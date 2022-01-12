Akamai
Saltar al contenido principal
Akamai
Iniciar sesión
Iniciar sesión Close
Cloud Manager
Gestisci i tuoi servizi di cloud computing
Iniciar sesión Close
Control Center
Gestisci i tuoi servizi di sicurezza e delivery
Background

Charlie Gero

Vice President CTO Security Technology Group

Charlie Gero es vicepresidente y director de tecnología de la división de Empresas de Akamai y dirige el Grupo de Proyectos Avanzados. Actualmente, su principal foco es la investigación más reciente en las áreas de seguridad, matemáticas aplicadas, criptografía y algoritmos distribuidos con el objetivo de desarrollar la próxima generación de tecnologías que protegerán a la creciente base de clientes de Akamai. Gracias a su investigación en Akamai, ha conseguido casi 30 patentes en criptografía, compresión, sistemas de redes eficientes y distribución multimedia en tiempo real, entre otros. Además, cuenta con titulaciones tanto en Física como en Informática. Por otro lado, lleva en Akamai casi 15 años, habiendo fundado previamente una startup y ocupado puestos informáticos clave en los sectores farmacéutico y de redes.

Publicaciones de Charlie Gero

Retrospectiva sobre Log4j, parte 3: Evolución: Cargas y diversificación de ataques

January 12, 2022Charlie Gero

¿Qué nuevos vectores de ataque Log4j está viendo Akamai? Lea la opinión de Charlie Gero, CTO de Akamai, sobre mitigación de DNS y otros protocolos en la tercera parte de esta serie de 4 artículos.

Leer blog

Blog de Akamai | Retrospectiva sobre Log4j, parte 2: Exfiltración de datos y ejecución remota de código

January 10, 2022Charlie Gero

Charlie Gero, director de tecnología de Akamai, explica cómo la superficie de amenaza de Log4j podría extenderse a dispositivos integrados e IoT a los que no se puede aplicar parches.

Leer blog

Blog de Akamai | Retrospectiva sobre Log4j, parte 1: Origen de la vulnerabilidad

January 07, 2022Charlie Gero

Obtenga más información sobre Log4j, la popular biblioteca de registro basada en Java, y sobre cómo su vulnerabilidad y otras funciones supusieron una gran oportunidad para los atacantes.

Leer blog