

December 14, 2023Chad Seaman e Larry Cashdollar

Ao pesquisar a botnet InfectedSlurs, a SIRT descobriu uma vulnerabilidade em dispositivos QNAP VioStor NVR que está sendo explorada ativa e livremente. Veja os detalhes.

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Descobrindo o HinataBot: análise aprofundada de uma ameaça baseada em Go

March 16, 2023Chad Seaman,  Allen West,  e Larry Cashdollar

Akamai researchers uncover and reverse engineer a new Go-based DDoS botnet.

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