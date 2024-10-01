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Chad Seaman

Principal Security Researcher

Chad Seaman è Principal Security Researcher e Team Lead del SIRT (Security Intelligence Response Team) di Akamai. Si definisce con orgoglio un "Internet Dumpster Diver" e si diverte a esaminare le anomalie rilevate. Chad ha iniziato la sua carriera come programmatore e, dopo le esperienze nel settore della sicurezza, dello sfruttamento e delle indagini forensi tramite le indagini sulle violazioni, la sicurezza è diventata rapidamente il suo lavoro preferito. Ora trascorre il suo tempo immerso in indagini su malware, reverse engineering, ricerca sulle vulnerabilità, attacchi DDoS e indagini sui crimini informatici. Gli piace far volare aeroplani, praticare fori sulla carta a distanza e passare il tempo in mezzo alla natura, preferibilmente nei boschi, su un sentiero, su una bici da cross.

Post di Chad Seaman

La minaccia degli attacchi DDoS nel servizio CUPS

October 01, 2024Chad Seaman,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

L'Akamai Security Intelligence and Response Team ha verificato e confermato la minaccia degli attacchi DDoS nel servizio CUPS per fornire assistenza e consigli sulla loro mitigazione agli addetti alla sicurezza.

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Vulnerabilità sfruttata attivamente nei dispositivi Hitron DVR: correzioni e patch disponibili

January 30, 2024Aline Eliovich,  Chad Seaman,  Kyle Lefton,  e Larry Cashdollar

Nell'ambito del rilevamento di InfectedSlurs, i nostri ricercatori hanno scoperto alcune vulnerabilità in vari modelli di dispositivi Hitron DVR. Scoprite ulteriori informazioni sul firmware e sui dispositivi interessati.

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Vulnerabilità sfruttata attivamente nei dispositivi QNAP VioStor NVR: correzioni e patch disponibili

December 14, 2023Chad Seaman e Larry Cashdollar

Durante la nostra ricerca sulla botnet InfectedSlurs, il team SIRT ha scoperto una vulnerabilità nei dispositivi QNAP VioStor NVR che viene attivamente sfruttata in rete. Scoprite tutti i dettagli.

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Rilevamento di HinataBot: un'analisi approfondita di una minaccia basata su Go

March 16, 2023Chad Seaman,  Allen West,  e Larry Cashdollar

Akamai researchers uncover and reverse engineer a new Go-based DDoS botnet.

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