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Background

Charlie Gero

Vice President CTO Security Technology Group

Charlie Gero ist VP und CTO der Enterprise Division bei Akamai und leitet daneben auch die Advanced Projects Group. Aktuell konzentriert er sich darauf, die Edge-Forschung in die Bereiche Sicherheit, angewandte Mathematik, Kryptografie und verteilte Algorithmen zu integrieren, um Technologien der nächsten Generation zu entwickeln und so den wachsenden Kundenstamm von Akamai auch weiterhin zu schützen. Durch seine Arbeit bei Akamai konnte Gero sich fast 30 Patente auf den Gebieten Kryptografie, Kompression, Performance-Netzwerksysteme, Echtzeit-Medienverteilung usw. sichern. Er verfügt über Universitätsabschlüsse in Physik und Computerwissenschaft. Gero arbeitet seit fast 15 Jahren bei Akamai. Zuvor gründete er ein Startup-Unternehmen und bekleidete wichtige Positionen im Bereich Computerwissenschaft in der Pharma- und Networkingbranche.

Beiträge von Charlie Gero

Ein Rückblick auf Log4j, Teil 3: Evolution – Payloads und Angriffsdiversifizierung

January 12, 2022Charlie Gero

Welche neuen Log4j-Angriffsvektoren verzeichnet Akamai? Lesen Sie, was Charlie Gero, CTO von Akamai, in Teil 3 dieser vierteiligen Serie über die Risikominderung bei DNS und anderen Protokollen sagt.

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Akamai-Blog | Ein Rückblick auf Log4j Teil 2: Exploits zur Datenextraktion und Codeausführung aus der Ferne

January 10, 2022Charlie Gero

Akamai-CTO Charlie Gero zeigt, wie sich die Log4j-Bedrohungslage auf nicht patchbare eingebettete und IoT-Geräte ausweiten könnte.

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Akamai-Blog | Ein Rückblick auf Log4j Teil 1: Hintergründe der Schwachstellen

January 07, 2022Charlie Gero

Erfahren Sie mehr über die weitverbreitete Java-basierte Protokollierungsbibliothek Log4j und wie sich Angreifer ihre Schwachstelle und andere Funktionen zunutze machen.

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Akamai-Blog | Authentifizierung: Lektionen aus den Microsoft Exchange- und F5 BIG-IP-Hacks

March 24, 2021Charlie Gero

Der letzte Monat war eine sehr dynamische Zeit in der Welt der Sicherheit – sowohl für Hacker als auch für Bedrohungsforscher. Doch für CSOs, die für den Schutz ihrer Unternehmensnetzwerke verantwortlich sind, war dieser Monat ein regelrechter Albtraum.

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