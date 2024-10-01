Chad Seaman è Principal Security Researcher e Team Lead del SIRT (Security Intelligence Response Team) di Akamai. Si definisce con orgoglio un "Internet Dumpster Diver" e si diverte a esaminare le anomalie rilevate. Chad ha iniziato la sua carriera come programmatore e, dopo le esperienze nel settore della sicurezza, dello sfruttamento e delle indagini forensi tramite le indagini sulle violazioni, la sicurezza è diventata rapidamente il suo lavoro preferito. Ora trascorre il suo tempo immerso in indagini su malware, reverse engineering, ricerca sulle vulnerabilità, attacchi DDoS e indagini sui crimini informatici. Gli piace far volare aeroplani, praticare fori sulla carta a distanza e passare il tempo in mezzo alla natura, preferibilmente nei boschi, su un sentiero, su una bici da cross.