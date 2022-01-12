Charlie Gero es vicepresidente y director de tecnología de la división de Empresas de Akamai y dirige el Grupo de Proyectos Avanzados. Actualmente, su principal foco es la investigación más reciente en las áreas de seguridad, matemáticas aplicadas, criptografía y algoritmos distribuidos con el objetivo de desarrollar la próxima generación de tecnologías que protegerán a la creciente base de clientes de Akamai. Gracias a su investigación en Akamai, ha conseguido casi 30 patentes en criptografía, compresión, sistemas de redes eficientes y distribución multimedia en tiempo real, entre otros. Además, cuenta con titulaciones tanto en Física como en Informática. Por otro lado, lleva en Akamai casi 15 años, habiendo fundado previamente una startup y ocupado puestos informáticos clave en los sectores farmacéutico y de redes.