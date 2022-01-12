Charlie Gero ist VP und CTO der Enterprise Division bei Akamai und leitet daneben auch die Advanced Projects Group. Aktuell konzentriert er sich darauf, die Edge-Forschung in die Bereiche Sicherheit, angewandte Mathematik, Kryptografie und verteilte Algorithmen zu integrieren, um Technologien der nächsten Generation zu entwickeln und so den wachsenden Kundenstamm von Akamai auch weiterhin zu schützen. Durch seine Arbeit bei Akamai konnte Gero sich fast 30 Patente auf den Gebieten Kryptografie, Kompression, Performance-Netzwerksysteme, Echtzeit-Medienverteilung usw. sichern. Er verfügt über Universitätsabschlüsse in Physik und Computerwissenschaft. Gero arbeitet seit fast 15 Jahren bei Akamai. Zuvor gründete er ein Startup-Unternehmen und bekleidete wichtige Positionen im Bereich Computerwissenschaft in der Pharma- und Networkingbranche.